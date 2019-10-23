 Дело "Корвалола" показывает необходимость создания спецсуда по интеллектуальной собственности, – "Юридическая газета"

Такое мнение высказывает "Юридическая газета" в статье "Дело "Корвалола": чему нас учит кейс советского бренда".

"В Украине до сих пор отсутствует специализированный суд по интеллектуальной собственности. Обычный районный судья за один день слушает дела о разводе, ДТП и торговых марках. Это все равно что заставить автослесаря утром ремонтировать двигатель машины, а вечером делать операцию на сердце", – пишет автор статьи.

Газета напоминает, что "Фармак" хочет добиться отмены госрегистрации препарата "Корвалол-Дарница", и судебные тяжбы длятся уже 15 лет. При этом судьи не обращают внимание на явные нестыковки, которые заметны даже человеку без юридического образования.

"С 1991 года "Фармак" – единственный производитель "Корвалола" на постсоветском пространстве. Это официальное утверждение компании. Но простой поиск по онлайн-аптекам показывает, что в одной только России препарат под названием "Корвалол" производят около десятка компаний", - приводит газета пример такого несоответствия.

Журналисты также ставят под сомнение утверждение "Фармака", что именно этот завод был единственным производителем "Корвалола" в СССР. "Запрос в архивы показал, что регистрационные удостоверения на "Корвалол" имели 70 фармацевтических предприятий в различных регионах Советского Союза", - говорится в статье.

Также "Фармак" сообщает, что защитил знак "Корвалол" в нескольких постсоветских странах, включая Беларусь, где "Корвалол" производят две местные фармкомпании – РУП "Белмедпрепараты" и ООО "Фармтехнология". "Против них "Фармак" не подает иски, как и против узбекского ООО "Нео-Гален-фарм", - подчеркивают журналисты.

По мнению авторов статьи, знак "Корвалол-Дарница" имеет достаточную различительную способность, чтобы не ввести в заблуждение и не дать потребителю спутать продукцию двух компаний. "Да и сам элемент "Дарница" четко указывает на конкретного производителя, поэтому этот знак и "Корвалол Corvalolum" не являются схожими до степени смешения", - отмечает газета.

Журналисты напоминают, что создание специализированного суда по защите интеллектуальной собственности предусмотрено судебной реформой, и считают, что его не стоит откладывать. "Если гипотетическое дело за право собственности на конфеты "Ромашка" будут рассматривать профессиональные судьи, оно продлится 15 дней, а не 15 лет", - заключается в статье.

Как сообщалось, суды между "Фармаком" и "Дарницей" начались 2004 году. Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Сейчас дело рассматривает Хозяйственный суд города Киева.

Эксперты неоднократно обращали внимание, что "Фармак" стремится стать монопольным производителем "Корвалола" в Украине и с высокой вероятностью поднимет цены на этот препарат. Подорожание "Корвалола" может сделать его недоступным для многих украинцев, так как основные покупатели препарата – пенсионеры и малообеспеченные люди.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн. Бенефициар компании – Филя Жебровская.