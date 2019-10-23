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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (86) полиграф (40) Дубинский (16)

 Дубинский и Арахамия договорились сегодня вместе пройти детектор лжи

Глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия и нардеп от СН Александр Дубинский сегодня в прямом эфире планируют пройти полиграф.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщаю, со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция в 20-00. Не попустите", - заявил Дубинский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Руководство "Слуги народа" перднуло в лужу. Сука, давайте проходить детектор, бл#дь, а то п#зданули - и в кусты, - депутат от СН Дубинский. ВИДЕО

"Александр Дубинский, чего извиняться, на полиграф пошли, жду время и место. Тебе назначено было на 20:00, среднее тестирование занимает 2,5 - 3 часа, говори, во сколько приходить", - написал ранее в комментариях под постом Дубинского Арахамия, добавив. - Александр Дубинский заметь я вообще не в комитете и физически голосовать не мог, но готов присоединиться, равно как и Качура".

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи.

По словам источников УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о прохождении полиграфа нардепами от СН к нему звонил президент. Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

Позже заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

Дубинский и Арахамия договорились сегодня вместе пройти детектор лжи 01
Дубинский и Арахамия договорились сегодня вместе пройти детектор лжи 02

Дубинский и Арахамия договорились сегодня вместе пройти детектор лжи 03

Источник: https://censor.net.ua/n3155414
 
 
 Топ комментарии
 
так класичних брехунів класничний поліграф не розпізнає
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Два тренированных социопата-лгуна. Дубинский и Арахамия договорились сегодня вместе пройти детектор лжи - Цензор.НЕТ 6770
Полиграф (детектор лжи) будет хоть из клиники "Евролаб"? Дубинский и Арахамия договорились сегодня вместе пройти детектор лжи - Цензор.НЕТ 2495
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наоборот, Петя был за полиграф и кровь сдал и волосы на наркотики.. а вот ЗЕ отказался волосы сдавать побоялся что правда вылезит
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так класичних брехунів класничний поліграф не розпізнає
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павуки в банці, Зебіли ви це зробили разом Дубінський і Арахамія домовились сьогодні разом пройти детектор брехні - Цензор.НЕТ 8171
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у тебе взагалі є або зебіли, або порошки. Ну такий ти є - тупий.
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Не бреши- без вас нічого не вийшло б!
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А що- Петро Олексійович буде проходити поліграф?
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Хай заодно запитають Арахамію, про проплачених «україноботів».
Щодо Дубинського, то виявиться, що він чесний, а бреше поліграф.
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Два тренированных социопата-лгуна. Дубинский и Арахамия договорились сегодня вместе пройти детектор лжи - Цензор.НЕТ 6770
Полиграф (детектор лжи) будет хоть из клиники "Евролаб"?
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подсажите за кого болеть, а то в сортах говна не разбираюсь
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Там поліграфа не буде. Поставлять якийсь муляж чи симулятор. Хохлобидло все проковтне.
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Можна ще монету підкидати, читаючи мантри "заправду і посрамлєнієбрехунів" - Яхве ж вялік, то ж поліграф проти Яхве - мікроб. 20-25 попів запросити, думаю буде досить. А потім - молебен шоб злі стали добрими і все. Можна чекати поки ЄС почне просити нас вступити до себе. Дубінський і Арахамія домовились сьогодні разом пройти детектор брехні - Цензор.НЕТ 801
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Полиграф Полиграфыч Пальчевский скажет что честные оба
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Им бы ещё на трипер проверится обоим нужно!.. Дубінський і Арахамія домовились сьогодні разом пройти детектор брехні - Цензор.НЕТ 2377
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А Петя Свинопотам так и не согласился проходить полиграф....
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наоборот, Петя был за полиграф и кровь сдал и волосы на наркотики.. а вот ЗЕ отказался волосы сдавать побоялся что правда вылезит
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Да, конечно был за... на канале "прямая кишка", лишний раз подтверждая, что это не его канал. ))
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я понимаю что у зебилов амнезия, но я тут ничем не могу помочь, я не доктор
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Я понимаю, что ******** не интересуют подробности, но приходится возить вас мордой как котят.
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зеленый-действительно планокур...знаю от авторов 95 квартала. как для клоуна-это нормально, для президента-зашквар(хотя, ну какой с этого членограя Президент?)
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А я знаю от работников рошена, что Свиночолый синячит как ненормальный, управы на него нет. Вот так президент замечательный был у нас!
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Людина з І типом діабету пини не може. Випити 150 можливо, бухати - ні. Ти збрехав, Зє!біл. Зє!біли не брехати не можуть.
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Ты видел заключение врача с диагнозом для этой людыны, ******?
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А ти бачив справку що Зєєєля не наркоман?
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Він жовту рідину на смак спробував, сказали, що то є пиво!)
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Fell VS, мне эти авторы подогнали 4 билета на Квартал 15 октября...бесплатно-во второй ряд( где то на 4 с половиной тысячи) и забирал я билеты с офиса 95 квартала..поэтому к словам этих людей я отношусь гораздо более серьезно, чем к писулькам анонима в инете..как то так..
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То ли дело твои железобетонные доказательства, с именамия, фамилиями, датой...
Ну ваще ни разу не писулька анонима в интернете!
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какими именами, фамилиями и датой? я тебе говорю дату-15 октября..я был на этом концерте-сьемке..4 часа он шел..хор Веревки участвовал в 3 номерах(почему прицепились только к номеру с Гонтаревой я хз).была еще Тина Кароль и МАРУВ..еще какая то МАМАРИККА( я хз кто это -но дочка знает)..билеты по 1150 гривен(на них, билетах, так написано) достались мне бесплатно. Офис зеленой макаки возле метро Минская( можешь ему там памятник поставить)..какие тебе еще доказательства нужны,зебобик?
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Как это какие фамилии. Тех "авторов 95-го квартала", которые с какого-то перепуга решили сливать порохатому дякуле такую информацию.
Ну а кто выступал на данном мероприятии, это легко и я загуглить могу.

P.S. А как это так, 8%-ый любитель Свиночолого гетьмана - да на выступления клятого квартала? Шо ты там забыло, ************** такое? Чи за бесплатные билеты дякулы и принципы готовы продать?
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а остальные слуги,только все вместе
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А хіба без поліграфа не видно --що вони брехуни?
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На Дубинском детектор не сработает,там ровная линия хронического пиз..жа
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Все залежить від питань які їм задаватимуть, який з того поліграфа толк,якщо вони про погоду поговорять.
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уголовное дело а не полиграф это все отмазки,лохторат зели схавает
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Полиграф, это херня, он реагирует на эмоциональное состояние человека, и жертва насилия, покажет куда более яркие результаты, чем насильник, который при отношении к определённому психо-типу может вообще не "засветится"! Дубінський і Арахамія домовились сьогодні разом пройти детектор брехні - Цензор.НЕТ 3282
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шоу для лохторату ...,
а давайте лучше обсудим визит Зелёнского в Казахстан и что оно там плело?
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шоу-шоу-шоу-цирк на льду,медведи на велосипеде,полиграф....пропал дом нах!
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Слуг ЗЕльоных сдадут в Мосочистку Полиграф Полиграфычу как драных кошаков !
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Шоу на шоу...продолжается! От чего отвлекают? Что там втихаря уже дерибагят?
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Нічого доброго, путнього НЕ зроблено. Тільки шоу продовжується. Хто зі слуг буде розшифровувати ці "правдиві відповіді"?
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Вместе?
Подозрительные все таки штрихи...как и их премьер Гончарук)))
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высрать о 40% роста за "5летку" мог только то кого не проверял психолог перед занятием должности. и не спроста не проверял ведь
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боря тьі что перекрасился тьіже за шмарклю топил? Дубінський і Арахамія домовились сьогодні разом пройти детектор брехні - Цензор.НЕТ 8218
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А давайте задавать вопросы будут простые люди и полиграф будет совмещен с электрическим стулом,мой вопрос - брали ли вы хоть раз в жизни взятку.
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Мой вопрос: Боб есть?(ну, Яхве, или кто там щас у верунов? Зевс шоле?)
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Уж чего-чего,а зрелищ таки дают с лихвой.
Сломают,таки эти два придурка полиграф. Дубінський і Арахамія домовились сьогодні разом пройти детектор брехні - Цензор.НЕТ 4663
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От придурки... А краще б кулачний бій влаштували, як кугутики, о то б шоу було. А поліграф, то таке...
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начинание хорошее, одобряю, вот если бы потрох с падельниками прошел такое чудо техники, может и не стал бы свинарчук --гладковским, и 5 лет в дупу бы не вылетело.
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Порошенко надо бы прогнать через детектор сначала. Для настройки. Пеца всегда брешет.
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яким би ПОЛІГРАФОМ дитя не тішилось, аби не плакало

шоу маст гоу, дебилы !

а вэто время "слуги" за кулисами пилят бюджет державы
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И что вы узнаете ? То что он купил пятьсот снайперских винтовок для ВСУ, и боеприпасы к ним ? Или то что Рошен спонсировал строительство ПВО Киева ?
Так и то, и другое - правда.
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вогонь, вода та детектор брехні
закупаємось попкорном
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С 2015г. на "борьбу" с коррупцией в Украине ушло уже больше миллиарда долларов, из денег украинских налогоплательщиков.
Созданы-реформированы: НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМК, ГБР, ВАКС, СФР..
Все эти органы в казну вернули около 4 миллионов долларов, от ВСЕХ(!) коррупционеров Украины Дубінський і Арахамія домовились сьогодні разом пройти детектор брехні - Цензор.НЕТ 4107
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У Антиколорадоса визжат шо такая коррупция как в Европе, нам мол и не снилась.... Аж санитаров позвать хочется. Ура-поцреот - хуже ватника.
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Предлагаю взять третьим Киву--чтоб не скучно было в очереди сидеть.
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Эксклюзивные прав на трансляцию этого шоу Г+Г выкупил?
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Г+Г втратив 1/3 аудиторії, інформаційні блоки та політшоу з 1 місця опустилися на 3-4, треба терміново щось придумати, от і придумали.
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интересно, кому эти уродцы небритые будут тест на полиграфе сдавать?
Тому же массажисту, "специалисту" из сериала, которому Зеля, типа, анализы на наркоту сдавал?
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Бeз прямoї транcляції прoцесу пeрeвіpки на дeтeктoрі цe ли лиш вистaвa для ЗEбілів і нe бiльше.
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Дубинскому не забудьте задать вопрос: "Нравится ли вам быть шестёркой на побегушках у Бени ? "
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Очередное шоу для отвлечения внимания лохтората.

Павло Тука
56 хв. ·

Насчёт полиграфа между Дубинским и Арахамией.
Запомните, в среднем, такая процедура занимает 2-3 часа.
Если они собрались в прямом эфире за 20-30 минут это сделать, можете сразу списывать на шоу.

Так же, в комнате остаётся один подопытный и проверяющий. Иные лица не допускаются. Человек должен быть максимально спокоен и расслаблен.
Поэтому если формат будет а-ля Дубинский напротив Арахамии сидят и друг другу задают вопросы, то это тоже полная шляпа.
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БЛІН! Як їх повернути усіх на сцену ? Й забути як страшний сон!
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Згоден шоу продовжується, запис роликів, виступ хору, 95 квартал, шоу з поліграфами, шоу на день незалежності замість параду, а хто буде країною займатися...
Лохатрату лайно далі у вуха вливають, коли країна розвалюється...
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Вот свезло вам, ЗЕбобики, так свезло. Дубінський і Арахамія домовились сьогодні разом пройти детектор брехні - Цензор.НЕТ 6148
Представление "разговор с полиграфом" вместо низких тарифов. Дубінський і Арахамія домовились сьогодні разом пройти детектор брехні - Цензор.НЕТ 6148
Да за такое представление никаких зарплат по 4000 денег отдать не жалко Дубінський і Арахамія домовились сьогодні разом пройти детектор брехні - Цензор.НЕТ 6148
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Можно подумать полиграфологов не возможно купить)))) Сейчас дубинский пройдет на отлично полиграф и тогда Беня даст еще больше грязных задач, так как уже проверять никто не будет. И будет так сказать иммунитет
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На Дубинского полиграф не сработает,он расчитан на человека с мозгами, а Дубинский говорящая Бенина жопа,полиграф на жопы не реагирует
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два уё бка которые должны уже давно сидеть в тюряге - кто их допустил до государственного управления?
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Я видел, как один мелкий дрыщь проходил медкомиссию у своего кореша. После того как травки покурил. Успешно так прошел, быдло от него в восторге и он занял самое главное место у корыта.
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це вони для своїх свідків будуть грати...??
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на сторону схематоза нардепа Антона Яценка" (схема "майданчиків-прокладок", які "паразитували" на державній "оціночній" базі ФДМУ - ред.) стали
стали 11 "слуг народу":

Ірина Аллахвердієва,Ольга Василевська-Смаглюк,Дар'я Володіна,Юлія Діденко,Олександр Дубінський,Вікторія Кінзбурська,Олексій Ковальов,Анна Колісник,Олексій Леонов,Анастасія Ляшенко,Євген Петруняк.
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