 Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за тумана

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В связи с неблагоприятными погодными условиями отменены рейсы: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Минск 2847 (Belavia).

Сообщается, что по состоянию на 9:00 горизонтальная видимость достигала 200 м, вертикальная - 50 м.

"Рейсы, которые были перенаправлены в запасной аэродром в Борисполь: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лиссабон W66192 Wizz Air, Катовице W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Вена W6128 (Wizz Air)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Рейс 275 Неаполь-Киев (Ernest) приземлился в аэропорту Львова. На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich отменено утренний рейс в Одессу, задерживаются рейсы в Запорожье и Львов.

Всем пассажирам, которые должны были лететь обратными рейсами, было предоставлено трансфер в аэропорт Борисполь.

Как сообщалось, во Львове из-за сильного тумана два самолета не смогли приземлиться.

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