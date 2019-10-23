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 ОАСК запретил признавать итоги голосования за состав Совета общественного контроля при ГБР

Окружной административный суд города Киева запретил Государственному бюро расследований объявлять о результатах рейтингового интернет-голосования за членов Совета общественного контроля и издавать приказ об утверждении состава Совета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Соответствующее постановление суда об обеспечении административного иска вынесено сегодня, 22 октября, и подлежит немедленному исполнению.

Напомним, 3-4 октября состоялось интернет-голосование за членов Совета общественного контроля при ГБР. По результатам анализа выявлены обстоятельства, свидетельствующие о возможном массовом организованном голосовании, в нарушение закона, в пользу первых 13 победителей.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной фальсификации голосования за 13 членов Совета общественного контроля при ГБР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155409
 
 
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Окружной админ суд как всегда жжет..., недалек тот час, что это образование запретит некоторые разделы конституции, которые кого-то не устраивают..., не, ну а чо..., например тот, где Украина провозглашается унитарным государством..., эй, ОАС, слабо?
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ОАСК запретил признавать итоги голосования за состав Совета общественного контроля при ГБР - Цензор.НЕТ 3217

Скоро суд с окружной запретит Украину! ОАСК запретил признавать итоги голосования за состав Совета общественного контроля при ГБР - Цензор.НЕТ 6507
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Так шо, мы уже не "все президенты" ОАСК заборонив визнавати підсумки голосування за склад Ради громадського контролю при ДБР - Цензор.НЕТ 1265
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Черти судейские продолжают выносить нужные решения ! Зелупа, это и есть твоє покращення?
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