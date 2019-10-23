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 Политика Украины
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 Вопросом возможного получения взятки в $30 тыс. нардепами от "СН" должно заниматься НАБУ, - Корниенко

Первый заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что вопросом возможного заинтересованного голосования членов Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должно заниматься Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Моя личная позиция, она может не совпадать с позицией фракции, что нам надо привлекать срочно Национальное антикоррупционное бюро к этой ситуации. Писать туда обращение. Я думаю, что в ближайшие дни, может даже сегодня, в этом направлении тоже начнем работать", - сказал Корниенко.

Он также считает, что нельзя манипулировать таким серьёзным инструментом как полиграф.

"Я не криминалист, но я хотел бы всех предупредить не манипулировать понятием "полиграф" и не так свободно его использовать, потому что это – серьезный инструмент оперативно-розыскной деятельности для установления каких-либо обстоятельств, и мы не являемся какой-то следственной группой", - отметил Корниенко.

Он также добавил, что прохождение полиграфа главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и заместителем руководителя комитета по вопросам финансов Александром Дубинским - "их личная инициатива".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи, - Зеленский

Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару". А Генпрокурор Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре: "Следующие переписки будут про сухари".

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Решил сам пройти детектор лжи, - нардеп от СН Качура

Источник: https://censor.net.ua/n3155428
 
 
 Топ комментарии
 
навіщо? 95 квартал з лисим -достатньо. Вопросом возможного получения взятки в $30 тыс. нардепами от "СН" должно заниматься НАБУ, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6019
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Дебати на стадіоні, аналізи (не всі) під камери, пресконференція на базарі, поліграфф на Привозі Г+Г, зобри фракції будуть у бані - ОДЕСЬКИЙ ПРИВОЗ на сцені, поки Бєня розшарює країну...
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Полстраны бы ходило с отрубленными руками. Коррупция и кумовство в Украине в крови, увы
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Но только, если полиграфологи будут с Запада
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Это маразм, для народа польза "0". Законность тоже нулевая. Это только возможность для руководства держать своих слуг в рабстве.
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так уже САП занимается!
САП расследует возможное получение взятки в $30 тыс. нардепами от "Слуги народа" Вопросом возможного получения взятки в $30 тыс. нардепами от "СН" должно заниматься НАБУ, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8800
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Как скомандует Игорь Валерьевич, или Портнов, или Богдан.
НАБУ ж не само принимает решение кого расследовать.
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Самый надежный полиграф это - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ.
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Дебати на стадіоні, аналізи (не всі) під камери, пресконференція на базарі, поліграфф на Привозі Г+Г, зобри фракції будуть у бані - ОДЕСЬКИЙ ПРИВОЗ на сцені, поки Бєня розшарює країну...
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А тепер як Мосийчук зпланує тему на своємоу шоу на Г+Г , якими маніпуляціями прикрие скандали Влади і її дєржатєля БЄ?Пора вже й програму назвати не Право на Владу а СКАНДАЛЬНА ВЛАДА
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Hellis‏ @13Hellis_13 58 мин.58 минут назад

Із питанням можливого отримання хабаря в $30 тис. нардепами від "СН" має працювати НАБУ, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2087

как я вчера и предположила, поездка Вовы в Японию имела три причины:
1. отдохнуть всем семейством, включая детей
2. удрать из Украины, где он ни хрена не понимает и ему страшно
3. встретиться на нейтральной территории с Штайнмайером (говорят, что встреча имела место быть)
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