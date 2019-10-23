 Зеленский обсудил с руководством парламента Японии реформы и привлечение инвестиций в Украину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Президент поблагодарил руководство японского парламента за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Он также выразил уверенность в эффективности работы новоизбранной депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Японией.
"Верю, что деятельность группы выведет межпарламентский диалог между нашими государствами на качественно новый уровень", - отметил Зеленский.
Стороны обсудили реформы и привлечение инвестиций в Украину.
Председатель Палаты советников Акико Санто отметила, что в Украине зарегистрировано более 40 японских частных компаний, а японские бизнесмены отмечают большой потенциал Украины. Глава Украинского государства выразил надежду, что количество японских компаний, зарегистрированных в Украине, будет расти.
Зеленский также поздравил Акико Санто с недавним избранием на должность председателя Палаты советников.
Со своей стороны спикер нижней палаты парламента Японии Тадамори Осима подчеркнул, что знает об Украине, в частности благодаря выступлениям наших спортсменов. Он выразил надежду увидеть их на Олимпийских играх - 2020, которые пройдут в Японии. Владимир Зеленский вместе с тем призвал ввести безвизовый режим для украинцев накануне этих соревнований.
K04EGR IV
@K04EGR
Украинцы с зарплатой 154$ и пенсией 48$ шестой год оплачивают комуналку за оккупированное россией ОРДЛО. На халяву подают туда воду, газ и электричество. В виде благодарочки им регулярно прилетает 120 мм в окоп.
- ооо,я,я,натюрлих сан ! ре-форма,ми-форма,фа - форма,соль- форма !
- дякую-сан,дуже дякую..
в итоге получилась--таврия нова.
мальчики, йоготы никогда не станут моётами (Toyota)