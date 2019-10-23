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 Общество
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 Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе увеличилось, - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в понедельник, 21 октября, около 240 взрывов в Луганской области и приблизительно 80 - в Донецкой.

Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 240), если сравнивать с предыдущими сутками (14 взрывов)", - говорится в отчете.

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Как отмечается, большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к западу и юго-западу от участка разведения в районе Золотого (подконтрольно правительству, 60 км к западу от Луганска).

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 80), если сравнивать с предыдущими сутками (около 30 взрывов)", - сообщили наблюдатели.

Почти половина нарушений режима "тишины" выявлена в районах к северу и северо-востоку от Марьинки (подконтрольна правительству, 23 км к юго-западу от Донецка). Большинство взрывов произошло в районе между Авдеевкой (подконтрольна правительству, 17 км к северу от Донецка) и Ясиноватой (неподконтрольна правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

Источник: https://censor.net.ua/n3155365
 
 
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Как увеличилось? Зелупень грит - тишина, никаких обстрелов. ОБСЕ - порохоботы? )))
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Таки да порохоботы. Это у зебила на Банковой устойчивое перемирие а на линии фронта без перемен.
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"Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе увеличилось, - ОБСЕ" -
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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Доложите об этом преЗеденту и Ко..........
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Ну а клоун при встрече с Штайнмайером хочет мира а можна было сказать что российкая агрессия усиливается почти каждый день погибшие,что россия именно она в этом виновна акцентировать именно на этом как это делал порох,а клоун думает если он не будет злить пуйла такими словами он не встретится,да нет вовка,ты хоть на колени встань а мира на укр условиях не будет пока пуйло не захочет,надо освобождать земли,не сдавать и куска земли, настаивать на санкциях слова подбирать россия агрессор сколько лидеров стран мира в Японии ты хоть раз сказал про войну России а не конфликт? сказал там что россия агрессор ? Чей ты президент ?не доходит никак войну Украина сама не может закончить
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Если даже эти слепоглухие это заметили, то там лютый песец. А Моника, даже используя телескопический перископ, ничего не видит. Может, ей стоит вынуть его изо рта? Ее опыт плохой помощник.
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коли гине Воїн України, та ще е поранення інших, за минулу добу((( то це не дивно що значно рогаті посилили обстріли... смерть клятой расії та путін-*****!!!!
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