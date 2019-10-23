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 Политика Украины, Общество
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Все про:СНБО (3289) Слуга народа (369) Ткаченко Максим (1)

 Нардеп от СН кварталовец Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба нардепа, информирует Цензор.НЕТ.

"В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. Именно эта работа будет в унисон с моей работой в комитете Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы", - отметил Ткаченко.

Ткаченко закончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, а также Луганский национальный университет Тараса Шевченка.

До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией "Мастер-шоу", которая занималась организацией гастролей известных артистов. Концертный директор певицы Тины Кароль. Был руководителем компании "Квартал-концерт". Возглавлял команду Владимира Зеленского на президентских выборах в Луганской области.

Смотрите также: Экс-кандидат от "СН", шоумен Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. ФОТО

Напомним, 21 октября известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95", кандидат в депутаты от "Слуги народа" Сивохо сообщил, что его назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3155413
 
 
 Топ комментарии
 
Приятно видеть что к власти пришли настоящие проффесионалы!
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Политическое невежество и хаос.Зе и слуги (Бени) вынуждены принимать решения и и что-то говорить о вещах, о которых никогда не думали, которые вне их понятийной базы.
Сивоха- лет 40 зарабатывал на жизнь только хохмочками. Ткаченко -организовывал чтобы хохмочки приносили больше бабла. Оба теперь советники РНБО по реинтеграции Донбасса.
Умение веселить за большие бабки по мнению Зе самое необходимое качество для кризис менеджера по экономическим и гуманитарным вопросам в период войны?
Боже спаси Украину! - надеять сяможно только на Бога.И ветеранов.
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До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией "Мастер-шоу", которая занималась организацией гастролей известных артистов. Концертный директор певицы Тины Кароль. Был руководителем компании "Квартал-концерт".
наконец-то прафесианалов реинтеграционных процессов стали назначать советниками
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Сколько шороху.........сколько ИБД.....Где хоть какие то подвижки в сторону людей и улучшения жизни?
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До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией "Мастер-шоу", которая занималась организацией гастролей известных артистов. Концертный директор певицы Тины Кароль. Был руководителем компании "Квартал-концерт".
наконец-то прафесианалов реинтеграционных процессов стали назначать советниками
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Не, ну тот кто скажет что он кум Зеленского пусть первый бросит в меня камень.
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да они вообще не знакомы!!! конечно взяли за успешную организацию гастролеров в Луганске, особенно в 2014м.
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Этот даже в школе не учился, зато акционер ТОВ «КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ».
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Приятно видеть что к власти пришли настоящие проффесионалы!
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Ну а что хотели,после воров потроха пусть теперь порулят клоуны,других людей в стране пока нет.
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Тут ни людуй, ни граждан один Ылихторахт!. Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 6484
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Зебіл завжди знайде виправдання любій дурості свого 73відсоткого.
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радились три дурня - винесли рішення "дурня в кубі".
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Я думав, що 95 квартал вже одержав всі державні посади,але ж ще не всі клоуни і євреї працевлаштовані. Вперед зебіли--в переді "світле майбутнє,ось вже на горизонті.
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То в Кривому Розі всіх виловили, а в 95 ще ні... Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 6878
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Рада Національної БЕЗПЕКИ і ОБОРОНИ, на чолі з мером луганська, перетворена на комітет по втягуванню України в ордло. Отака тепер у нас безпека і оборона
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Странно, почему до сих пор не пригласили Пушилина.
Гиви, Моторола и Захарченко не дожили до этого момента...
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СИВОХО:
Меня волнует образ Донбасса, который сформировала предыдущая власть. Мол, донецкие - все сепаратисты, негодяи, все наживались на стране, а не кормили ее.
Я ненавижу людей, которые создали такой образ Донбасса, и намерен бороться за то, чтобы Донбассу вернулось его доброе имя.
. Сегодня у нас с президентом совпадают точки зрения по вопросу Донбасса, ведь мы из ментально близких регионов: Донбасс и Кривбасс - это большие интернациональные рабочие регионы.
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Ну і ..? Знову будуть ліпити образ "кармильцев". Не вийде Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 1847
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остался только один вопрос, когда Лысого пристроят?
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Лысый уже пристроился, в МЧС, отпевателем сгоревших хатынок...
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Клоуни остаточно захопили владу в Україні.
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Еще один квартальщик трудоустроен.Хороший помощник для Сивухи.
Ща как возьмутся,как реинтегрируют и восстановят. Нардеп від СН Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 3134
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Политическое невежество и хаос.Зе и слуги (Бени) вынуждены принимать решения и и что-то говорить о вещах, о которых никогда не думали, которые вне их понятийной базы.
Сивоха- лет 40 зарабатывал на жизнь только хохмочками. Ткаченко -организовывал чтобы хохмочки приносили больше бабла. Оба теперь советники РНБО по реинтеграции Донбасса.
Умение веселить за большие бабки по мнению Зе самое необходимое качество для кризис менеджера по экономическим и гуманитарным вопросам в период войны?
Боже спаси Украину! - надеять сяможно только на Бога.И ветеранов.
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Политическое невежество и хаос.Зе и слуги (Бени) вынуждены принимать решения и и что-то говорить о вещах, о которых никогда не думали, которые вне их понятийной базы.
Сивоха- лет 40 зарабатывал на жизнь только хохмочками. Ткаченко -организовывал чтобы хохмочки приносили больше бабла. Оба теперь советники РНБО по реинтеграции Донбасса.
Умение веселить за большие бабки по мнению Зе самое необходимое качество для кризис менеджера по экономическим и гуманитарным вопросам в период войны?
Боже спаси Украину! - надеять сяможно только на Бога.И ветеранов.
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Устали мозги гадать,для чего во власть тянут откровенный шоу шлак!Может их друг ЗЕ,хочет сделать им большую госпенсию?!А может эта организация на донбассе тайного канала по транспартировке,например наркоты,...и нужны местные ,опытные и со связями люди?!!!!Или просто потому шоу мены всегда легко смогут продать Украину и сбежать на РФ?!
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Так они все автоматически становятся "белой костью"! Юзик например уже "заработал" 16 000 пенсии + привилегии.. Это лохторату трудовой стаж 35 лет нужно, а во власть влез, и вот оно счастье...
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Устали мозги гадать,для чего во власть тянут откровенный шоу шлак!

Так а где ж друзья-приятели харчеваться будут?
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Долбанные ЗЕбилоиды и ЗЕбуины все ключевые посты в Украине будут занимать комики,клоуны,шоумены и дебилы во главе с Беней Коломойским.До чего мы докатимся
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Я дуже нудьгую за Пастором. Ця школота виглядає піонерами, які доять бика. Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 635
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Всіх клоВанів в РНБО збирають... Нічого... Пастор всіх на карандаш візьме... Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 7460
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Незря всюду пристраивают клованов.
Для насмешки над тем, что было дорого украинскому народу
СИВОХО:

Мне не нравится, что делает Институт нацпамяти во главе с Вятровичем.
Очень много необдуманных или основанных на частных мнениях решений. И его дальнейшее существование под большим вопросом, но это будет решаться коллегиально.
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Мда... Стране нужен военный переворот, черные полковники.
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