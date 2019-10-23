 "Слуга народа" на заседании фракции в понедельник обсудит возможный подкуп нардепов, - нардеп от "СН" Безгин

Об этом сообщил журналистам народный депутат фракции Виталий Безгин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Поскольку сейчас идет "неделя регионов",... нет возможности собрать фракцию. Думаю, что в понедельник будет заседание фракции и этот вопрос там будет снят с точки зрения напряжения. По поводу спекуляций о том, что кого-то там "покупали", я бы не доверял журналистам... Потому что всем сейчас выгодно наносить публичные удары по монобольшинству - собственно по нашей партии", - сказал нардеп.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.