 В результате распыления газового баллончика в общежитии Львова пострадали 13 человек: четверо подростков в реанимации, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

"22 октября, около 22:45 ч. в г.Львов в общежитии Ставропигийского высшего профессионального училища на ул. Выпасовий, 11 в результате распыления газового баллончика в состоянии различной степени тяжести с диагнозом: "токсическое действие неустановленного вещества" в медицинские учреждения г. Львова госпитализированы 13 человек - 12 детей в МДКБ и 1 взрослый в ОКБ", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что по состоянию на 6 утра 23 октября в больнице остаются 7 детей (в возрасте 15-16 лет): 4 ребенка в реанимации, 3 ребенка в терапевтическом отделении. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.