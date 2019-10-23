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Все про:Закарпатье (1663) иностранец (286) Ужгород (316) студенты (478) дифтерия (14)

 Дифтерия на Закарпатье: в больницу попали еще 12 студентов-иностранцев

У 12 студентов-иностранцев обнаружили дифтерию. Все они контактировали с первым студентом, заболевшем дифтерией ранее. Студентов госпитализировали, врачи проводят дополнительные обследования.

Об этом на брифинге в среду в Закарпатской ОГА сообщил директор коммунального некоммерческого предприятия "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского облсовета Михаил Поляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В течение последних дней в Ужгороде нами обнаружены 12 студентов-иностранцев с дифтерией - все они госпитализированы, проходят дополнительные обследования, нам необходимо выяснить, кто они - носители инфекции или действительно больные", - сказал Поляк.

Кроме этого, по его словам, 22 октября в инфекционную больницу попали два человека, у которых диагностирована дифтерия миндалин, легкое течение. Их состояние удовлетворительное, сказал Поляк.

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Также в больнице продолжают лечение первого студента-иностранца, у которого обнаружили дифтерию 17 октября.

"Все инфицированные дифтерией лица - это студенты-иностранцы Ужгородского национального университета из окружения первого иностранца, который заболел дифтерией в Ужгороде. Всего на признаки заболевания дифтерией было обследовано 44 человека", - добавил Поляк.

Напомним, ранее на Закарпатье был зафиксирован первый за 9 лет случай дифтерии. Студент 5-го курса медицинского факультета № 2 Ужгородского национального университета обратился к врачам с жалобами на температуру, боль в горле и в мышцах.

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В целом по Украине дифтерию обнаруживают ежегодно. С начала этого года уже выявлено два случая - в Луганской и Хмельницкой областях. В прошлом году было зафиксировано 10 случаев, среди них три - у детей.

Прививку от дифтерии детям можно сделать бесплатно цельноклеточной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС. Также есть бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155433
 
 
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Там учатся только иностранцы?
Или эти такие слабые попались, что именно иностранных скосило?
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Причем, эти студенты - медики. ...не привитые. Дифтерия на Закарпатье: в больницу попали еще 12 студентов-иностранцев - Цензор.НЕТ 1060
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Блин... Вчера был только один...
Сегодня уже 12!
Эта гадость очень опасна и легко передается...
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Ушла Супруня, ушла истерика и ушла корь? Совпадение?
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Ушла Супруня и ушла корь, пришла Зоряна Скалацкая а с ней зеленуха и дифтерия
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Корь отличается периодичностью вспышек. Или Вы радуетесь похудению при каждом выдохе?
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если вы полистаете метрические книги за 18 -19 век, там три четверти умерших младенцев от кори. в 20 веке смерть от кори уже редкость, а тут и 21 век подкрался.......
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С другой стороны - выживали только с сильным иммунитетом, который передавали по наследству. А так иммунитет значительно снижается через 7-9 поколений, то в будущем человечество в большинстве будет состоять из хронически больных людей.
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Це все Супрун завезла епідемії кіру й дифретрії. До неї такого не було.
До речі, а для чого робити вакцинацію від гепатиту В дітям, якщо його можна підчепити лише через кров, як СНІД - через статевий акт, або наркоману через голку? І при цьому, від тої вакцини реально мруть. Що за "закін" такий дебільний, для збагачення на закупівлі безглуздої вакцини?
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