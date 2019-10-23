 Единственный метод возобновить доверие к нардепам от СН - всеобщее прохождение полиграфа, - Арахамия

"Я сразу сказал: если есть куча претензий друг к другу (одни - за площадки, другие - за оценщиков), то вижу единственным методом всеобщее прохождение полиграфа, чтобы возобновить доверие внутри", – написал Арахамия в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 18 октября не поддержал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости" (№2047-д).

"Не будет ни схемы Яценко, ни монополии оценщиков, ни бесконтрольного "ПроЗорро", ни непрозрачного СЕТАМ. Комитет еще в пятницу принял решение разработать соответствующее альтернативное решение или решения. Срок установили две недели. Первая рабочая группа в пятницу, 10.00, в комитете", – написал Дубинский в среду.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа. ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от "СН "проверят на детекторе лжи.

По словам источников УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о прохождении полиграфа нардепами от СН к нему звонил президент. Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

Позже заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.