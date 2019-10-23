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Все про:взятка (4746) депутат (2759) САП (1165) Слуга народа (369)

 САП расследует возможное получение взятки в $30 тыс. нардепами от "Слуги народа"

Специализированная антикоррупционная прокуратура, с целью проверки изложенной в СМИ информации, зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления действующими народными депутатами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особое ответственное положение.

Смотрите также: Руководство "Слуги народа" перднуло в лужу. Сука, давайте проходить детектор, бл#дь, а то п#зданули - и в кусты, - депутат от СН Дубинский. ВИДЕО

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК Украины поручено детективам НАБУ. Процессуальное руководство будет осуществлять Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Напомним, экс-вице-премьер-министр Павел Розенко заявил: "Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи"

Позже народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил информацию, что членов финансового комитета от СН проверят на детекторе лжи.

По словам источников УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о прохождении полиграфа нардепами от СН к нему звонил президент. Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

Позже заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук собщила, что руководство фракции "Слуга народа" встретится с членами парламентского комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики перед проверкой на полиграфе.

САП расследует возможное получение взятки в $30 тыс. нардепами от Слуги народа 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155399
 
 
 Топ комментарии
 
так кто пришел? Фотографы-аниматоры, эзики, танцовщицы на пилоне и прочая перхоть зеленая. Кстати, если верить Соньке Кошкиной, а я ей почему-то верю, бо дама она въедливо-доскональная, порядная и кому попало за так не даст... так вот, несли им 30 тыщ. но по пути расплескали. До зубожилих донесли по 20-25. А фотографу-аниматору, так тому вообще 5 в зубы засунули. И ничо. Он такого бабла в руках в жизни не видел.
Ох и зебилы... слуги народа, говоришь? Хххха!
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Где негодование 73% дурников о ЗЕленых Свинарчуках у власти!?)))
О торговле на крови и прочих ко..ко..ко!?))))

ЗЕбобы! Будте последовательными!!!))))
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Игра на публику))Типа мы такие правильные: все расследуем и накажем))
Пока не понятна цель этого шоу.
Но скоро увидим.
Ждем-с))
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жебраки, при потроху і ялинковичу по мільйону брали
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так кто пришел? Фотографы-аниматоры, эзики, танцовщицы на пилоне и прочая перхоть зеленая. Кстати, если верить Соньке Кошкиной, а я ей почему-то верю, бо дама она въедливо-доскональная, порядная и кому попало за так не даст... так вот, несли им 30 тыщ. но по пути расплескали. До зубожилих донесли по 20-25. А фотографу-аниматору, так тому вообще 5 в зубы засунули. И ничо. Он такого бабла в руках в жизни не видел.
Ох и зебилы... слуги народа, говоришь? Хххха!
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Игра на публику))Типа мы такие правильные: все расследуем и накажем))
Пока не понятна цель этого шоу.
Но скоро увидим.
Ждем-с))
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обещали осенью,скоро зима!выцепили только Пашинского по криминалу,на безрыбье и рак рыба САП расследует возможное получение взятки в $30 тыс. нардепами от СН - Цензор.НЕТ 3143
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За кассовые аппараты и стукачество им тоже всем платили,еще всех зеленых лягушек нужно на детекторе спросить - читали ли они законы которые принимали,просто нажатие кнопки ЗА, без ознакомления с текстом закона, есть аферизм,профанация законотворческой деятельности,махинация заслуживающая уголовного наказания.
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а как докажешь? тут даже не намерено/непреднамерено. Тут случайно о кнопку облокотился и не заметил(а). Да и вообще, в зале не было. Другой нажал. Снимите зарплату за день, посмешите смешного...
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Где негодование 73% дурников о ЗЕленых Свинарчуках у власти!?)))
О торговле на крови и прочих ко..ко..ко!?))))

ЗЕбобы! Будте последовательными!!!))))
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Ніхто нічого не розслідує. Це просто інформаційний, вибачте, пердіж від СН.
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За зебилов не скажу, порохосрань их сочинила по образу и подобию своему, а я обоими руками за то чтоб половину нанешней рады растреляли, через одного! Но ты ж зебил и счас подумаеш это хитрость чтоб с Петей поквитаться лечись болезное.
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73% на відміну від тих, хто молиться на Петра Олексійовича, не роблять різниці між хабарниками та крадіями, між "НАШИМИ" і "НЕ НАШИМИ". Якщо був хабар - мають сидіти, незалежно від того, зелені вони чи якісь інші. Важко це зрозуміти, так?
Якщо цей факт буде доведено (як і у випадку із Гладковським(и) ), то має бути покарання.
Подивимося, чим закінчиться історія з поліграфом.
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А с Гладковским тоже - НОЛЬ. Дураки вы зеленые САП розслідує можливе отримання хабара в $30 тис. нардепами від СН - Цензор.НЕТ 5727
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Що "ноль", "не дурак"? Я Вам кажу, що мені однаково чи то друг Порошенка, чи прихильник Зеленського, ЯКЩО ПРОВИНУ ДОВЕДЕНО, мають відповідати. Ви не погоджуєтесь?
Буде ноль, значить і відповідальності ноль.
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Лет пять будут возиться, а потом тихонько закроют.
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на таможню сначала не пробовали сходить? САП расследует возможное получение взятки в $30 тыс. нардепами от СН - Цензор.НЕТ 2393 где посадки?зеля?в лес Харьковский?бурштын?
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Этих схем будут сотни. Беня -аферист и мошенник высшего класса. Зеленые обдерут бедную неньку похлеще,чем регианали с Порохом вместе взятые.
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хм, посмотрим, что будет с полиграфом,
по крайней мере рошеновцев уже видели
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2 млрд и не гривень требует. Что, не слышала?
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Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
16 октября 2019 года
14 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон. рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения. Суд так же установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда.

Наш комментарий.

Кто-то доигрался. Решение суда от 21 июля 2019 года "Суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения" фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Отныне - это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов. Это прежде всего имеет принципиальную особенность позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры. Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого то до окончательного решения суда.
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курочка по зернышку, а депутат по доллару...
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До влади прийшли клоуни і люди "певної професії"-ціль їхнього життя ,як заробити більше грошей, як обмонути лохів, як весело погулять, поїсти,попити,А ви хочете від них якихось справ на відбудови держави. Це кнопкодави з відсутнісю моралі і знань. ЕЙ НАРОД! коли ти будеш думати головою,а не дупою?
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В БПП такого дебилизма небыло!! За пять лет ни одного коррупционного скандала. Брали тихо, делились с АП, не раздражали общество и не портили президенту армовиру.))))))
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Та вы, зеленая плесень, на выдумки горазда. Хоть один факт можешь привести?
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Это провакации петя-ботов ! Политическое преследование слуг народа путем насильного принуждения к долларам ! )) Скажем дружное геть петяботам !!
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Шоколадное болото опять забурлило. Активизировалось. Опять появилась надежда, что власть можно сменить и снова дорваться до кормушки. Шоколадки, расслабьтесь. Украина в ваших услугах не нуждается. К корыту вам уже не прорваться. Новая власть очистится от любителей брать взятки и откаты.
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