 Член Высшего совета правосудия Комков не задекларировал более 192 000 грн дохода, - НАПК

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК. Речь идет о декларации за 2017 год.
"Национальное агентство установило декларирования недостоверных сведений на общую сумму более 192 тыс. гривен, что превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, и является признаком правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.
Так, по версии НАПК Комков неверно указал размер полученной пенсии и доход от сдачи имущества в аренду.
Ответственность за такое нарушение – штраф от 17 000 до 42 500 гривен.
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Мне вот байку рассказывали про таможенника, который про дом забыл. На полном серьезе, взял и забыл. Ему в свое время бабло некуда было девать, и он накупил недвижимости. И, поскольку не везде он бывал, один домик в селе просто выпал из памяти. А потом он случайно проезжал мимо, смотрит - что-то знакомое. Опаньки, да это же моё! Вот так.
Так что харош до копеек доколупываться.
Уявляєте, людина забула скількі і де вона має квартир! А ви тут про якісь дрібниці пишите.