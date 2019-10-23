 Для ротации и усиления оккупационных войск на Донбасс с территории с РФ тайно перемещают подразделения спецназа и "казачьих формирований", - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Как отмечают в украинской разведке, особое внимание уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного ВО ВС РФ.
В то же время, под прикрытием указанных мероприятий через неконтролируемые Украиной участки границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск.
- Почему?
- А вы меня сейчас изнасилуете!
- Как же я вас изнасилую, если я внизу, а вы на балконе пятого этажа?
- Так я сейчас спущусь!
Si vis pacem, para bellum
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Можно сколько угодно отправлять замполитов и комиссаров от большевиков в войска. Можно сколько угодно рассказывать о преимуществе отведения. Но это будет работать только для тех, кто пришел служить за зарплату и УБД. Для тех, кто пришел воевать, эти аргументы не подойдут.