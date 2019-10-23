 Дубинский и Арахамия договорились сегодня вместе пройти детектор лжи

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщаю, со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция в 20-00. Не попустите", - заявил Дубинский.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Руководство "Слуги народа" перднуло в лужу. Сука, давайте проходить детектор, бл#дь, а то п#зданули - и в кусты, - депутат от СН Дубинский. ВИДЕО
"Александр Дубинский, чего извиняться, на полиграф пошли, жду время и место. Тебе назначено было на 20:00, среднее тестирование занимает 2,5 - 3 часа, говори, во сколько приходить", - написал ранее в комментариях под постом Дубинского Арахамия, добавив. - Александр Дубинский заметь я вообще не в комитете и физически голосовать не мог, но готов присоединиться, равно как и Качура".
Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи.
По словам источников УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о прохождении полиграфа нардепами от СН к нему звонил президент. Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".
Позже заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
Щодо Дубинського, то виявиться, що він чесний, а бреше поліграф.
Полиграф (детектор лжи) будет хоть из клиники "Евролаб"?
Ну ваще ни разу не писулька анонима в интернете!
Ну а кто выступал на данном мероприятии, это легко и я загуглить могу.
P.S. А как это так, 8%-ый любитель Свиночолого гетьмана - да на выступления клятого квартала? Шо ты там забыло, ************** такое? Чи за бесплатные билеты дякулы и принципы готовы продать?
а давайте лучше обсудим визит Зелёнского в Казахстан и что оно там плело?
Подозрительные все таки штрихи...как и их премьер Гончарук)))
Сломают,таки эти два придурка полиграф.
шоу маст гоу, дебилы !
а вэто время "слуги" за кулисами пилят бюджет державы
Так и то, и другое - правда.
закупаємось попкорном
Созданы-реформированы: НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМК, ГБР, ВАКС, СФР..
Все эти органы в казну вернули около 4 миллионов долларов, от ВСЕХ(!) коррупционеров Украины
Тому же массажисту, "специалисту" из сериала, которому Зеля, типа, анализы на наркоту сдавал?
Павло Тука
56 хв. ·
Насчёт полиграфа между Дубинским и Арахамией.
Запомните, в среднем, такая процедура занимает 2-3 часа.
Если они собрались в прямом эфире за 20-30 минут это сделать, можете сразу списывать на шоу.
Так же, в комнате остаётся один подопытный и проверяющий. Иные лица не допускаются. Человек должен быть максимально спокоен и расслаблен.
Поэтому если формат будет а-ля Дубинский напротив Арахамии сидят и друг другу задают вопросы, то это тоже полная шляпа.
Лохатрату лайно далі у вуха вливають, коли країна розвалюється...
Представление "разговор с полиграфом" вместо низких тарифов.
Да за такое представление никаких зарплат по 4000 денег отдать не жалко
стали 11 "слуг народу":
Ірина Аллахвердієва,Ольга Василевська-Смаглюк,Дар'я Володіна,Юлія Діденко,Олександр Дубінський,Вікторія Кінзбурська,Олексій Ковальов,Анна Колісник,Олексій Леонов,Анастасія Ляшенко,Євген Петруняк.