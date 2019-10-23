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 Шесть автомобилей столкнулись в Одессе: два человека госпитализированы. ФОТОрепортаж

Авария с участием шести автомобилей произошла сегодня утром на Ивановском мосту в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

По данным патрульной полиции, около 08:00 водитель Mazda 626, двигаясь в направлении "7 километра", выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota RAV4, а затем продолжил движение и столкнулся с Toyota Previa.

Шесть автомобилей столкнулись в Одессе: два человека госпитализированы 01

После этого "Мазда" еще и лоб в лоб столкнулась с Toyota Corolla. Последнюю отбросило на сзади едущий BMW 525. А BMW от удара налетел на Mitsubishi Eclipse.

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В результате аварии травмы получили водители "Мазды" и Toyota Corolla. Они доставлены в больницу.

Шесть автомобилей столкнулись в Одессе: два человека госпитализированы 02
Фото: Думская

Источник: https://censor.net.ua/n3155420
 
 
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В Одесі останні дні страшенні затори, просто катастрофічні. Потрібно негайно розширювати об'їзну дорогу в Одесі щоб рятувати ситуацію! Потрібно будувати на об'їзній дорозі в Одесі багаторівневі дорожні розв'язки! Потрібно будувати естакади по місту! Потрібно будувати надземне метро! Влада 28 років нічого не робить ані в Одесі ані навколо Одеси і місто просто задихається від великої кількості автівок, маршруток та вантажівок! Одесі потрібен новий мер та державне фінансування розвитку інфраструктури навколо Одеси, Чорноморська, Южне.
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