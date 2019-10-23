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 Политика Украины, Общество
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Все про:долг (1101) Донецкая область (4364) водоснабжение (452) Лубинец Дмитрий (6)

 4 ноября Донецкая область может остаться без воды из-за долгов, - Лубинец

Сейчас Совет национальной безопасности и обороны рассматривает вопрос отключения водоснабжения в Донецкой области. Уже с начала следующего месяца потребители могут остаться без воды из-за долга водопоставщика. По состоянию на 23 октября задолженность "Компании "Вода Донбасса" за электрическую энергию составляет 3 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вільне Радіо", об этом заявил глава Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Этот вопрос рассматривается в СНБО для того, чтобы защитить наше предприятие от отключения. Но вопрос широкий, и не может рассматриваться на уровне отключения электроэнергии. Надо искать пути как вывести предприятие из финансового кризиса, будем называть это своими словами. Есть вопросы работы на ВОТ (временно оккупированных территориях. - Ред.), пересечения линии разграничения, расчета оказанных услуг на оккупированных территориях ", - пояснил Лубинец.

По состоянию на 23 октября задолженность "Компании "Вода Донбасса" за электрическую энергию составляет 3 млрд грн. Как сообщил директор по инвестициям и перспективного развития Виктор Заводовский, сейчас нет финансовой возможности оплатить долг.

Однако Дмитрий Лубинец заявляет, что определенные наработки по решению проблемы естиь. Какие именно - пока не называет.

"Это вопрос не только к народным депутатам. Надо определиться со статусом нашего предприятия, так как оно работает на обоих территориях. Этот вопрос надо рассматривать в Минске. У меня есть предложения по решению проблемы. Мы очень надеемся на международный форум 29 ноября, где вопрос привлечения инвестиций для канала Северский Донец-Донбасс будет основным. В частности будут говорить об использовании альтернативной энергии", - отметил Лубинец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Лисичанске подключили к электропитанию насосные станции: система заполняется водой, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3155403
 
 
 Топ комментарии
 
Заплатят все граждане Украины, как и за Лисичанск.
Кривой Рог тоже выручим. Почему не заплатить за халявщиков и махинаторов?

Если компания «Криворожская теплоцентраль» не оплатит Нафтогазу 1,76 миллиарда гривен долга за потребленный газ, Кривой Рог останется зимой без теплоснабжения.

Сообщает пресс-служба «Нафтогаза», НАК в соответствии с законодательством не может поставлять газ производителям тепла, если они не погасят большую часть своих долгов за газ.
Поэтому компания в очередной раз напомнила о долге криворожской местной власти и Фонду государственного имущества, который сейчас управляет АО «Криворожская теплоцентраль». В случае неуплаты задолженности большинство жителей Кривого Рога могут остаться без централизованного отопления после начала отопительного сезона.
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Они делают флешмобы "хочу в паРашу", а мы беспокоимся, что без воды останутся. Пусть кричат ")(уйло введи воду!"
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Пора... отдай тогда их в ДНР - там деньги есть.
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Заплатят все граждане Украины, как и за Лисичанск.
Кривой Рог тоже выручим. Почему не заплатить за халявщиков и махинаторов?

Если компания «Криворожская теплоцентраль» не оплатит Нафтогазу 1,76 миллиарда гривен долга за потребленный газ, Кривой Рог останется зимой без теплоснабжения.

Сообщает пресс-служба «Нафтогаза», НАК в соответствии с законодательством не может поставлять газ производителям тепла, если они не погасят большую часть своих долгов за газ.
Поэтому компания в очередной раз напомнила о долге криворожской местной власти и Фонду государственного имущества, который сейчас управляет АО «Криворожская теплоцентраль». В случае неуплаты задолженности большинство жителей Кривого Рога могут остаться без централизованного отопления после начала отопительного сезона.
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Сейчас их Харант на троне, пусть хор пригласят в Кривой рог на благотвАрітЄльный кАнцерт и вырученными денХами заплатят...
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Мы заплатим, а "Г******* + Г*******" расскажет какой преЗедент молодец и заботится о земляках.
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Пля ! Що на сторону Лугандону ..не можливо засувку поставити ? ..Зеє...зі своїми *заграваннями * ..*Колоради * сміються ..Платіть пенсії ..воду . електроенергію на халяву .
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лугандон надо отключить навсегда 4 ноября Донецкая область может остаться без воды из-за долгов, - Лубинец - Цензор.НЕТ 2727
а если в дырах бабло есть пусть платят 4 ноября Донецкая область может остаться без воды из-за долгов, - Лубинец - Цензор.НЕТ 3599
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Они делают флешмобы "хочу в паРашу", а мы беспокоимся, что без воды останутся. Пусть кричат ")(уйло введи воду!"
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Вопрос решается за секунду: долг ДНР простить, а тарифы населению подконтрольных территорий - повысить. Так и будет.
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Проблему нашли. Всё решается очень просто. Надо долги кормильцев раскинуть на всех жителей Украины путём поднятия тарифов и не повышения зарплат и пенсий.
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