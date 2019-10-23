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 Политика Украины
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 Процесс внесения изменений в Конституцию в части децентрализации будет интенсивным, - Корниенко

Замглавы депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что изменения в Конституцию в части реформирования местного самоуправления (децентрализации) будут приняты "интенсивно".

Об этом Корниенко заявил на презентации изменений в Конституцию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Процесс (внесения изменений в Конституцию в части децентрализации, - Ред.) будет интенсивным. На прошлой неделе мы презентовали эти изменения нашим иностранным партнерам. Прошло шесть дней и сегодня мы обсуждаем эти изменения в широком формате... Все будет интенсивно. Не полгода и не год. Возможно, в конце декабря или в январе эти изменения будут проголосованы в Верховной Раде. Но главное, чтобы уже на этой сессии мы направили эти изменения в КСУ", - сказал он.

По словам Корниенко, вместе с изменениями в Конституцию готовится новый пакет законопроектов: о префектуре, о местных выборах, о государственной службе и другие.

"Мы готовы дискутировать, вести диалог, но намерения наши тверды", - подчеркнул нардеп.

Напомним, для внесения изменений в Основной Закон необходимо два голосования 226 голосами на двух сессиях Верховной Рады Украины и решение 300 голосами - конституционным большинством - для окончательного принятия решения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155429
 
 
 Топ комментарии
 
оскільки кадрів нема - буде простий срач.
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Криворізька автономія кловунів.
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кадрів --хоч греблю гати, іх предостатньо було у всіх зрадах і чорних і червоних.
фахівців обмаль --це інше,
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команду Зе сцкунів вибрали Зе переглядачі тв серіалів з голобородьковатністю мізків, ви зробили себе разом! Процесс внесения изменений в Конституцию в части децентрализации будет интенсивным, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8707
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заодно внесут изменения в Конституцию как будет удобно Зеленскому, например срок президенства не 5, а 25 лет.. простым движением руки как говорится)
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особый статус-автономия например
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Це обов'язково. Пуцин чекає руку подавати не хоче.
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вот оно че! изменения в Конституцию,без обсуждения и бегом
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Та хто б сумлівався. Поки нарід не вчухав шо до чого, потрібно встигнути все розвалити.
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та нема чого валити, уже до вас все украли.(с)
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А есть ли у них 2/3 голосов, что бы принимать изменения в конституцию. Боюсь, что с изменениями прийдется подождать.
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Хто дав право депутатам від "СН" здійснювати конституційний переворот ? Бо по інакшому це назвати НЕ можливо ! Хто не прийде з олігархів чи їх представників до влади - обов'язково під себе робить "зміни " до Конституції ! ЦЕ ж не гостьова книга для записей в готелі ... Її, - Конституцію , Виконувати Треба ! А більше нічого ...
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палата лордів в шоці. 200 років було стабільно, а тут на святе зазіхають!!! ой вей!
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Интенсивно - главное не проскочить Украину!
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