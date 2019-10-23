 В Раду внесли законопроект о ликвидации "спящих" ФОПов

Как сообщает Цензор.НЕТ, проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно полномочий по прекращению предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей" размещен на сайте парламента.
Его инициаторами выступили депутаты фракции "Слуга народа".
Согласно пояснительной записке к документу, его цель - уменьшить нагрузку по учету и контролю ФОП.
ЖГИТЕ НАПАЛМОМ ЭТИХ ШАРОМЫЖНИКОВ!!!
И помните...чем хуже...тем лутше!!)))
Не указано как их будут ликвидировать Петля, Пуля, Гильотина, Электрический стул, Инъекция? Тема не раскрыта.
После ИВ тут будет ПУСТЫНЯ!)))
ВОНЫ ЦЕ НАРОБИЛИ РАЗОМ...ПО ПРИКОЛУ...БО ДУРНИКИ
Да, партию за три месяца не создашь! Зеленского погубит то, что он отказался от союзников - теперь он заложник драки дубинских с богданами...
Бо 99% из них яро топили за ЗЕню!)))
До хрипоты...до срыва голоса орали шо он навидет пАрядАк!))))
Навел))))
Мы будем виселица! Или как это сказать по-русски? Висеть на верёвка!
Боюсь читать законы,выходящие из "зеленого принтера".
Прогнал деньги и забыл
В Украине, похоже, будет спрос на ликвидаторов (киллеров) ФОП...….
Зебилы, позвольте спросить: будете стрелять или вешать?
Если стрелять, то просьба, только с 10 до 21-00, у меня ребенок спит.
тут ничего личного.
"так це ім на руку, не треба бігати закриватись, сакі закриєте". Или, вы, забыли что писали?
Ничего в этом мире нет бесплатного, за все надо платить.
А если не следующий год тебе понадобится ФОП, то ты его наверное не сможешь открыть без каких -либо условий. Условия придумают, например предоплата налогов, налог на то что в прошлом году твой ФОП был закрыт, на воздух и дождь. У этих актеров богатое воображение, чего нибудь еще придумают.
я об єтом
А Верховна Рада не могла це якось по іншому озвучити, а то на слух це сприймається трохи моторошно.
Обложить налогом по 2 штуки в месяц и дополнительно ввести налог на тунеядство, как в Беларуси, думаю, что штуки по 3 для начала достаточно!
Зебилы должны страдать!