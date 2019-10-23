 Украина хочет создавать конкурентный IT-продукт и продавать его по всему миру, - Зеленский на встрече с руководством Японской ассоциации новой экономики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Зеленский во время рабочего визита в Японию встретился с руководством Японской ассоциации новой экономики (JANE).
Президент заявил, что IТ-сектор является одним из наиболее динамичных в нашей стране, и рассказал о планах его развития. Речь идет о совершенствовании правового поля Украины и системы налогообложения в области ИТ и развитие национальной инновационной системы.
"Планируем развитие инновационной инфраструктуры путем открытия бизнес-инкубаторов, акселераторов и инновационных платформ, открытие знаковых R&D-центров мировых корпораций, создание инновационных или стартап-платформ в учреждениях высшего образования", - рассказал Зеленский.
Японские бизнесмены заинтересовались проектом "Государство в смартфоне". Владимир Зеленский отметил, что реформа диджитализации находится под его личным контролем.
Кроме того, президент заявил о стремлении Украины создавать конкурентный IТ-продукт.
"В западном мире наших IТ-специалистов воспринимают как дешевую рабочую силу. Для нас важно это изменить. Мы хотим создавать IТ-продукт и продавать его в мире", - сказал он.
Представители ассоциации рассказали Президенту Украины о примерах успешных инновационных проектов применения в Японии искусственного интеллекта, которые уже доказали эффективность в различных сферах жизни. Речь идет о туризме, развлечениях и кибербезопасности.
Я с ужасом думаю, что на следующих выборах 73% Зебилов проголосуют за Шария..
просто у нас в стране действует принцип "обратной селекции власти", когда население выбирает еще более худшего депутата, чем предыдущий.. и как это остановить, я не знаю..