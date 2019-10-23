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 Два самолета не смогли приземлиться во Львове из-за сильного тумана

Из-за сильного тумана два самолета не смогли приземлиться во Львовском аэропорту. Еще несколько вылетели из своих аэропортов с задержкой.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В частности, не совершил посадку рейс авиакомпании "Wizz Air" из Вильнюса, зато сел в румынском аэропорту Клуж.

В то же время рейс "Ryanair" из Модлина ожидал улучшения погодных условий в "зоне ожидания" и уже совершил посадку во Львове.

"В направлении львовского аэропорта вылетели рейсы авиакомпаний Wizz Air из Берлина и Ernest из Милана. С небольшой задержкой вылетели Turkish Airlines из Стамбула", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155392
 
 
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Очень интересная новость,сколько пассажиров обосралось от страха тоже нам сообщите.
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Желтая новость должна быть ещё желтее,иначе нах она нужна.
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ото пускай читают. Тут ума много не надо. Это - все равно, шо на концерт выкидыша петросяна - вовки зеленского в 95 квартал ходить.
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Зачем нам этот информационный шлак ?
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