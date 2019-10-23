 Вопросом возможного получения взятки в $30 тыс. нардепами от "СН" должно заниматься НАБУ, - Корниенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Моя личная позиция, она может не совпадать с позицией фракции, что нам надо привлекать срочно Национальное антикоррупционное бюро к этой ситуации. Писать туда обращение. Я думаю, что в ближайшие дни, может даже сегодня, в этом направлении тоже начнем работать", - сказал Корниенко.

Он также считает, что нельзя манипулировать таким серьёзным инструментом как полиграф.

"Я не криминалист, но я хотел бы всех предупредить не манипулировать понятием "полиграф" и не так свободно его использовать, потому что это – серьезный инструмент оперативно-розыскной деятельности для установления каких-либо обстоятельств, и мы не являемся какой-то следственной группой", - отметил Корниенко.

Он также добавил, что прохождение полиграфа главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и заместителем руководителя комитета по вопросам финансов Александром Дубинским - "их личная инициатива".

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Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару". А Генпрокурор Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре: "Следующие переписки будут про сухари".

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

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