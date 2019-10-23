 САП расследует возможное получение взятки в $30 тыс. нардепами от "Слуги народа"

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особое ответственное положение.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК Украины поручено детективам НАБУ. Процессуальное руководство будет осуществлять Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"
Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от СН проверят на детекторе лжи.
По словам источников УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о прохождении полиграфа нардепами от СН к нему звонил президент. Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".
Позже заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.
Ох и зебилы... слуги народа, говоришь? Хххха!
Пока не понятна цель этого шоу.
Но скоро увидим.
Ждем-с))
О торговле на крови и прочих ко..ко..ко!?))))
ЗЕбобы! Будте последовательными!!!))))
Якщо цей факт буде доведено (як і у випадку із Гладковським(и) ), то має бути покарання.
Подивимося, чим закінчиться історія з поліграфом.
Буде ноль, значить і відповідальності ноль.
по крайней мере рошеновцев уже видели
16 октября 2019 года
14 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон. рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения. Суд так же установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда.
Наш комментарий.
Кто-то доигрался. Решение суда от 21 июля 2019 года "Суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения" фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Отныне - это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов. Это прежде всего имеет принципиальную особенность позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры. Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого то до окончательного решения суда.