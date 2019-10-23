 ОАСК запретил признавать итоги голосования за состав Совета общественного контроля при ГБР

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Соответствующее постановление суда об обеспечении административного иска вынесено сегодня, 22 октября, и подлежит немедленному исполнению.

Напомним, 3-4 октября состоялось интернет-голосование за членов Совета общественного контроля при ГБР. По результатам анализа выявлены обстоятельства, свидетельствующие о возможном массовом организованном голосовании, в нарушение закона, в пользу первых 13 победителей.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной фальсификации голосования за 13 членов Совета общественного контроля при ГБР.

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