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 Политика Украины
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Все про:ВР (23870) Кабмин (11291) контрабанда (1842) Гончаренко (282)

 Кабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко

Кабинет Министров Украины предлагает внести изменения в Статью 201 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда". Помимо этого Кабмин предлагает уменьшить порог по определению Контрабанды.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Гончаренко отмечает, что в Статью 201 Криминального кодекса Украины "Контрабанда" предлагается внести такие изменения:

- незаконный провоз оружия, культурных ценностей, ядов, взрывчатки, специальной техники для получения информации будет наказываться лишением свободы от 3 до 7 лет;
- за повторное нарушение предусмотрено наказание от 5 до 12 лет с конфискацией имущества;
- если контрабанда производилась группой лиц и в особо крупных размерах предусмотрено наказание от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Помимо этого Кабмин предлагает уменьшить порог по определению Контрабанды. Контрабанда будет считаться в значительных размерах, если стоимость превышает пятьсот и больше раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан, в больших размерах если в две тысячи и больше раз, чем необлагаемый налогом минимум, в особокрупных размерах если в пять тысяч раз и больше превышает необлагаемый налогом минимум", - сообщил Гончаренк.

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Кабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155415
 
 
 Топ комментарии
 
Для начала усильте уголовную ответственность за убийство людей. Ато получится что у нас в тюрьмах будут сидеть бабки провозившие в пазухе колбасу и молоко из Польши, а убийцы и казнокрады гуляют на воле.
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С 2015г. на "борьбу" с коррупцией в Украине ушло уже больше миллиарда долларов, из денег украинских налогоплательщиков.
Созданы-реформированы: НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМК, ГБР, ВАКС, СФР..
Все эти органы в казну вернули около 4 миллионов долларов, от ВСЕХ(!) коррупционеров УкраиныКабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 7718 Кабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 9097
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Ну в принципе могут и флэшку с возможностью записи аудио информации признать спецтехникой, и аудиоплеер. Сталкивался с таким гавном. Еле человека отмазал.
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Пригадую, як при Регіонах радісно вопіли про необхідність декриміналізації контробанди. Пропонували вдарити по контробанді рубльом. Результати вражаючі.
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Младший Костусев аки Труффальдино с Фигаро в одном флаконе. Вчера изобличал кацапские маетки в Италии, сегодня уже пресс-секретаршей кабмина подрабатывает
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- Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло ! (с)
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та не усилить, а расстрел. действовать нужно кардинльно. дерьмократия вредна нашему народу.
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то, може на кацапщині ви найдете спокій своїй душі. Там нема ніякої демократії.
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ні, краще ви до них. а я взимку додому--в штати.
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Ну, зрозуміло. До народу, який має демократію і гарантоване Конституцією право на зброю. Хто б сумнівався. Це тільки українці неправильні.
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С 2015г. на "борьбу" с коррупцией в Украине ушло уже больше миллиарда долларов, из денег украинских налогоплательщиков.
Созданы-реформированы: НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМК, ГБР, ВАКС, СФР..
Все эти органы в казну вернули около 4 миллионов долларов, от ВСЕХ(!) коррупционеров УкраиныКабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 7718
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Для начала усильте уголовную ответственность за убийство людей. Ато получится что у нас в тюрьмах будут сидеть бабки провозившие в пазухе колбасу и молоко из Польши, а убийцы и казнокрады гуляют на воле.
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Контрабас подорожчає,бюджет недоотримає,митник нову тачку купить.
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грозный зелебоба ж их повыгонял? Или не получилось и контрабандисты накакали на его устрашения? Кабинет Министров предлагает усилить уголовную ответственность за контрабанду, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 8204
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Це не що інше, як законопроекти для збагачення таможні й прикордонників. Нічого для країни не несе, нічого не розвиває. Пусте як завжди.
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Законотворчий онанізм, по всім тим пунктам і так є статті. При тому, незалежно від того де вас впіймають на кордоні чи в Києві, а за зброю, яди та вибухівку вам світить срок. Разом з тим, про бурштин чи інші цінності ніякої згадки немає.
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Ви ж помітили, що поліція живе завдяки тому, що конфіскувала, так само митниця, податкова. Судді й прокуратура живуть завдяки хабарів. В залежності що переваже - хабар інспектору чи загальний куш. Ото росте куш митника.
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Ну в принципе могут и флэшку с возможностью записи аудио информации признать спецтехникой, и аудиоплеер. Сталкивался с таким гавном. Еле человека отмазал.
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колись у матері товариша вилучили запальничку у формі гранати. При тому всім було зрозуміло що, предмет тільки зовні віддалено нагадує *********.
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