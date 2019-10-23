EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  796  35
Все про:подкуп (516) фракция (246) Слуга народа (369) Виталий Безгин (1)

 "Слуга народа" на заседании фракции в понедельник обсудит возможный подкуп нардепов, - нардеп от "СН" Безгин

В понедельник, 28 октября, фракция "Слуга народа" проведет заседание фракции для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов.

Об этом сообщил журналистам народный депутат фракции Виталий Безгин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Поскольку сейчас идет "неделя регионов",... нет возможности собрать фракцию. Думаю, что в понедельник будет заседание фракции и этот вопрос там будет снят с точки зрения напряжения. По поводу спекуляций о том, что кого-то там "покупали", я бы не доверял журналистам... Потому что всем сейчас выгодно наносить публичные удары по монобольшинству - собственно по нашей партии", - сказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопросом возможного получения взятки в $30 тыс. нардепами от "СН" должно заниматься НАБУ, - Корниенко

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи".

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Источник: https://censor.net.ua/n3155434
 
 
 Топ комментарии
 
Шо назва партія ідіотська, що члени партії аналогічні.
 показать весь комментарий
 
не прошло и нескольких месяцев как слуги проворовались

но зато какие НОВЫЕ ЛИЦА !!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
"Слуга народа" проведет заседание фракции для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов"

"Слуга народа" обсудит возможный подкуп нардепов на заседание фракции в понедельник, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 9714
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вже й баб Юля почала порохоботити, до чого ? "Слуга народа" на заседании фракции в понедельник обсудит возможный подкуп нардепов, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 6745 "Слуга народа" на заседании фракции в понедельник обсудит возможный подкуп нардепов, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 2701
 показать весь комментарий
 
 
Про що це вона? Про одяг? Захотіла стриптизу? Якщо серйозно, то вони навколо того поліорафу такі ж дикі танці роблять, як їхній шеф навколо пробірок весною
 показать весь комментарий
 
 
как показательно,что ЗИК для порохоботов не под запретом . ЮВТ последний бенефис, судя по составу ее сборки в ВР, от олигархов .
 показать весь комментарий
 
Шо назва партія ідіотська, що члени партії аналогічні.
 показать весь комментарий
 
 
що слово ЧЛЕНИ вже не має "пєрвозданного смисла "
 показать весь комментарий
 
 
не прошло и нескольких месяцев как слуги проворовались

но зато какие НОВЫЕ ЛИЦА !!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
ВСЕ ВСЕГДА ВОРОВАЛИ И ПОКУПАЛИСЬ, НО ОБ ЭТОМ НЕ ГОВОРИЛИ, ОСОБЕННО О СВОЕЙ ФРАКЦИИ И ТО ОБНАДЕЖИВАЕТ
 показать весь комментарий
 
 
Ха-ха, "«Сейчас нет другого механизма кроме морального. Мы сказали: «Сложите мандаты». Они ответили: «Не сложим». Ну что, мы будем бить их?" (с) депутат от СН, глава подкомитета по вопросам госбезопасности Ирина Верещук.
 показать весь комментарий
 
 
то первая фракция, которая подняла вопрос о подкупе-СВОИХ ДЕПУТАТОВ
 показать весь комментарий
 
для шаурмаедных этого достаточно что б они спали спокойно ....не так ли ?!
 показать весь комментарий
 
 
да уж, при свыне такого не было- все были честные и свыня лексеич стал бы горой за своих свинярчуков- НЕ ВИНАВАТЫЕ
 показать весь комментарий
 
это низкопробное шапито и исполняется для полных идиотов
 показать весь комментарий
 
 
Первая фрация которая подняла вопрос о введения крепосничества для своих депутатов и запрете продаваться напрямую, минуя хозяина. можна и так написать "Слуга народу" на засіданні фракції в понеділок обговорить можливий підкуп нардепів, - нардеп від "СН" Безгін - Цензор.НЕТ 6129
 показать весь комментарий
 
"Слуга народа" проведет заседание фракции для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов"


 показать весь комментарий
 
 
Нє ну Юзіка з Лисим та Верьовкою можна було прекрити тільки так...А Вовік з захопленням прот Японію - "яка чудокраїна!!! така повага до традицій та їх цінностей і така диджиіалізація",,, Ну бандити й клоуни в них не правили країною , увесь секрет
 показать весь комментарий
 
 
почекємо, розв'язки, чи будуть радикальні діїї, чи свинарчуки просто стануть гладковськими
 показать весь комментарий
 
 
"Фракция обсудит... "

Если сможет вклиниться в поток матов от Дубинского.
 показать весь комментарий
 
 
Обсуждай, не обсуждай все равно получишь… (тут може бути ваша реклама)
 показать весь комментарий
 
Я з самого початку казав, що "нова" влада - зброд, профани і шельми. Дуже шкода, що нарід повівся на дешеву наживку. Тепер навіть бекап влади не вдасться зробити - тільки уперед до прірви.
 показать весь комментарий
 
 
ну вы уж разберитесь конечно, а то мальдивы, отпуск, канфетка тузик афигенный
 показать весь комментарий
 
У них свої канхвети та різні турції з шаурмою.
"Слуга народа" на заседании фракции в понедельник обсудит возможный подкуп нардепов, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 2531
 показать весь комментарий
 
 
Підкуп депутатів - це кримінальний злочин і корупція. Куди ви казали треба дзвонити? 11*30=330, 10 % нагороди - тобто з вас 33 тис. дол. "Слуга народа" на заседании фракции в понедельник обсудит возможный подкуп нардепов, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 7934
 показать весь комментарий
 
 
І це командА Голобородька? "Слуга народа" на заседании фракции в понедельник обсудит возможный подкуп нардепов, - нардеп от "СН" Безгин - Цензор.НЕТ 4436 Нашкребли різного сміття аби було більше.
 показать весь комментарий
 
 
Нє, ну так не може бути - одні крадуть, а інші дивляться й не крадуть. Тим більше що їх усіх підбирали, щоб були лояльними до шахраїв. Потенційні шахраї теж красти хочуть.
 показать весь комментарий
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 4 ч.4 часа назад

"Слуга народу" на засіданні фракції в понеділок обговорить можливий підкуп нардепів, - нардеп від "СН" Безгін - Цензор.НЕТ 7334

Заголовок в журнале Time: «Это 3 ключевых игрока в импмчменте Трампа».
Вова сделал головокружительную карьеру от снятия штанов на сцене до снятия президента США.


These Are the Key U.S. and Ukrainian Players in the Trump Impeachment Inquiry

https://time.com/5691369/trump-impeachment-inquiry-key-players/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_term=politics_&linkId=75747956

"Слуга народу" на засіданні фракції в понеділок обговорить можливий підкуп нардепів, - нардеп від "СН" Безгін - Цензор.НЕТ 6028
 показать весь комментарий
 
 
Це вже закинчення Эпохи БИДНОСТИ та ЗУЖБОЖИННЯ?
чи ще ни?)))))
 показать весь комментарий
 
 
где то серёня материит дубинского и бежит к проктологу
 показать весь комментарий
 
 
А где пасматреть прямую трансляцию заседания,надеюсь на языке дамбаского народа
 показать весь комментарий
 
Если антоху яценко не прищучат хоть на этот раз, то всякие подкупы и прочая хренотеть будут продолжаться и дальше. Про идиотов, клюнувших на подкуп, без комментариев.
 показать весь комментарий
 
Что там обсуждать - там где рулит гетьманштеб там коррупция будет расцветать пышным цветом,вы же мрази должны были знать кто это такой.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх