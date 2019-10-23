"Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе увеличилось, - ОБСЕ"

Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 240), если сравнивать с предыдущими сутками (14 взрывов)", - говорится в отчете.

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Как отмечается, большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к западу и юго-западу от участка разведения в районе Золотого (подконтрольно правительству, 60 км к западу от Луганска).

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 80), если сравнивать с предыдущими сутками (около 30 взрывов)", - сообщили наблюдатели.

Почти половина нарушений режима "тишины" выявлена в районах к северу и северо-востоку от Марьинки (подконтрольна правительству, 23 км к юго-западу от Донецка). Большинство взрывов произошло в районе между Авдеевкой (подконтрольна правительству, 17 км к северу от Донецка) и Ясиноватой (неподконтрольна правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).