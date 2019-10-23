 Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"В течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году. Поэтому этот проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции", - говорится в сообщении.
В частности, документом с 1 января 2020г отменяется государственная монополия на производство спирта.
Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности реализовывать осуществление деятельности по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.
Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом осуществляется при наличии лицензии.
"Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты хозяйствования (организации) зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает Кабинет министров Украины", - отмечает пресс-служба главы государства.
Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта спирта из Украины.
Так, согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.
Кроме того, с целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины государственные предприятия.
"Ожидается, что принятие документа обеспечит становление в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликероводочных изделий", - подытожили в пресс-службе президента.
За п'ять років правління Зеленського борщ може стати святковою стравою.
Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)))
Песня от хора им Мотузки о том, что в магазе сигареты и водка втридорога и все думают на Валерьича будет? Ох и смешно ж будет зебильным зрителям...
Авіакомпанія Brussels Airlines прийняла рішення щодо припинення виконання рейсів, прямуючих до Києва та у зворотньому напрямку починаючи з 18 листопада 2019 року з комерційних причин.
Нагадаємо, що раніше подібне рішення про скасування своїх рейсів з/до Києва (з 3 жовтня 2019) також прийняла авіакомпанія British Airways.
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Один из крупнейших производителей сигарет в Украине, компания Japan Tobacco Inc Украина, подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн гривен из-за содержащейся в законопректе №1049 нормы о фиксированной марже для продавцов сигарет.
Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании.
"Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза за принятие Верховной Радой законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты", - отметил директор по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Украина Гинтаутас Диргела.
По его словам, компания во второй половине октября снизила производство на 73% по сравнению с планами.
В 2018 году, компания уплатила в бюджет 8,35 млрд грн акцизного налога.
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Тобто, вже дві величезні табачні компанії з чотирьох, вже зупинили виробництво.
Як наслідок - ТИСЯЧІ БЕЗРОБІТНИХ, БЮДЖЕТ НЕОТРИМАЄ МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ ПОДАТКІВ.
Що, в свою чергу, призведе до невиплат пенсій, стипендій, соц. виплат, субсидій…
«Хуже нє будєт»)))
Далі буде...
Тобто, з 60 млрд грн запланованих доходів до бюджету з тютюнових виробників в 2020 році, точно до бюджету не дійде 60-70%
Тобто, 25-30 млрд грн - вже недоотримує бюджет...плюс 3000 безробітних, які теж платять податки, включаючи ПДВ. Дірка може сягнути і більшого - під 50 млрд грн.
Зєлєбобікі, то вам треба молитися, щоб не почалися массові заборгованності по зп.
Про підвищеня зарплати - просто забудьте, починайте сушити сухарі.
Ви зробили це разом!
Я вважаю - так і повинно бути.
Треба нести відповідальність за те, що робиш.
Pavlo Vovk
А когда это у нас цена на важные товары падала? Не было такого! И быть не может!