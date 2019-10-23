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 В результате распыления газового баллончика в общежитии Львова пострадали 13 человек: четверо подростков в реанимации, - ОГА

В результате распыления газового баллончика в общежитии Львова пострадали 13 человек: 12 подростков и один взрослый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

"22 октября, около 22:45 ч. в г.Львов в общежитии Ставропигийского высшего профессионального училища на ул. Выпасовий, 11 в результате распыления газового баллончика в состоянии различной степени тяжести с диагнозом: "токсическое действие неустановленного вещества" в медицинские учреждения г. Львова госпитализированы 13 человек - 12 детей в МДКБ и 1 взрослый в ОКБ", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что по состоянию на 6 утра 23 октября в больнице остаются 7 детей (в возрасте 15-16 лет): 4 ребенка в реанимации, 3 ребенка в терапевтическом отделении. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В результате распыления газового баллончика в общежитии Львова пострадали 13 человек: четверо подростков в реанимации, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155371
 
 
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Дегенераты. Осталось только пистолеты продавать, чтобы эти кретины с отцовскими бегали и валили всех подряд.
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бот, маєш завдання не дати закон про зброю прийняти????????чи то може ти і бризгав??
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Mihal Titarchuk Дурнику, а ти з тих, хто просить дозволу на зброю у влади? Ти ще й на коліна стань, раб. Йди сам, доки я тебе не послав.
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це не той газовий балончик, що продається в магазинах!!! від тих в реанімацію НЕ ПОПАДЕШ! то схоже на якусь хімічну атаку!
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