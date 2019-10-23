 На сегодняшний день в оккупированном РФ Крыму находятся 99 политзаключенных, - член Меджлиса Бариев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

"По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, на сегодняшний день считаем 99 политических заключенных. Из них 80 - это крымские татары", - сказал он.

Из 99 человек 88 находятся непосредственно в СИЗО или в колонии.

"11 - это те, в отношении которых были вынесены приговоры условно по политическим статьям, и они находятся под домашним арестом или с ограничениями. Например, Казим Аметов, у которого на ноге браслет и он не может выйти за пределы своего двора", - рассказал Бариев.

Член Меджлиса указал, что у других организаций и активистов есть цифра в 87 политзаключенных, и отметил, что в Украине нет закона о политзаключенных и нет четкого определения, кого можно считать таковыми.

"В списках наших коллег есть трое политических заключенных Игорь Кияшко, Александр Шумков и Виктор Шур, которых нет у нас. Потому что мы целенаправленно говорим о тех политзаключенных, которые имеют отношение к Крыму: родились в Крыму, работали и т.д., или тех гражданах Украины, которые были задержаны непосредственно в Крыму. Поэтому по нашим данным 99 человек", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД РФ назвали отказ Украины от Крыма "хорошей основой" для решения вопроса о морских границах

Бариев сообщил, что в списки политзаключенных за 2019 год добавились граждане Украины Леонид Пархоменко, Максим Филатов, Дмитрий Долгополов и Анна Сухоносова.

"По этим людям, это "дело украинских диверсантов", неоднозначный подход. Долгополов - это украинский военнослужащий, который перешел на сторону Российской Федерации, служил в Военно-морском флоте РФ, но впоследствии был арестован, а также его сожительница Анна Сухоносова. Они обвинены в шпионаже. Как правозащитники не можем давать оценку, являются ли они на самом деле "украинскими шпионами" или предателями. Мы оцениваем их как граждан Украины, которых арестовал оккупант, обвиняет их по политической статье", - подчеркнул он.

По его словам, за 9 месяцев этого года Крымскотатарским ресурсным центром зафиксированы 80 обысков, 126 задержаний (113 - в отношении крымских татар), 169 допросов, опросов, "бесед", 282 ареста (196 в отношении крымских татар), включая 213 случаев продления срока ареста, 578 случаев нарушения права на справедливый суд, 90 случаев нарушения права на наивысший достижимый уровень психического и физического здоровья, 69 этапирований политических заключенных в Крыму.

Бариев указал, что в этом году обыски в домах украинских и крымскотатарских активистов в основном проводились по делу "Хизб ут-Тахрир" и свидетелей Иеговы. "Российская Федерация все больше раскручивает религиозную сферу, потому что у них есть подобный закон и потому что они пытаются связать крымскотатарский народ с исламским терроризмом, экстремизмом", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия целенаправленно замещает крымское население своими гражданами, - член Меджлиса Бариев