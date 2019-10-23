 Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение с гранатой, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции, об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
"Было установлено, что погибшие были знакомы друг с другом, они общались возле офиса и потом произошел взрыв. Есть свидетели, а также записи видеокамер, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, и у них не было ни с кем конфликта", - рассказал Крищенко.
По его словам, несмотря на то, что правоохранителями первоначально было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, основной версией взрыва остается неосторожное обращение с гранатой.
"Был проведен осмотр места происшествия, кроме того, во время обысков по месту жительства одного из погибших был обнаружен и изъят еще один запал от гранаты", - отметил Крищенко.
Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.
Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.
Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждениями. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
К сожалению "патриот" - не синоним "умный". Сам погиб и жизнь охранника забрал
И научил...
Це як насміхатись над людиною, що зламала ногу "ти що, дебіл, всі нормально ходять, чого ти шкутильгаєш?".
Їх вбив *****, розв'язавши війну проти України. Агресія проти України- причина, смерті як на передовій, так і в тилу від зброї з АТО- наслідок.
Мало того что он подверг их жизнь опасности он еще и в раше родился.
Короче не настоящий патриот.
Настоящие сидят в окопах под обстрелами и не мешают с коррупцией бороться.
А этот вообще какой то подозрительный в вооруженных силах ссср служил как агент кремля порошенко.
Мы веками жили мирно и тут пришли........ - и понеслась моваверамоскали!
Всё, все зробили, Шоб розбрат внести! И внесли! И убивают! А все им кто-то виноват..... 😠😠😠
А что? Нормальная версия... для дурдома.
У Зелибобиков крыша едет.
Они собираются мертвого человека судить....
Он сам себя наказал.
И ненужно приписывать мне свои идиотские соеголовые домыслы.
Это тупость зелебобиков?
Боже сколько на свете странных людей...
К чему бы это?
Бюрократия.
Собирайтесь на майдане и идите на границу неподконтрольную.
Стрелять в большое количество гражданских они зассут.
Я вас уже пять лет жду.
Прям больные все с фронта приходят, лечить надо видите ли. Их только от одного лечить нужно, от клептомании.