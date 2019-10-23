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Все про:декларация (1112) НАПК (769) Высший совет правосудия (300)

 Член Высшего совета правосудия Комков не задекларировал более 192 000 грн дохода, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило несоответствие в декларации члена ВСП Владимира Комкова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК. Речь идет о декларации за 2017 год.

"Национальное агентство установило декларирования недостоверных сведений на общую сумму более 192 тыс. гривен, что превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, и является признаком правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

Так, по версии НАПК Комков неверно указал размер полученной пенсии и доход от сдачи имущества в аренду.

Ответственность за такое нарушение – штраф от 17 000 до 42 500 гривен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155402
 
 
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людина могла й просто забути про такі дрібнички.
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Надо этого Крмкова кацапа гнать с этой должности и посадить. Высший совет правосудия и такая лажа, брехливая скотина он. У нас в высоких органах одни бандиты сидят.
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Подумаешь каких то 8 к баксов. Ну забыл про заначку с кем не бывает.
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Да харош придираться! При их-то доходах мог вполне честно забыть.
Мне вот байку рассказывали про таможенника, который про дом забыл. На полном серьезе, взял и забыл. Ему в свое время бабло некуда было девать, и он накупил недвижимости. И, поскольку не везде он бывал, один домик в селе просто выпал из памяти. А потом он случайно проезжал мимо, смотрит - что-то знакомое. Опаньки, да это же моё! Вот так.
Так что харош до копеек доколупываться.
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ну так не свинарчук! тож відчепіться від чесної Зе людини
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Якось звонять з житлово-експлуатаційної контори власнику квартири і нагадують йому про борг, а він їм у відповідь: Чого причепилися, у мене там немає квартири. Через дві години звонить той же власник і каже: Ой, вибачте зовсім забув, сьогодні сплачу заборгованість.
Уявляєте, людина забула скількі і де вона має квартир! А ви тут про якісь дрібниці пишите.
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