 ФГИУ сделал первый шаг для ликвидации схемы, которая вытягивает из карманов украинцев 1 млн в день за возможность оплатить налоги при продаже недвижимости, - Загребельская

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Загребельской, проект приказа предусматривает возможность авторизации независимой площадки по принципу "молчаливого согласия".

"То есть, если ценным письмом с описью вложения "кандидат в площадки" отправил протокол взаимодействия уже существующим, а те его не подписали и не ответили в течение 7 рабочих дней с момента отправки, то протокол считается согласованным. Именно такие рекомендации АМКУ давал еще прошлом руководству Фонда, но они их игнорировали, защищая "картель", - отметила Загребельская.

Теперь этот проект должен пройти процедуру согласования в профильных государственных органах, общественного обсуждения, принятия и "юстировки". И только после этого он вступит в силу.

"Я очень надеюсь, что другие государственные органы, которые будут обрабатывать проект, подойдут к этому вопросу беспристрастно и максимально оперативно его согласуют, а при необходимости совместно с Фондом доработают", - подчеркнула Загребельская.

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"Указанное позволит уже через месяц начать процесс авторизации новых независимых площадок, которые намерены выйти на рынок. При условии их допуска и создания реальной конкуренции на рынке, цена "услуг" площадок должна существенно снизиться. А значит существенно уменьшить прибыли бенефициаров схемы и соответственно финансовые возможности для подобного "лоббирования". А мы, граждане, благодаря конкуренции будем платить в разы меньшую плату за такие "услуги" площадкам чем сегодня при продаже своей недвижимости", - подытожила экс-госуполномоченная АМКУ.

Напомним, ранее Агия Загребельская заявила, что "Слуги народа" решили сохранить схему с площадками-прокладками между государственной базой ФГИУ и гражданином, которые за счет такого "паразитирования" вытягивают из наших карманов 1 млн грн в день.

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