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Все про:аэропорт (1246) Киев (18062) туман (34)

 Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за тумана

Из-за сильного тумана и низкой видимости аэропорт "Киев" имени Сикорского отменил несколько рейсов, которые должны были вылететь сегодня, 23 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В связи с неблагоприятными погодными условиями отменены рейсы: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Минск 2847 (Belavia).

Сообщается, что по состоянию на 9:00 горизонтальная видимость достигала 200 м, вертикальная - 50 м.

"Рейсы, которые были перенаправлены в запасной аэродром в Борисполь: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лиссабон W66192 Wizz Air, Катовице W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Вена W6128 (Wizz Air)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Рейс 275 Неаполь-Киев (Ernest) приземлился в аэропорту Львова. На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich отменено утренний рейс в Одессу, задерживаются рейсы в Запорожье и Львов.

Всем пассажирам, которые должны были лететь обратными рейсами, было предоставлено трансфер в аэропорт Борисполь.

Как сообщалось, во Львове из-за сильного тумана два самолета не смогли приземлиться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оранжевый уровень опасности объявлен в Киеве из-за тумана, - КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3155417
 
 
 Топ комментарии
 
Аеропорт називається"КИЇВ" чи ви російські ЗМІ, Цензоре?
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У Киева пусть забирают,тамошнее ворье нехай немного отдохнет от отгрузки прибыли в офшоры.
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Помогут только прививки.
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несколько из всего десятка? так это уже никто никуда не летит. новость важная однако.
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Якраз сиджу у відні, посадку затримали більше ніж на дві години. Про туман дізнався саме з новин. За прогнозом у Києві стоїть сонячна погода.
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сонце в тумані , не путать із сонцем в бокалі Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за тумана - Цензор.НЕТ 1124
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"Вести с полей".

Лисичанск без воды - в городе объявлен режим ЧП. Отложены даже операции в больницах.

Прилуки - без работы. Остановлен завод BAT. Собираются останавливаться и другие табачники.

в Днепре - останавливается "Петровка" (завод Петровского)

в Каменском (Днепродзержинск) - тоже останавливается завод

у Киева - зе-уряд забирает 4.000.000.000 гривень. Об этом написано на странице КМДА (прощайте, инфраструктурные проекты! Прощайте, новые станции метро, парки, дороги!)
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У Киева пусть забирают,тамошнее ворье нехай немного отдохнет от отгрузки прибыли в офшоры.
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Все хорошо. Владимир Александрович прекрасно справляется со своей задачей.
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Может супрун подскажет, что делать с этой бедой? Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за тумана - Цензор.НЕТ 4190
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Аеропорт називається"КИЇВ" чи ви російські ЗМІ, Цензоре?
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