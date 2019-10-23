 ФГИУ сделал первый шаг для ликвидации схемы, которая вытягивает из карманов украинцев 1 млн в день за возможность оплатить налоги при продаже недвижимости, - Загребельская

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Загребельской, проект приказа предусматривает возможность авторизации независимой площадки по принципу "молчаливого согласия".
"То есть, если ценным письмом с описью вложения "кандидат в площадки" отправил протокол взаимодействия уже существующим, а те его не подписали и не ответили в течение 7 рабочих дней с момента отправки, то протокол считается согласованным. Именно такие рекомендации АМКУ давал еще прошлом руководству Фонда, но они их игнорировали, защищая "картель", - отметила Загребельская.
Теперь этот проект должен пройти процедуру согласования в профильных государственных органах, общественного обсуждения, принятия и "юстировки". И только после этого он вступит в силу.
"Я очень надеюсь, что другие государственные органы, которые будут обрабатывать проект, подойдут к этому вопросу беспристрастно и максимально оперативно его согласуют, а при необходимости совместно с Фондом доработают", - подчеркнула Загребельская.
"Указанное позволит уже через месяц начать процесс авторизации новых независимых площадок, которые намерены выйти на рынок. При условии их допуска и создания реальной конкуренции на рынке, цена "услуг" площадок должна существенно снизиться. А значит существенно уменьшить прибыли бенефициаров схемы и соответственно финансовые возможности для подобного "лоббирования". А мы, граждане, благодаря конкуренции будем платить в разы меньшую плату за такие "услуги" площадкам чем сегодня при продаже своей недвижимости", - подытожила экс-госуполномоченная АМКУ.
Напомним, ранее Агия Загребельская заявила, что "Слуги народа" решили сохранить схему с площадками-прокладками между государственной базой ФГИУ и гражданином, которые за счет такого "паразитирования" вытягивают из наших карманов 1 млн грн в день.
Зокрема, за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).
Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них - люди Коломойського, а саме - Дубінський і Василевська, написав у своєму блозі екснардеп Сергій Лещенко.
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Під час ухвалення бюджету на 2018 рік Рада проголосувала поправку, яка дозволила створити посередників ("електронні майданчики") між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.
"сірий кардинал" парламентських бюджетних голосувань, депутат БПП Максим Курячий, вніс до Податкового кодексу правки, які "вмонтували" посередників у процес внесення звіту оцінки нерухомості від професійного оцінювача до єдиної центральної бази даних.
З легкої руки Курячого з'явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна бази. Їх назвали "авторизованими електронними майданчиками".
Завдання у посередників прозаїчне: вони просто "пересилали дані" й отримували за це з кожної оцінки по кілька сотень гривень, зараз - 500-1 800 гривень.
вплоть до многоэтажки.