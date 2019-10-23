 Нардеп от СН кварталовец Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО

Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба нардепа, информирует Цензор.НЕТ.
"В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. Именно эта работа будет в унисон с моей работой в комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы", - отметил Ткаченко.
Ткаченко закончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, а также Луганский национальный университет Тараса Шевченка.
До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией "Мастер-шоу", которая занималась организацией гастролей известных артистов. Концертный директор певицы Тины Кароль. Был руководителем компании "Квартал-концерт". Возглавлял команду Владимира Зеленского на президентских выборах в Луганской области.
Напомним, 21 октября известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95", кандидат в депутаты от "Слуги народа" Сивохо сообщил, что его назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
наконец-то прафесианалов реинтеграционных процессов стали назначать советниками
Гиви, Моторола и Захарченко не дожили до этого момента...
Меня волнует образ Донбасса, который сформировала предыдущая власть. Мол, донецкие - все сепаратисты, негодяи, все наживались на стране, а не кормили ее.
Я ненавижу людей, которые создали такой образ Донбасса, и намерен бороться за то, чтобы Донбассу вернулось его доброе имя.
. Сегодня у нас с президентом совпадают точки зрения по вопросу Донбасса, ведь мы из ментально близких регионов: Донбасс и Кривбасс - это большие интернациональные рабочие регионы.
Ща как возьмутся,как реинтегрируют и восстановят.
Сивоха- лет 40 зарабатывал на жизнь только хохмочками. Ткаченко -организовывал чтобы хохмочки приносили больше бабла. Оба теперь советники РНБО по реинтеграции Донбасса.
Умение веселить за большие бабки по мнению Зе самое необходимое качество для кризис менеджера по экономическим и гуманитарным вопросам в период войны?
Боже спаси Украину! - надеять сяможно только на Бога.И ветеранов.
Сивоха- лет 40 зарабатывал на жизнь только хохмочками. Ткаченко -организовывал чтобы хохмочки приносили больше бабла. Оба теперь советники РНБО по реинтеграции Донбасса.
Умение веселить за большие бабки по мнению Зе самое необходимое качество для кризис менеджера по экономическим и гуманитарным вопросам в период войны?
Боже спаси Украину! - надеять сяможно только на Бога.И ветеранов.
Так а где ж друзья-приятели харчеваться будут?
Для насмешки над тем, что было дорого украинскому народу
СИВОХО:
Мне не нравится, что делает Институт нацпамяти во главе с Вятровичем.
Очень много необдуманных или основанных на частных мнениях решений. И его дальнейшее существование под большим вопросом, но это будет решаться коллегиально.