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 Политика Украины
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Все про:ВР (23870) законопроект (2214) Зеленский (3404) спирт (220)

 Зеленский вносит в Раду законопроект о разгосударствлении спиртовой отрасли, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году. Поэтому этот проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции", - говорится в сообщении.

В частности, документом с 1 января 2020г отменяется государственная монополия на производство спирта.

Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности реализовывать осуществление деятельности по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом осуществляется при наличии лицензии.

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"Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты хозяйствования (организации) зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает Кабинет министров Украины", - отмечает пресс-служба главы государства.

Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Так, согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

Кроме того, с целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины государственные предприятия.

"Ожидается, что принятие документа обеспечит становление в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликероводочных изделий", - подытожили в пресс-службе президента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155366
 
   
 Топ комментарии
 
Табачников уже побороли, - пора взяться за спиртовиков!
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Уря! Курить уже бросили,теперь бросим пить! Слава молодым реформаторам!
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Этот дурачек думает что если раздробить отрамль на сотню мелких ее будет легче контролировать...и количество контрофакта уменьшится..？ Он идиот...
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у вас порохоботовских баранов есть хоть один аргумент без бени и зедебилов? Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 3811
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про твоего Петю все бы давно забыли, еси бы он по привычке не гавал из будки.
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Кінець епохи бідності (c)

За п'ять років правління Зеленського борщ може стати святковою стравою.

Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 3763
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Пить...курить...и жрать будет Дорого!)))
Вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)))
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бл,это сколько же за "маладыми литсами" подтирать придётся,когда они на КZ переедут.. Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 8335
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Херасе магарыч захотел Беня за Приват...
Песня от хора им Мотузки о том, что в магазе сигареты и водка втридорога и все думают на Валерьича будет? Ох и смешно ж будет зебильным зрителям...
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Инвесторы потянулись из Украины грустным клином ... наверное, это осень виновата)))

Авіакомпанія Brussels Airlines прийняла рішення щодо припинення виконання рейсів, прямуючих до Києва та у зворотньому напрямку починаючи з 18 листопада 2019 року з комерційних причин.
Нагадаємо, що раніше подібне рішення про скасування своїх рейсів з/до Києва (з 3 жовтня 2019) також прийняла авіакомпанія British Airways.
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Один из крупнейших производителей сигарет в Украине, компания Japan Tobacco Inc Украина, подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн гривен из-за содержащейся в законопректе №1049 нормы о фиксированной марже для продавцов сигарет.
Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании.
"Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза за принятие Верховной Радой законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты", - отметил директор по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Украина Гинтаутас Диргела.
По его словам, компания во второй половине октября снизила производство на 73% по сравнению с планами.
В 2018 году, компания уплатила в бюджет 8,35 млрд грн акцизного налога.
_________________________
Тобто, вже дві величезні табачні компанії з чотирьох, вже зупинили виробництво.
Як наслідок - ТИСЯЧІ БЕЗРОБІТНИХ, БЮДЖЕТ НЕОТРИМАЄ МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ ПОДАТКІВ.
Що, в свою чергу, призведе до невиплат пенсій, стипендій, соц. виплат, субсидій…
«Хуже нє будєт»)))
Далі буде...

Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 7771

Тобто, з 60 млрд грн запланованих доходів до бюджету з тютюнових виробників в 2020 році, точно до бюджету не дійде 60-70%
Тобто, 25-30 млрд грн - вже недоотримує бюджет...плюс 3000 безробітних, які теж платять податки, включаючи ПДВ. Дірка може сягнути і більшого - під 50 млрд грн.
Зєлєбобікі, то вам треба молитися, щоб не почалися массові заборгованності по зп.
Про підвищеня зарплати - просто забудьте, починайте сушити сухарі.
Ви зробили це разом!

Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 9552

Я вважаю - так і повинно бути.
Треба нести відповідальність за те, що робиш.
Pavlo Vovk
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Хочите, щоб росли пенсії, зарплати, економіка, як за Юлі? Так Юля ж популистка.
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А я так поняла эту статью,что теперь государственой монополии на спирт и спитосодежанщие не будет ,а значит цена на всю эту продукцию упадет,конечно любителям ужраться это подарок ,только очень напоминает методы путлера,когда жизнь в стране становиться невозможной и народ начинает что то подозревать и возмущаться ,***** всегда заваливал прилавки дешевым алкоголем , спивайтесь себе с горя ,всем станет весело, не будет желания майданить ,тем более с бодуна.Зеля копирует ***** как послушный ученик.
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"Да. Да. Но нет" (с)
А когда это у нас цена на важные товары падала? Не было такого! И быть не может! Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 180
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Пішла вода в хату ! Бий набат кароче.......
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Теперича спирт будут делать в кожному сели,абы лицензия была не сильно дорогая.В ход пойдёть и буряк и кукуруза и многое другое.Даже горючку будут делать.
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ну, так время пришло Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 1461что тут думать,взять и поделить!

Зеленський вносить у Раду законопроєкт про роздержавлення спиртової галузі, - ОП - Цензор.НЕТ 2438
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Неужели! Наконец то как во всём мире даже не большие фермы смогут выпускать свои ликёрчики, вина и так далее, а ужратся самогоном, кто хочет, тот всегда сможет - в каждом посёлке такие "бабки" есть...
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