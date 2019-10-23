 В отопительном сезоне 2019-2020 субсидии будут получать все, кто в них нуждается, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Мы хотим, чтобы больше сердств в программе субсидий оставались для наименее состоятельных категорий. Например, детских домов семейного типа, которые ранее не были в программе, и семей с низкими доходами ", - подчеркнул премьер.
Отмечается, что постановлением изменен процент - с 15 до 20%, который домохозяйство платит за коммуналку. Однако изменения в формуле начисления субсидий начнутся с мая 2020 года, то есть после завершения отопительного сезона.
Кроме того, принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а следовательно, больший размер субсидии.
Например, в отопительном сезоне 2018-2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78% (хотя в формуле показатель равен 15%), при этом более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% семей - 10% дохода, то есть изменение в формуле с 15% до 20% не означает такой процент оплаты.
Как отмечает Правительственный портал, с изменениями помощь станет более адресной, и ее получат именно те, кто действительно нуждается. Ведь больше будет направлено именно для малоимущих семей. То есть и в сезоне 2020-2021 годов никакого ухудшения для субсидиантив новое постановление не предусматривает.
https://ru.slovoidilo.ua/2019/09/06/novost/politika/smi-nashli-semi-premera-goncharuka-rekordnye-dolgi-kommunalku
Вы шо хотите шо б Путин НАПАВ?))
________________________________________________________________________________________
Почую кожного, хто їздить на електричному самокаті
От СН с каждого утюга вещают о....НАДВИГАЮЩЕМСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОРЫВЕ!!!!)))))
Гривны перевожу в баксы!))))
Помнится, первая "леди" оформляла субсидию. От всей души желаю ей, чтобы она действительно в ней нуждалась.
Вы не слишите ЗЕню!!!!)))
Люди возмущаются повышением цены на газ, не понимая,что для получателе субсидий цена за газ не имеет никакого значения. Потому, что получатель субсидии платит за коммуналку 15% (или 20% с нового года) своих доходов. Остальное платит государство (или отдаёт субсиданту "монетами").
А те, кому субсидия не положена, платят меньше 15% (20%) своих доходов. Почему я должен сочувствовать таким людям? То всем остальным. Почти везде в мире люди платят за коммуналку даже больше 20% своих доходов и не "скыглять".
tZE inform
@tZEinform
"Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей" від 12 жовтня 2019 р. № 875 Київ Правительство Гончарука обязало "Нафтогаз" поставлять газ на оккупированную территорию. То ли еще будет !https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-nevidkladni-zahodi-shchodo-stalogo-funkcionuvannya-121019*************-teplopostachannya-doneckoyi-ta-luganskoyi-oblastej
Урядом установлено, що для виконання спеціальних обов'язків, покладених на суб'єктів ринку природного газу при визначенні необхідного рівня розрахунків виробника теплової енергії за укладеними з НАК "Нафтогаз України" договорами про постачання природного газу, не враховуватиметься заборгованість за спожитий природний газ, використаний підрозділами, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
Це дозволить забезпечити постачання природного газу теплопостачальним підприємствам, розташованим на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, та сприятиме сталому проходженню опалювального періоду.
Кабінет Міністрів України
Постанова
від 12 жовтня 2019 р. № 875
Київ
Про невідкладні заходи щодо сталого функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей
0
поширень
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що для виконання спеціальних обов'язків, покладених на суб'єктів ринку природного газу згідно з Положенням про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226), рівень розрахунків виробника теплової енергії за всіма укладеними з акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" договорами про постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо) для цілей абзацу шостого пункту 11 зазначеного Положення обчислюється без урахування обсягів заборгованості за спожитий природний газ, використаний для виробництва теплової енергії підрозділами, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, відповідно до абзацу третього пункту 2 цієї постанови.
2. Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям затвердити:
перелік підприємств теплопостачання, об'єкти та підрозділи яких розташовані як на підконтрольній українській владі території, так і на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
обсяги заборгованості за спожитий природний газ перед акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підприємств, визначених відповідно до вимог абзацу другого цього пункту, в розрізі об'єктів та підрозділів, розташованих на підконтрольній українській владі території, та окремо заборгованості за спожитий природний газ, використаний для виробництва теплової енергії підрозділами, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, станом на 31 грудня 2014 року;
реєстри обсягів заборгованості, зазначених в абзаці третьому цього пункту, та передати їх акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
Прем'єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Інд. 37
И что будет петь об этих идиотах, проголосовавших за ЗЕлену шмарклю придурки из 95 квартала в сопровождении хора им. Веревки. Посмеемся с идиотов ЗЕбильных,
В общем, ЗЕбилы, вы с ЗЕленой шмарклей сделали себя вместе.
..
.
73% за это же рвали пуканы?!)))
Уже сглотнули, дебилы? А шо там было при барыге? Отвечаю, быдло ЗЕбильное, 8%.
Прокукарекайте, ЗЕбилы, как там ваш конец эпохи бедности.
Звонок в собес
-Алло алло, у меня соседи после оплаты коммуналки жуют!
======================================================================
Это обьяснение Гончарук сделал в стиле Гройсмана.
Ну, нельзя говорить о защите самых бедных слоев общества, а на самом деле, обдирать эти самые бедные слои общества.
Вот формула расчета субсидии:
Ро = Кд/Кг х Рг
где Ро - это часть, которую семья должна оплатить за ком.услуги,
Кд - коэффициент дохода семьи, или отношение общего дохода семьи в пересчете на одного ее члена к прожиточному минимуму на момент определения размера субсидии,
Кг - базовый коэффициент дохода, который равен 2 прожиточным минимумам на 1 человека на месяц (Кг = 2),
Рг - базовая норма уплаты за ком.услуги (Рг = 15%).
Так вот: изменение базовой нормы оплаты за ком.услуги с 15% до 20% повлечет за собой увеличение платы для, АБСОЛЮТНО, ВСЕХ ТЕХ КТО ПОЛУЧАЕТ СУБСИДИИ!!!
Таким образом: ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ СТАНУТ ВСЕ СУБСИДИАНТЫ!!!
ПОЭТОМУ, КОГДА ГОНЧАРУК ГОВОРИТ О ЗАБОТЕ НАИМЕНЕЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ СЛОЯХ ОБЩЕСТВА, ОН НАГЛО, ЦИНИЧНО - БРЕШЕТ!!!
И от тех, за которые я не могу платить.