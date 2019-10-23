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 Наемники РФ обстреляли из стрелкового оружия участок разведения у Золотого, - штаб ООС

Наемники Российской Федерации продолжают обстрелы в районе участка разведения у поселка Золотое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ на данные штаба ООС.

"НЗФ РФ, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения №2, вчера дважды коварно осуществили обстрелы из стрелкового оружия на участке разведения №2 (Золотое-4)", - сообщает пресс-центр штаба.

Кроме того, 22 октября, наемники РФ совершили обстрелы вблизи населенных пунктов Зайцево Северное (3 обстрела), Павлополь, Новолуганское (2 обстрела) и Водяное, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82-мм.

Также сегодня, 23 октября, враг обстрелял населенный пункт Водяное из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122-мм (11 снарядов).

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Источник: https://censor.net.ua/n3155410
 
 
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"Надо просто перестать стрелять"-ржут наемники с зебила.
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Участки разведения надо заселять зебидлом,тогда война закончится.
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ну ось не вірю... кажуть рогаті... какие фаши докозательства???? може кАнал г+г дасть камери воїнам для фіксації обстрілів... аха, разгонються та ще дадуть...) що у хомчака іловайського немає таких думок??
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