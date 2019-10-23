 Зеленский обсудил с руководством парламента Японии реформы и привлечение инвестиций в Украину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Президент поблагодарил руководство японского парламента за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Он также выразил уверенность в эффективности работы новоизбранной депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Японией.

"Верю, что деятельность группы выведет межпарламентский диалог между нашими государствами на качественно новый уровень", - отметил Зеленский.

Стороны обсудили реформы и привлечение инвестиций в Украину.

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Председатель Палаты советников Акико Санто отметила, что в Украине зарегистрировано более 40 японских частных компаний, а японские бизнесмены отмечают большой потенциал Украины. Глава Украинского государства выразил надежду, что количество японских компаний, зарегистрированных в Украине, будет расти.



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Зеленский также поздравил Акико Санто с недавним избранием на должность председателя Палаты советников.

Со своей стороны спикер нижней палаты парламента Японии Тадамори Осима подчеркнул, что знает об Украине, в частности благодаря выступлениям наших спортсменов. Он выразил надежду увидеть их на Олимпийских играх - 2020, которые пройдут в Японии. Владимир Зеленский вместе с тем призвал ввести безвизовый режим для украинцев накануне этих соревнований.