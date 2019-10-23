 Украина поднимет в ООН вопрос о "приговоре" наемников РФ журналисту Асееву

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе продолжается работа Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается правозащитной тематикой. Без сомнений, делегация Украины поднимет вопрос и о так называемом "приговоре" Станиславу Асееву в качестве печального примера политики подавления оккупационными властями в Донецке критических взглядов и грубого нарушения прав человека", - проинформировал дипломат.
Он также подтвердил, что украинская сторона "доведет эту информацию до сведения руководства ООН".
В то же время, по словам Николенко, Украина не прекращает привлекать внимание ООН к подавлению прав и свобод на оккупированных территориях.
"В частности, на прошлой неделе на Четвертом комитете, который рассматривал вопрос информации, мы говорили об ограничениях свободы слова, а также преследованиях журналистов и активистов на украинских территориях, временно оккупированных Российской Федерацией", - отметил представитель украинской миссии при ООН.
Напоминаем, связь с донецким блогером и автором проекта "Радио Свобода" "Радио Донбасс. Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, прекратилась 2 июня 2017 года. В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.
22 октября 2019 года наемники РФ сообщили, что "приговорили" к 15 годам заключения украинского журналиста Станислава Асеева.
Чтобы тебя ФСБ обвинило в терорризме и посадило на 15 лет, попутно отбив дубинками печень, почки и переломав руки-ноги? А потом еще годы сиди и жди, пока тебя поменяют...
Нахер ездить? Кто-то мне может привести аргумент в пользу поездки?
В какую россию Ассеев ездил?
Это кретинизм и не лечится?
В какую россию Ассеев ездил? - я написал про три места, куда ездить не нужно...
Если ходишь по грязи, нельзя не выпачкать ноги. Так вот, когда выпачкал, странно этим возмущаться. Ибо сам виноват!
Местный.
ДНР это что такое сепар?
Ответ тебя ждет тут:
В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.Источник: https://censor.net.ua/n3155384
Украина не признает никаких ДНР.
Хоть в кавычках хоть без кавычек.
Если Украина хочет победить в гибридной войне она должна требовать от европы в частности Германии и Франции как гарантов от ОБСЕ ПАСЕ ООН гарантий прав человека жителей этих территории которые имеют отличное от оккупанта мнение.
Ты же или полезный идиот или засланый казачок.