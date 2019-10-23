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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (3404) Япония (973) IT-индустрия (160)

 Украина хочет создавать конкурентный IT-продукт и продавать его по всему миру, - Зеленский на встрече с руководством Японской ассоциации новой экономики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно изменить отношение к нашим IT-специалистам в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский во время рабочего визита в Японию встретился с руководством Японской ассоциации новой экономики (JANE).

Президент заявил, что IТ-сектор является одним из наиболее динамичных в нашей стране, и рассказал о планах его развития. Речь идет о совершенствовании правового поля Украины и системы налогообложения в области ИТ и развитие национальной инновационной системы.

"Планируем развитие инновационной инфраструктуры путем открытия бизнес-инкубаторов, акселераторов и инновационных платформ, открытие знаковых R&D-центров мировых корпораций, создание инновационных или стартап-платформ в учреждениях высшего образования", - рассказал Зеленский.

Японские бизнесмены заинтересовались проектом "Государство в смартфоне". Владимир Зеленский отметил, что реформа диджитализации находится под его личным контролем.

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Кроме того, президент заявил о стремлении Украины создавать конкурентный IТ-продукт.

"В западном мире наших IТ-специалистов воспринимают как дешевую рабочую силу. Для нас важно это изменить. Мы хотим создавать IТ-продукт и продавать его в мире", - сказал он.

Представители ассоциации рассказали Президенту Украины о примерах успешных инновационных проектов применения в Японии искусственного интеллекта, которые уже доказали эффективность в различных сферах жизни. Речь идет о туризме, развлечениях и кибербезопасности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155374
 
 
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Не знаю, но мне хочется смеяться....
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треба було обіцяти клоунський проект. IT проект не потягне.
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А вот что делают японцы: просто создают продукты и продают. И им не нужен для этого Скоморох. У них есть мозги и характер, этого достаточно. Скоморохи в эту схему не вписываются.
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а какой смысл слов и выступлений Зелного Дурачка?!.. все равно в Киеве заправляет банда Каломойского которая ограбит любого инвестора, а говноканал "1+1" и медиашлюхи Бенин, расскажут населению, что инвесторы сами украли у себя имущество и деньги..
Я с ужасом думаю, что на следующих выборах 73% Зебилов проголосуют за Шария..
просто у нас в стране действует принцип "обратной селекции власти", когда население выбирает еще более худшего депутата, чем предыдущий.. и как это остановить, я не знаю..
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Як ЗЄля збиpаєтьcя кoнкepyвати ІТ продуктом, якщо хоче здерти з айтішників більше подaткiв? ЗЄбіл блд.
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Хочет, чтобы они туда переехали и там налоги платили...стратег... Украина хочет создавать конкурентный IT-продукт и продавать его по всему миру, - Зеленский на встрече с руководством Японской ассоциации новой экономики - Цензор.НЕТ 4071
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