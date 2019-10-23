 Следком РФ завершил расследование дела арестованного экс-нардепа Рудьковского, которого обвиняют в нападении на посольство России в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СКР завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство РФ (ч.2 ст.360 УК РФ)", - сказала Петренко.
Она отметила, что уголовное дело в отношении Рудьковского выделено в отдельное производство и направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
"Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту "Внуково" при пересечении границы РФ. В настоящее время он находится под стражей", - отметила Петренко.
Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.
Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.
Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.
Что значит ноутбук обеспечен? Он копейки стоит.... Квартира.. За что !?!? От кого!?!?
Я разницы не вижу... Ну может на билетах +-50€...
. И водою в унитазе закружила.
. Обещала дать концерт непременно,
. Но в сортире с ней произошла перемена"...
Борщевой набор ЯнуОвощь, и другие, милые и родные...
И полиция у нас ищет организаторов акции нет капитуляции.
Потому что это провокация осложнений международных отношений.
Поэтому будет "обменян" и снова взойдёт светилом и пидером политической ылиты Украины.
но про пользующееся защитой, осложнения и развязания это бред
Во вторых,как пить дать его шторбят за бабки которые кацапье ихней бело-голубой шобле платило за разгон майдана А так как деньги ушли и не отработано,то его этим и щучат.
Он топил и за русский мир и за "новоросию".
Пусть сидит там и наслаждается жизнью.Главное этого петуха чтоб в обмен не впудрили,а то сразу появится ещё один слуга урода.
итить удивить!
И здесь своим в итоге не стал, и там сейчас уедет туберкулёз зарабатывать. На Колыму.
Посадят с уголовниками, как "хохла" и кабздец. Овчарками на этапах будут травить, чтобы ноги разодрали.
М-да.. красиво заехал. Никто не заступится, так как для всех вражина 🤪