 В Раду внесли законопроект о ликвидации "спящих" ФОПов

Как сообщает Цензор.НЕТ, проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно полномочий по прекращению предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей" размещен на сайте парламента.

Его инициаторами выступили депутаты фракции "Слуга народа".

Согласно пояснительной записке к документу, его цель - уменьшить нагрузку по учету и контролю ФОП.

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