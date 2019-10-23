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 Для ротации и усиления оккупационных войск на Донбасс с территории с РФ тайно перемещают подразделения спецназа и "казачьих формирований", - разведка

Командование ВС РФ с 21 октября проводит итоговую комплексную проверку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за 2019 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, особое внимание уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного ВО ВС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В подразделениях оккупационных войск РФ на Донбассе торговля оружием и боеприпасами достигла значительных масштабов, - разведка

В то же время, под прикрытием указанных мероприятий через неконтролируемые Украиной участки границы осуществляется скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск.

Источник: https://censor.net.ua/n3155441
 
 
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Тобто віра у формулу Шайтанмайера є зедебілізмом.
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Такая "вира" граничит с предательством
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Нет, одни войська разводят, а тут приходят новые войська и с чистой совестью заявляют: " Ничего не знаем про разводы, нам никто ничего не говорил"!
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Про нашу Монику-Ой, мужчина, я вас боюсь!
- Почему?
- А вы меня сейчас изнасилуете!
- Как же я вас изнасилую, если я внизу, а вы на балконе пятого этажа?
- Так я сейчас спущусь!
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Причём тут Штайнмайер? Вобще-то идёт война, и как-то странно удивляться если противник проводит ротацию или укрепляет свои позиции.

Si vis pacem, para bellum
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а вы что думали они будут под штанмахера подстраиваться?
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Чего вы удивляетесь?

Голова парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко ("Слуга народу") заявив про те, що представники правлячої коаліції готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толерувати послаблення санкцій.
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Пуйло уже ответил на то что Зе готов и выполнил условие Штайнмайера сегодня--Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о выполнении обязательств для возобновления работы в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА Новости в среду, 23 октября.

«Мы не видим изменений, ведущих к подготовке саммита», - сказал Песков.

Ранее в среду Зеленский заявил в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, что Киев выполнил все условия для проведения нового саммита.
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Роман Донік‏ @donikroman 22 окт.

Для ротации и усиления оккупационных войск на Донбасс с территории с РФ тайно перемещают подразделения спецназа и "казачьих формирований", - разведка - Цензор.НЕТ 2052

Можно сколько угодно отправлять замполитов и комиссаров от большевиков в войска. Можно сколько угодно рассказывать о преимуществе отведения. Но это будет работать только для тех, кто пришел служить за зарплату и УБД. Для тех, кто пришел воевать, эти аргументы не подойдут.Для ротации и усиления оккупационных войск на Донбасс с территории с РФ тайно перемещают подразделения спецназа и "казачьих формирований", - разведка - Цензор.НЕТ 1848

Для ротации и усиления оккупационных войск на Донбасс с территории с РФ тайно перемещают подразделения спецназа и "казачьих формирований", - разведка - Цензор.НЕТ 4537

Для ротации и усиления оккупационных войск на Донбасс с территории с РФ тайно перемещают подразделения спецназа и "казачьих формирований", - разведка - Цензор.НЕТ 6539

Для ротации и усиления оккупационных войск на Донбасс с территории с РФ тайно перемещают подразделения спецназа и "казачьих формирований", - разведка - Цензор.НЕТ 7378
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