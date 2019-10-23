 Шевченковский райсуд Киева передал дело Насирова в Антикоррупционный суд, - САП

"В среду, 23 октября 2019 года, при участии прокурора САП в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание по делу об обвинении бывшего главы ГФС Украины и руководителя департамента ГФС Украины", - сообщает пресс-служба САП в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, по результатам заседания судом принято решение о передаче указанного производства в Высший антикоррупционный суд Украины.

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В САП напомнили, бывший председатель ГФС и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший председатель Государственной фискальной службы Украины в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8 созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фірма "Хас", ООО "Карпатнадраінвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры.

Напомним, Роман Насиров возглавил ГФС Украины с 5 мая 2015 года. Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил:"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко". Позже Насиров вышел из-под стражипод установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет.

11 декабря 2018 года стало известно, что суд восстановил Насирова в должности главы ГФС.



