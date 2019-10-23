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 Происшествия, Общество
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Все про:расследование (2586) СИЗО (1108) заключенные (389) ГБР (649)

 ГБР открыло уголовное производство после расследования "Слідство.Інфо" о привилегиях для заключенных в СИЗО

Следователями территориальных управлений Государственного бюро расследований, расположенных в городах Киеве и Николаеве, начато досудебное расследование по материалам расследования "Тюрьма возможностей", проведенного журналистами "Слідство.Інфо".

Об этом сообщает пресс-служба бюро, информирует Цензор.НЕТ.

В расследовании речь идет о возможных противоправных действиях правоохранителей, которые способствуют свободному перемещению заключенных за пределами мест лишения свободы.

Следователи ГБР проверяют эту информацию, а также вероятность того, что к совершению уголовных преступлений причастны работники Государственной уголовно-исполнительной службы, государственных учреждений "Киевский следственный изолятор" и "Одесский следственный изолятор".

Досудебное расследование осуществляется по признакам правонарушений: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины); принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, повторно, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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Источник: https://censor.net.ua/n3155390
 
 
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Із того розслідування зрозуміло, що віс в долі від конвоїра, свинорилого корумпованого "начальника" СІЗО до прокурора ГПУ і міністра юстиції. Всі їхні рила в пушку і глазки бігають, а відповіді слизькі і невнятні. Тому молотити там потрібно всіх від верху до низу.
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І про головних забувся ще суді які 5 років не можуть винести вирок розбійникам та вбивцям.
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В доле все мы, украинцы. Вы еще не поняли кто мы такие? Ничего наверное надо что бы еще 28 лет прошло что бы мы признались хоть сами себе, что ы жадный, корумпиррованный народ с недалекой памятью. Чем раньше признаемся себе в правде, тем быстрее исцелимся.
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Сейчас на этого пузыря с загривком, начальника СИЗО откроют второе дело и переведут в 3-е СИЗО начальником)
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25 лет времени на расследование и приговор вам хватит?
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