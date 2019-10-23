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 Политика Украины
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 Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи, - Зеленский

Все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал президент Владимир Зеленский.

"Наверное, многие думают, что международный визит Президента в далекую страну - удобная возможность дискредитировать фракцию "Слуги народа" и посеять раздор и раскол, который слишком понравится нашим врагам - и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так на самом деле думаете, то глубоко ошибаетесь. Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины", - заявил Зеленский.

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"Поэтому считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы - какими бы горькими они не были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решению вопросов" (Вячеслав Медяник. - Ред.). И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся", - натаивает президент.

"Механизм, по-моему, прост и прозрачен. А потому - намного лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом "Зробимо це разом!". Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе - то вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других", - резюмировал Зеленский.

Ранее СМИ опубликовали переписку нардепа от СН Медяника о том, как порешать вопросы с прокурорами, в частности он написал: "По сахару с Трепаком поговорю". Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг какие-либо связи с нардепом от "Слуги народа" Вячеславом Медяником: "Теперь готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару". А Генпрокурор Рябошапка предостерег нардепов от попыток "решить вопросы" в прокуратуре: "Следующие переписки будут про сухари".

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи. А заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

23 октября стало известно, что Дубинский и Арахамия договорились вместе пройти детектор лжи.

Все члены финансового комитета ВР должны пройти проверку на детекторе лжи, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155419
 
 
 Топ комментарии
 
когда нет хлеба, должны быть зрелища


пиплу вкунули дней на несколько тему Полиграф Полиграфыча
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клоун хліба робити не вміє, але дурниці городити мастак. Не той талант для тої посади. Хіба на нари.
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Я бы и головного ЗЕбуина на полиграф с вопросами как Коломойский способствовал приходу на трон сцаря
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это как ты анализы сдавал? Так и не сдал , что бы никто не узнал что нарик.
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Разброд,шатания ,симбиоз с мафией демонстрируют троянские кони мафии в СН.Не первая ласточка это.Скоро будут перевыборы отдельных макжоритарщиков от СН,я думаю..
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