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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3404) инвестиции (900) Япония (973) реформы (3428)

 Зеленский обсудил с руководством парламента Японии реформы и привлечение инвестиций в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Токио с председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента Японии) Тадамори Осима и председателем Палаты советников (верхняя палата парламента) Акико Санто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Президент поблагодарил руководство японского парламента за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Он также выразил уверенность в эффективности работы новоизбранной депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Японией.

Зеленский обсудил с руководством парламента Японии реформы и привлечение инвестиций в Украину 01

"Верю, что деятельность группы выведет межпарламентский диалог между нашими государствами на качественно новый уровень", - отметил Зеленский.

Стороны обсудили реформы и привлечение инвестиций в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудничество с Японией чрезвычайно важно для реализации масштабных реформ в Украине, - Зеленский

Председатель Палаты советников Акико Санто отметила, что в Украине зарегистрировано более 40 японских частных компаний, а японские бизнесмены отмечают большой потенциал Украины. Глава Украинского государства выразил надежду, что количество японских компаний, зарегистрированных в Украине, будет расти.

Зеленский обсудил с руководством парламента Японии реформы и привлечение инвестиций в Украину 02
Фото: ОП

Зеленский также поздравил Акико Санто с недавним избранием на должность председателя Палаты советников.

Со своей стороны спикер нижней палаты парламента Японии Тадамори Осима подчеркнул, что знает об Украине, в частности благодаря выступлениям наших спортсменов. Он выразил надежду увидеть их на Олимпийских играх - 2020, которые пройдут в Японии. Владимир Зеленский вместе с тем призвал ввести безвизовый режим для украинцев накануне этих соревнований.

Источник: https://censor.net.ua/n3155406
 
 
 Топ комментарии
 
дорогие японцы!.. научите этого идиота делать себе харакири и скажите ему, что это весело!..
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K04EGR IV

@K04EGR

Украинцы с зарплатой 154$ и пенсией 48$ шестой год оплачивают комуналку за оккупированное россией ОРДЛО. На халяву подают туда воду, газ и электричество. В виде благодарочки им регулярно прилетает 120 мм в окоп.
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Настолько тупой что даже не может понять что прежде чем приглашать инвесторов нужно провести уборку в стране. Хуйло и то перед подписанием капитуляции в Нормандском формате дал Зеленскому домашнее задание подготовиться и подмыться.
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дорогие японцы!.. научите этого идиота делать себе харакири и скажите ему, что это весело!..
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Какие реформы этот актеришка там обсуждал,кассовые аппараты и оплаченное стукачество,япошки,по его мнению,идиоты?
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обсуждать с парламентом инвестиции - это очень умно. похоже, наш малыш парламенты перепутал
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Надеюсь это прощальная гастроль, артЫста Зеленский обсудил с руководством парламента Японии реформы и привлечение инвестиций в Украину - Цензор.НЕТ 2747

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Для олігофрена Зеленського "абсуділ реформи", звучить, як діагноз...)))
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вова езжай до дому,тут без тебя "мыши в пляс" дело до полиграфа доходит!все равно с такими "реформами" денег никто не даст!
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а что интересно ОП Андрей который Богдан молчит по этому поводу?как рыба об лед?
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Чим би дитя не бавилось, лиш би не плакало...
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K04EGR IV

@K04EGR

Украинцы с зарплатой 154$ и пенсией 48$ шестой год оплачивают комуналку за оккупированное россией ОРДЛО. На халяву подают туда воду, газ и электричество. В виде благодарочки им регулярно прилетает 120 мм в окоп.
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Лица какие то все понурые, вроде как с картины "Опять двойка". Переводчик рядом только возле японца, следовательно наш и так все понимает что ему говорят, как моя любимая кошка, кстати, и все понимает что ей говорят, только сама сказать ничего не может. Вот такие наши ! Горжусь.
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Какие инвестиции, придурок? Ты со дня на день готовишься подписать капитуляцию и отвести войска с Украины. Какой дебил рискнет вкладывать в ету страну забитую сепарами, ворами и бюрократами деньги.
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- тая мая гаварыть..реффорима - сан..ферштеен?
- ооо,я,я,натюрлих сан ! ре-форма,ми-форма,фа - форма,соль- форма !
- дякую-сан,дуже дякую..
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Настолько тупой что даже не может понять что прежде чем приглашать инвесторов нужно провести уборку в стране. ***** и то перед подписанием капитуляции в Нормандском формате дал Зеленскому домашнее задание подготовиться и подмыться.
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где-то в 2000 писаали, что в украине будут производить мерседесы.
в итоге получилась--таврия нова.
мальчики, йоготы никогда не станут моётами (Toyota)
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И потекут йены в Украину бурными реками............. Посмотрим на результат этих уговоров.
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В тот день когда встречались по типа, вопросу инвестиций, японская компания "JTI Украина", которой принадлежит сигаретная фабрика в Кременчуге, остановила производство и подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 миллионов гривень. Совпадение или просто чтоб тонко прикольнуться они так сделали ?
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