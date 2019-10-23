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Все про:взрыв (4373) Киев (18062) Нацполиция (10277) Крищенко (290)

 Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение с гранатой, - полиция

Правоохранители выдвигают неосторожное обращение с гранатой основной версией взрыва на ул. Пушкинской в центре Киева, в результате которого погибли двое мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции, об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Было установлено, что погибшие были знакомы друг с другом, они общались возле офиса и потом произошел взрыв. Есть свидетели, а также записи видеокамер, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, и у них не было ни с кем конфликта", - рассказал Крищенко.

По его словам, несмотря на то, что правоохранителями первоначально было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, основной версией взрыва остается неосторожное обращение с гранатой.

"Был проведен осмотр места происшествия, кроме того, во время обысков по месту жительства одного из погибших был обнаружен и изъят еще один запал от гранаты", - отметил Крищенко.

Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.

Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждениями. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155404
 
 
 Топ комментарии
 
Вопрос - какого тащить с "передка" гранату домой?
К сожалению "патриот" - не синоним "умный". Сам погиб и жизнь охранника забрал
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Та нафик мне его судить?
Он сам себя наказал.
И ненужно приписывать мне свои идиотские соеголовые домыслы.
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"Неосторожное обращение с гранатой" в центре Киева!
А что? Нормальная версия... для дурдома.
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мабуть пробував гранатою замість смартфона в аднаглазнікі зайти а кнопка не так спрацювала...
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Вопрос - какого тащить с "передка" гранату домой?
К сожалению "патриот" - не синоним "умный". Сам погиб и жизнь охранника забрал
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Просто, "сенсей" учил своего друга, как безопасно пользоваться гранатой.
И научил...
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Везуть, бо гранат там валом. Обліку нуль. Зазвичай везуть, а потім думають. А ще- у них немає відчуття безпеки, якщо під рукою немає зброї (ніж, ствол, граната). Така от фігня. І всі, хто тут жартують, засуджують чи ще щось: ви там не були, не знаєте що це.
Це як насміхатись над людиною, що зламала ногу "ти що, дебіл, всі нормально ходять, чого ти шкутильгаєш?".
Їх вбив *****, розв'язавши війну проти України. Агресія проти України- причина, смерті як на передовій, так і в тилу від зброї з АТО- наслідок.
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Диванные воены с режимом порошенко возмущены.
Мало того что он подверг их жизнь опасности он еще и в раше родился.
Короче не настоящий патриот.
Настоящие сидят в окопах под обстрелами и не мешают с коррупцией бороться.
А этот вообще какой то подозрительный в вооруженных силах ссср служил как агент кремля порошенко.
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Погодите, а разве не украинцы первые бомбили Луганск и танки на Донбасс послали? Когда ещё никакой войны не было?? А сотню на майдане тоже Пу положил?? Или свои же?
Мы веками жили мирно и тут пришли........ - и понеслась моваверамоскали!
Всё, все зробили, Шоб розбрат внести! И внесли! И убивают! А все им кто-то виноват..... 😠😠😠
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Ти тупе? 18 березня 2014 підрозділ Гіркіна атакував картографічний центр у Сімферополі, а вже 12 квітня він зайшов із своїм підрозділом в Український Донбас, де захопив Краматорськ, Слов'янськ. Банда була озброєна та стріляла. 13 квітня банда стрєлкова атакувала конвой СБУ (були загиблі). І ти ще будеш щось варнягати?
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а звідки взялась та граната? Мо' то охранніка, або хтось збоку (зверху) підкинув
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"Неосторожное обращение с гранатой" в центре Киева!
А что? Нормальная версия... для дурдома.
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Ну добавь еще незаконное хранение и ношение.
У Зелибобиков крыша едет.
Они собираются мертвого человека судить....
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Та нафик мне его судить?
Он сам себя наказал.
И ненужно приписывать мне свои идиотские соеголовые домыслы.
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Так если он погиб зачем УГ?
Это тупость зелебобиков?
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Дегтярев ("сенсей") родился 24 сентября 1966 года в Якутске (Россия) в семье военных, сам служил в 810 отдельной бригаде морской пехоты Краснознаменного Черноморского флота ВМФ СССР (в/ч 13140, г. Севастополь).
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Видишь, разговор про лишние хромосомы обижает администраторов. Основною версією вибуху в центрі Києва є необережне поводження з гранатою, - поліція - Цензор.НЕТ 9749
К чему бы это?
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Возможно у них есть инструкции которым они следуют не особо вникая в суть.
Бюрократия.
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по улицам городов так себе бродят ребятки с подорванным здоровьем, в карманах вместо конфет пистолеты, в руках вместо эскимо --гранат Ы , а нормальным людям ,как с этими придурками жить?
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я ж не против, лечить, я против произвола с оружием.
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Я тоже.
Собирайтесь на майдане и идите на границу неподконтрольную.
Стрелять в большое количество гражданских они зассут.
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Как соберетесь я подойду.
Я вас уже пять лет жду.
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игры патриотов...это не жмурки, догонялки, казаки-разбойники и даже не "зарница".
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Пора продавать пистолеты и револьверы. Там "неосторожно обращаться" можно еще больше: дослать патрон в патронник, пощелкать предохранителем, передернуть затвор, выбросив патрон, пощелкать патронами из магазина, заряжая и разряжая магазин, поставить на затворную задержку и снять с затворной задержки. Еще можно посоревноваться с товарищем, кто раньше достанет пистолет и щелкнет спусковым крючком, прицелившись.
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о, то в тебе є пєхоль! А чо остальним нізя?
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oqobo Нет и не нужен, т. к. я его 20 лет таскал. С ним проблем больше, чем пользы. Был револьвер "Ринг", резиноплюй, я его сдал, как и ружье ТОЗ -БМ- 16, о чем не жалею ничуть.
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Таким образом СБУ закладки террористов повсюду находят. Вот такие сенсеи их и делают.
Прям больные все с фронта приходят, лечить надо видите ли. Их только от одного лечить нужно, от клептомании.
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