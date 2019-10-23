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 Количество несчастных случаев в Восточной Украине за прошедшие 5 лет выше, чем где-либо в Европе за столетие, - глава ОБСЕ Лайчак

Кризис внутри и вокруг Украины является ключевой проблемой безопасности на Европейском континенте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в интервью проекту "Лица мира" ("Face of Peace").

"Количество несчастных случаев, которые мы видели в Восточной Украине за прошедшие пять лет, выше, чем мы видели где-либо в Европе в этом столетии", - объяснил он.

Председатель ОБСЕ выразил убеждение, что Специальная мониторинговая миссия, в которую сейчас входят более 1,3 тыс. членов, со времени ее развертывания в Украине весной 2014 года, делает чрезвычайно важную работу.

"Наши наблюдатели находятся "в поле", следят и сообщают о нарушениях режима прекращения огня, наблюдая за последним развитием событий и трудностями, с которыми сталкиваются люди", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приветствую позитивные новости заседания ТКГ в Минске, - глава ОБСЕ Лайчак

Также Лайчак оценил нынешнюю ситуацию на Востоке Украины, отметив, что соглашение о прекращении огня начиная с 21 июля 2019 г, было позитивным событием, после которого последовало значительное уменьшение количества жертв среди гражданского населения и нарушений режима прекращения огня.

"Тем не менее, к сожалению, недавно (по состоянию на 11 октября 2019 г. – Ред.) были дни, когда было больше нарушений прекращения огня, чем до соглашения", - констатировал он.

В то же время, председатель ОБСЕ обратил внимание на то, что "позитивная динамика межу РФ и Украиной привела к обмену заключенными", отметил важные шаги в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где стороны договорились о процессе размежевания и "формуле Штайнмайера", а также вспомнил о ремонтных работах для помощи людям в пересечении моста в Станице Луганской.

Лайчак также выразил надежду на то, что вскоре состоится саммит лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

"Также были очень хорошие дискуссии в рамках "Нормандского формата", которые, я надеюсь, приведут к долгожданному саммиту лидеров "Нормандской четверки", - объяснил глава ОБСЕ.

Словакия председательствует в ОБСЕ с 1 января 2019 г, с того времени организацию возглавляет Мирослав Лайчак.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пригласил председателя ОБСЕ вместе посетить Станицу Луганскую и осмотреть работы по возобновлению инфраструктуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3155397
 
 
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ну хоть так хай домбасдавуни будуть першими.
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Начнут они не только со свободного Донбасса, куда людям из дыры удалось убежать...
Они попытаются ударить в сердце.
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""Сенсей ушел в небо": в Киеве в результате взрыва на Пушкинской погиб легендарный воин батальона "Донбасс" Виктор Дегтярев" - одна из новостей на Цензоре, коменты закрыты, пишу здесь.

Здравствуй зебильный русский мир, здравствуйте Зелёные человечки в Украине!
Это методика кремля - террор и запугивание!
Неужели вы не видите?!
Мы пытались вам донести перед выборами, кричали, что так и будет..............
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А це той хто гранату в руках крутив?Ну так це не іграшки.
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Воины гибнут каждый день от обстрелов.
Где же ваша мониторинговая миссия?
Пустотрёпы!
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нічаго, з швидкісттю вилизування дупи ***** скоро європа відбере лідерство в України по нещасних випадках
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это они наших погибших солдат называют жертвами несчастных случаев?!!! а сравнивать спокойную страну с территорией на которой идет война это перебор...
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