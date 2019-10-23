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 На позициях ОС в районе Водяного разорвались 11 снарядов из 122-мм артиллерии. С начала суток - 9 вражеских обстрелов, - Минобороны. ВИДЕО

По состоянию на 12.30 сегодня, 23 октября, российско-оккупационные войска открывали огонь уже 9 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на луганском направлении с текущих суток противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Луганского и из автоматических гранатометов позиции ОС в районе Зайцево.

Еще на один обстрел защитникам Луганского пришлось отвечать после 8 часов утра, когда враг применил пулемет большого калибра.

На донецком направлении был отмечен факт использования оккупантами артиллерии калибра 122 мм. Произошло это ночью в районе Водяного: "На наших позициях разорвались 11 снарядов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из стрелкового оружия участок разведения у Золотого, - штаб ООС

Из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра российско-оккупационные войска по 2 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи Пищевика и Павлополя.

Кром того, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи населенного пункта Пески враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"По имеющейся информации, в течение текущих суток потерь с нашей стороны нет", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/v3155438
 
 
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Мокшанський шлях до міра.... Пєдіки, що ще сказати.
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Нее, это Зешлях до міра... Называйте вещи своими именами, этот путь к миру очень совпадает с идеями *****...
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Перемиріє продовжується, а членомкомандуючий шляється з Лєнкою по різним японіям.
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"гумконвой" у расход пускають гніди рогаті... щоб отак масква-бад у сотню разів більше обстріляли...
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Головнокомандуючий п'є саке в Японії. Просив не заважати нажиратися.
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Штангельмаер сказал что фсе в рамках договоренностей и международных законов На позициях ОС в районе Водяного разорвались 11 снарядов из 122-мм артиллерии. С начала суток - 9 вражеских обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7287
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Надеюсь в Японии подскажут нашему ГавноКомандующему...что такое харакири
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Еге ж, треба просто припинити стріляти. Бо всі 5 років зрада була - аж сльози течуть. Незрозуміло, як тоді не сформували наголошені сполуки, щоб йти усіма пологами військ на Київ міняти державний будуй панамської бариги На позициях ОС в районе Водяного разорвались 11 снарядов из 122-мм артиллерии. С начала суток - 9 вражеских обстрелов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1456
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