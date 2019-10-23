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 Политика Украины, Общество
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Все про:взятка (4746) полиграф (40) Слуга народа (369) Качура (10)

 В мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Решил сам пройти детектор лжи, - нардеп от СН Качура

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура готов пройти детектор лжи после обвинений в его адрес и коллег по партии в получении взятки в $30 тыс.

Об этом парламентарий написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"За последние несколько дней в мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Я, как человек слова, всегда отвечаю за свои действия и поступки. Поэтому решил сам пройти детектор лжи", - заявил Качура.

Он добавил, что процесс проверки будет транслироваться в прямом эфире.

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Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от СН проверят на детекторе лжи.

По словам источников УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о прохождении полиграфа нардепами от СН к нему звонил президент. Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

Позже заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

В мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Решил сам пройти детектор лжи, - нардеп от СН Качура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155421
 
 
 Топ комментарии
 
детектор лжи можно обмануть, самое простое средство выпить успокоительное типа валиума или т.п, а для социопатов, у которых ложь - это обычное состояние тоже не прокатит, а многие депутаты патологические лжецы или ходят под кайфом, там любой полиграф сдуреет
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Вони його будуть проходити так же, як бубочка аналізи здавав. Рейтинг падає. "Хліба та видовищ". Хліб, наріду, замінюють видовищем
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Ще один дебілоїд зібрався проходити поліграф, вони там всі жахнуті чи тільки половина!?
На хрін ви треба із своїм поліграфом, він не має ніякої юридичної сили, лише консультативну!
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Вопрос №2 классный. Скажешь нет соврешь Коломойский вынесет из Вр, скажешь да тоже вынесут из Рады но уже другие. Вопрос действительно классный.
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И кондитера не мешало бы, да? Ну-ка возмутись. В мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Решил сам пройти детектор лжи, - нардеп от СН Качура - Цензор.НЕТ 8658
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суд только суд,если суд установит невиновность-тогда привлечение клеветника,если он конечно по сегодняшним законам не аноним(стукач) с полиграфом лохам втирайте
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Надо через детектор всех пропускать, кто так или иначе имеет доступ к гостайнам и финансам.
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детектор лжи можно обмануть, самое простое средство выпить успокоительное типа валиума или т.п, а для социопатов, у которых ложь - это обычное состояние тоже не прокатит, а многие депутаты патологические лжецы или ходят под кайфом, там любой полиграф сдуреет
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Вони його будуть проходити так же, як бубочка аналізи здавав. Рейтинг падає. "Хліба та видовищ". Хліб, наріду, замінюють видовищем
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кошерные 30 тысяч фэ какая гадость какие же они все дебильны клоун клавишный кричит мол все политики гады продажные живут в своей системе моральных координат мол я привел людей не из политики только ЗЕ забыл свой же Сериал про Слугу когда дорогами поставили руководить простую бригадиршу дорожников тетю Машу и та воровала больше всех классических чиновников, по- простому, по- бандитски... а тут цена вопроса 365 млн. гривен в год 15 миллионов долларов США почти.. а они продались за 30 серебряников 30 тысяч даже себя как проститутки продать не смогли дешевка такие у нас говорят в Одессе о проститутках как пучке редиса по 50 копеек опт на Окружной...

***плохой совет по ВАЛИУМУ.. только вкупе с детектором лжи обычно берутся срезы ногтей волос анализ крови и мочи на наличие энергетиков психитропов транквилизаторов барбитуратов легких наркотиков и аналгетиков.... во тогда картинка веселая… кстати тот кто не принимал Валиум (международное название и лечебный компонент вещество ДИАЗЕПАМ) могут- получит навпаки серьезные проблемы- начиная с нерегулируемой тахикардией, резким падением давления вплоть до обмороков и реанимации с апноэ остановка дыхания падения пульса до брадикардии опять же реанимация и до состоянии реактивного парадоксального психоза вместо успокоительного наступает парадокс эффекта человек становиться агрессивным, невменяемым, способным принести себе и иным вред -как жизни, так и здоровью.... В мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Решил сам пройти детектор лжи, - нардеп от СН Качура - Цензор.НЕТ 2999
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И шо все эти высеры слуг уродов изменят? Они (слуги) станут честными? кАлопомойский перестанет грабить Украину и руководить действиями ***********? Все зеленожопые вдруг прозреют- что команда вазелиновых во главе с беней сливает всеми правдами и неправдами Украину в помойку? 73% дебилоидов пойдут Родину защищать? Страна превратилась за полгода в бл...й цирк , куда не кинь- везде полный беспросвет и беспредел, а нам с г+г, ньюзвоней и др. говноканалов вещают про "щастя" и благоденствия страны, слуги уродов- сплошные ватники, предатели, воры и фрики просто с космической скоростью уничтожают страну и дискредитируют Украину по всем направлениям. Нас всех готовят к позе раком перед рашей, все как нравится конченному кловану. Вам еще в 13 году сказали- страна- проститутка, дядя вова- забери нас, а чуть позже- я стану на колени! вот этот сутенер хренов и ставит страну по быстряку на колени перед горячо любимым ******. А хрен получат все! В неограниченном количестве во все места!
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Традиционный детектор лжи можно легко обмануть тем, кто постоянно врет, или причинять себе искуственную боль на заранее правдивых вопросах. Уже есть метды распознавания лжи скнируя мозг, вот этот обмануть невозможно.
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Те, що зараз відбувається було прогнозовано десь на грудень. Але скажений принтер випереджає графік - шобло СН починає ділити владу. Все, монобільшість пішла в рознос і нас чекає грандіозне шоу. От тільки чи держава то витримає? А зЕбіли, ви як там думаєте? Хоча, про що то я, зЕбіли думають?
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а чего они так на "детектор лжи" рвутся? нужно чтобы детекторы будет изготавливал завод по производству утюгов и паяльников - тогда будет без обману.
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Есть такой сопособ самовнушения АУТОТРЕНИНГ. Кто им владеет, може сам себе повышать температру, тем более обмануть детектор лжи.
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А те шо собирались ночью и прголосовали 11 законопроектов по земле за 10 минут и выбрали самый латифундистский? Они еще не брали по 30 тыс или брали по 50 тыс. Это же вопросы в белый свет как в копеечку. Кто платит тот и заказывает полиграф. Не ориганально да и поздно пить боржоми.
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Ще один дебілоїд зібрався проходити поліграф, вони там всі жахнуті чи тільки половина!?
На хрін ви треба із своїм поліграфом, він не має ніякої юридичної сили, лише консультативну!
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Я вже також на це звернула увагу, що детектор не є доказом вини сам по собі, а це шоу розгортають тільки щоб порозважати народ і відволікти від всіх тих "зашкварів" які нова влада генерує в турборежимі.
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Полиграф и вопросы это до опозиции, тогда есть хоч какой то смысл. Остальное постановка и извечные вопросы,а судьи кто.
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И в баночку пописять не забудьте.
В клинике "Богдан".
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детектор лжи не работает на идиотах, маньяках, людях с отклонениями в психике и профессиональных лжецах.
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Якщо шось ходить як качка,крякає як качка і виглядає як качка - значить це і є качка...Перефразовуючи цю відому американську поговірку можна сказати - якщо хтось поступає як хабарник - то він хабарник і є...Не проголосував всупереч власній же позиціі і на користь бандитам - значить взяв бабло...І не треба жодних поліграфів...
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