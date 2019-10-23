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Все про:пропаганда (2330) Россия (74101) ТВ (1783) Бутусов Юрий (1876) Слуга народа (369) Шевченко Евгений Слуга народа (1)

 "Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти?" - Бутусов о выступлении "слуги" Шевченко на российском ТВ

Депутат "Слуга народа" Евгений Шевченко выступил на "Первом" канале российского ТВ и рассказал, что протесты в Киеве 14 октября организовали "националисты по заказу", и заказчиков ищут правоохранительные органы.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Он с гордостью выложил это в фейсбуке. А на "Первом" как обычно хаяли Украину, хаяли 14 октября - День защитника, и тут как раз удачно Шевченко им подмахнул. Депутат правящей партии оправдывался перед агрессором за проведение общественных акций в Украине. Как это будет воспринято в Москве? "Хохлы побежали сдаваться". Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти, и подыгрывать российской пропаганде, унижающей твою собственную страну. Надеюсь, фракция СН быстро определит свою позицию по коллаборантскому поведению Шевченко", - резюмировал журналист.

Также смотрите: "Володька - романтик. Здесь все увито розами", - нардеп Гончаренко показал виллу кремлевского пропагандиста Соловьева на озере Комо в Италии. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.

Источник: https://censor.net.ua/n3155364
 
   
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Какая неожиданность, Бенины слуги - предатели! Та ты шо...
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Похоже, его избиратели в голову просто пьют.
ЗЫ: Если э\то не прекратить, то "немытой раССее" скоро придется сказать "здрасьте"...
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А Уряд ВЧУДИВ ще більш антиукраїнські... ніж той придурок-депутат:
-Кабмін зобов'язав «Нафтогаз» поставляти блакитне паливо до ОРДЛО без урахування боргів сепарів!!!

https://dilo.net.ua/ekonomika/kabmin-zobov-yazav-naftogaz-postavlyaty-blakytne-palyvo-do-ordlo-bez-urahuvannya-borgiv/

Тобто українці платитимуть ще й за газ, спожитий сепарами...Платитимуть зі своїх кишень!
Якщо це не фейк, то нинішній Уряд слід негайно гнати геть! НЕГАЙНО!!
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Гнать? А для чего? Пока живы 73% невменяемых идиотов и вменяемых моральных уродов, любое новое правительство будет не лучше старого. Нужно понимать, что вероятность появления в такой стране, как Украина, такого (хотя бы) президента, как Порох (при всех его неисчислимых минусах) стремится к нулю. И второй раз нам вряд ли так повезет.
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То може просто якось обмежити загальне виборче право? От прибалти ще в 90-х ввели інститут нєграждан...
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так, у нас в Запоріжжі вати багато, але не більшість, як було до прихода Пороха. Але з ЗЕбілами, тенденція може знову змінитися, як шо не повернемо Пороха назад!
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А чого Бутусов дивується? Там половина фракції з радістю на полон побіжать. У них ідеології нема, а шлунки є. І "русскій мір" в мізках. Он шеф їхній про то марить бажанням пуцину ручку потиснути.
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Какая неожиданность, Бенины слуги - предатели! Та ты шо...
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одна поправочка: Бенины суки - предатели...
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Як де в цього "слуги урода" голова? - Там, де у всіх людей попа 😕
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Бутусов,где голова у тебя и тебе подобным?!!!
Чем вы,так называемые лидеры мнения,думали когда клоуна выбирали?!Почему вы не били в колокола?!Да хотя бы не поддерживали...
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Я думаю Бутусов не голосовал за клоуна, он человек умный и опытный.
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Но зраду пять лет разгонял, а сейчас позитив в любых провалах Зе находит.
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може тому, шо окрім провалів у ЗЕбілів, немає більше нічого?
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Такой опытный что аж говном заливал порошенко перед выборами и пел оды зеленскому. Ага.
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Бутусов просто, перед виборами гнав на Порошенка і підмахував Бені.
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Голова его у паяца в заднице как и у всех иных зепутатов
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А как он вообще смог оказаться в Мацкве? Кто тот негодяй, который за 5 лет не закрыл границу с агрессором? И где была все эти годы, так сказать, его гениальная голова?
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зебилы, чтобы поцеловать рузьку дупу везде пролезут
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Так он не был же в Москве, это ж был телемост

Причём депутатов участвующих в таком за последние 5 лет дохрена

Лёша Гончаренко например
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Точно. Я недавно видел его, так мило общался с ведущими.
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Про Лешика новости подаются только патриотичские - вчерась например, как он героически обисцяв огорожу итальянского маетку какого-то кацапа. То что он патякает в Козломордии упоминать некомильфо
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Ты о телемосте что-нибудь слышал , а пограничник ?)))
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для зебобиков ТЕЛЕмост это мост . просто он ТЕЛЕсного цвета и по нему может проехать ТЕЛЕга "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ - Цензор.НЕТ 8264
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Во первых Тупень зеленый с чего ты решил что он в Москву ездил? Картиночку посмотреть слабо или ты чем Киев и Москва отличаются не в курсе. Во вторых полгода прошло новой власти, закрыта граница? Я вот только про открытие авиасообщений слышал.
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Ок, свиноботы. ок! А теперь погавкайте на Бутусова - напишите ему, что клованский депутат к врагу на поклон не ходил. С чего это он обвиняет этого кренделя в том, что он не делал?
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😂 А у вас абстрактное мышление вообще не развито походу? А чего же ты написал тогда что он ездил, написано же что ходил, два месяца наверно шел😁
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У вас тоже. Я ведь не писал, что он ездил. Я может тоже имел виртуальное присутствие в Мацкве, так что не жонглировать, я это тоже смогу. А факт остается фактом. Украино-кацапская граница - проходной двор, ******** спокойно летает на своем самолете к *****, рыгье пасется на кацапском телевидении, да и сама возможность проведения хоть телемоста, хоть моста голубиной почтой с кацапией говорит о многом
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Там некого фильтровать в слуге народе одни ватники малоросы хахлы это по сути овощи безпринципные,
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Где вы человека увидели ???
Кондом обыкновенный , и уже его пользуют !
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а откуда у зебилов голова??? У них есть придаток, которым они кушают.
Из мозгов - одна извилина, да и та является прямой кишкой...…
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да не думаю, что эта фракция чего-то там осудит - у нас же демократия, как сказал наш премьер...., хочет представитель правящей партии лизать задницу врагам - пусть, это так демократично...
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...ще й на лапті_с_окрошкой залишиться "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ - Цензор.НЕТ 9862
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А что вы удивляетесь? Вчера довелось пообщаться с одной старушкой, которая проживает в доме вместе с земляком Шевченко, тоже "Слугой народа", бывшим до депутатства фотографом. Я о Сереже Штепе. Так вот рассказала, что Сережа постоянно был "загаженный" (пьяный). Это было его нормальное состояние. И за него проголосовали. Слуга, блин.
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Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить…(Ф. Раневская)
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"Деньги скоро закончатся, а позор останется навсегда"... (Ф. Раневская)
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Це якийсь.... Позор...
Узеленські, кого ви наобирали?
Націоналісти- задоволені?
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Свобода майже офіційно підтримувала блаЗЄнського на виборах у другому турі. Аби не Порошенко. Утім, подейкують, що керівництво Свободи теж має свою "лапу" в кацапії.
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Очередной мячик бобикам кинули.Постановка чтоб дезавауировать настоящую информацию. Привыкайте.
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Коли порохобот цибулько у скабєєвой,це правильно
"Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти?" - Бутусов о выступлении "слуги" Шевченко на российском ТВ - Цензор.НЕТ 656
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Обтікай мовчки, зелний кал..Цибулько в правлячій коаліції?
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Він публічний політолух ,який промиває коричневим калом твої мізки
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Він держслужбовець? Наскільки я пом'ятаю він політолог, а якщо по простому п*здун, який немає відношення до держапарату.
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А цей приїхав до скабєєвої,він хто,політик чи політолух

"Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ - Цензор.НЕТ 4491
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А у зебилов Шо, голова есть? Их в Трускавце просто научили как жрать в сессионном зале и куда, когда и какого цвета кнопку давить, млятЬ...
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- Крестный, как узнать кто предатель?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!…
Марио Пьюзо "Крестный отец"
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Еще и фамилия символичная....
И дальше будет скандал как с канатами, то есть "веревками" - парни умеют делать шоу. Правда шоу у них такие приблизительно как из Царева(Што?) - британский лорд)
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Дмитро "Калинчук" Вовнянко
42 хв. ·

ЗАХІД ПОКАЗУЄ ІКЛА

Віце-президент Асоціації «Україна-ЄС» і депутат Європараламенту Віола фон Крамон-Таубадел дала феєричне інтерв'ю «Інтерфаксу», з якого очевидно - фора з поправкою на недосвідченість добігла кінця, і тепер «молодого президента» будуть сильно гамселити.

Будуть багато питати, і вимагати чітких відповідей. У тому числі - кадрових. Пані фон Крамон не приховувала свого розчарування від процесів що відбуваються в Україні.

Дослівно: «Витрачені значні фінансові статки, списані гори паперу, і після всього цього зараз бачити деякі «радянські» законопроекти, які не сприяють розвиткові ********* суспільства та економіки, - від цього я починаю хворіти і втомлююся».

Пані фон Крамон вказує на те що в Україні повертаються старі корупційні схеми. Як приклад вона наводить те, що за часів тво міністра Супрун парковка біля МОЗ була пуста. Лобісти, які їздили до МОЗ роками, знали - тепер їздити марно. Але за «нових облич» повернулося все як у блаженні часи Раїси Богатирьової, у коридорах МОЗ тиняються до болі знайомі особи».

Причину проблем пані фон Крамон назвала без дипломатичних реверансів - непрофесійність чинного керівництва України. «Я була доволі наївною. Я думала, що Зеленський - нова фігура, але ні. Сам по собі - так, але не люди, які за ним стоять.
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Ущент були розгромлені наміри Зеленського створити вертикаль влади - пані фон Крамон чітко заявила, що ініціативи Зеленскього - це прямий шлях стати Росією.
Україні потрібна реальна демократія і парламент який обговорює закони, а не штампує їх в режимі «скаженого принтера».
При цьому Європдепутат спростувала байки про якусь «втому від України в Європарламенті». Підтримка України там є, і чимала.
Ба-більше, санкції на думку пані фон Крамон удуть продовжені - банально тому що Росія не виконала нічого аби їх зняти. Щодо майбутнього українців вона сповнена оптимізму, українці, мовляв, пильні щодо тоталітаризму. Натомість - розчарування від української влади сильнішатиме і Європа - реагуватиме.
Вона не приховувала - пасаж Зеленського щодо Європи, яка нібито надає Україні мало коштів, там почули. І сприйняли як ще один доказ кричущого непрофесіоналізму керівника держави Україна.
Особлива дісталося голові ОПУ Андрію Богдану. Пані фон Крамон сказала чітко: «Містер Богдан небезпечний». Він - професіонал без морального компасу, відтак - очевидно, керується він не інтересами країни і західні фінансові донори це вже усвідомили.
«Те небагато гарного, що було досягнуто за Порошенка, поки не просувається вперед».
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Які проблеми спіткають українську владу?
По-перше, західні партнери вже розуміють куди веде Україну молода команда і діятимуть відповідно. «Ми надаємо достатню кількість грошей цій дивовижній країні…
І якщо пан Зеленський не хоче продовжувати з цими реформами… ми мусимо на це реагувати».
Мабуть важко більш дипломатично сказати фразу «грошей не дамо». І це - не межа. «Наступний Майдан не буде мирний. Це може бути жахливо». На заперечиш.

Що означає настільки різке інтерв'ю? Відповідь очевидна. Захід помалу втрачає терпець.
Стає все більш очевидно - українців добряче обдурили, і оплачувати те обдурення Захід не має ані найменшого наміру. Час коли з Зеленського почнуть питати дуже жорстко - все ближче. А питати Захід уміє неймовірно жорстко. Президент Порошенко добряче натерпівся від вимог Європи. Зеленський же - далеко не Порошенко.
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а что за шлюха подзаборная Крамон-Таубадел.
Это что за гавно и почему оно из себя возомнило ландыш?
Или это твой кумир и авторитет что ты им здесь навоняла?
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Якщо вже вони заявляють, що Зе перетворює Украиїну на росію, то це вже серйозний сигнал.
Про "рєшал" від фармцевтичної мафії при Зе та про Богдана вона також все правильно каже.
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Уточню: я не вірю у щирість ліваків, навіть якщо вони кажуть правильні речі.
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Вірити чи не вірити в чиюсь щирість, то Ваше право.
Навіщо Віце-президент Асоціації «Україна-ЄС» і депутат Європараламенту Віола фон Крамон-Таубадел сказала те, що сказала?
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"...ми мусимо на це реагувати..."
Це про гроші.
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Так, про гроші вона також сказала. Не буде реформ, не буде грошей.
Куди за ними потім побіжать зелені, до путлєра, як Янучарій?
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Тільки надії Ваші п. Бутусов даремні - вся ця фракція новоспечених "слуг" народу точнісінько така сама як цей сепар і ще не відомо якому народу вони "служать" і за що? І лідер їхній який в свій час привселюдно прирівняв Україну до порноактриси і якого "хохли" посадили на "трон" точнісінько такий самий і доказом цього ось цей знімок де біля лідера держави Україна який проводить прес конференцію з журналістами зі всього Світу немає ЖОДНОЇ символіки цієї держави ні значка ні прапорця ні прапора НІЧОГО!!! І цим все сказано!!!

"Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ - Цензор.НЕТ 1302
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Ви (Юрий Бутусов) зробили це разом
Нечего бидкаться теперь
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Свою лепту вніс, звісно, й п.Бутусов.
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Какая война? Война закончилась. Украина, как государство, раздавлено. Все.
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Голова у него на месте. И карман глубокий и широкий. И пальчики липкие.
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Это депутат-дебил ,он перепутал фракции ,ему бы в жОпа Блок ,там таких кадров ценят ... "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ - Цензор.НЕТ 2923
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чего ж перепутал. Депутатом был им и останется - именно за таких Слуг народа ватный нарид и голосовал. СЕМЬДЕСЯТ ТРИ ПРОЦЕНТА!
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Ну нельзя в странах 3-го мира устраивать "демократию". Всё идёт вразнос. Ещё пару лет - и страны может не стать вообще.
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а де ви бачили демократію, серед народа, який не хоче правити?
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Англосакси (їх безпосереднє управління) за 5-10 років зробили б тут взірець для всього світу. Якщо витримали б психологічно цей суцільний совок, звісно.
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Аффтар 5 років уперто і наполегливо працював для того, щоб це сталося, щоб голосуючи за "бігбордік у нєво зєльонєнькій" понавибирали ось такі "новиє літса".
Сумління аффтара не мучить?
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это повторение пройденого: семейно -кумовской подряд."як іхало таке здибало".
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Так шо там буде з його депутатством? Це, гірше ніж скандал з хабарництвом.
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Это вполне логичное поведение, когда "идея партии" в данный момент - сдать страну агрессору! "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ - Цензор.НЕТ 1611
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Я уже ничему не удивляюсь . Идёт полнейший слив Украины , в угоду кацапам , но зе-бараны этого в упор не видят . И никак это не остановишь ,, придурки свято уверенны что вова всё делает правильно .

. Жаль но , Украина всё больше превращается в новомалоросею . Я ещё до выборов знал что так будет ,, и жаль что не ошибся в прогнозах .
Вангую , в скором будущем уголовные дела за свержение Овоща и сопротивление кацапской агрессии . И признание С. Бандеры -вне закона . "Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти?" - Бутусов про виступ "слуги" Шевченка на російському ТБ - Цензор.НЕТ 6123 .
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А єто умник сделал запись своего вещания? нет? у точно примитивньій.
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Просто Евгений Владимирович Шевченко - мелитопольский мажор и проходимец высшей степени, случайный человек в партии "Слуга народа", стремящийся любыми методами расширить свой бизнес и узаконить грабежи. Таких много,но надеюсь они не надолго задержатся в депутатах .
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нуну, надейся...

- весной 14 года со страхом открывал новости, опасаясь прочесть - какой еще город захватили боевики
- с июня по август включительно с надеждой открывал новости, радуясь, читая, какой еще город освободили ВСУ и добробаты
- с весны 19 года у меня конкретное дежа вю с весной 14 года - открываешь и читаешь, что еще сдали Зеля и Ко.

ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!

дада, Юра - и ВЫ тоже.
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Вибачте Юрій, але і Ви особисто приклали руку до приходу у владу відвертих кАлоборантів.
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Заявленный Зе на выборах отзыв нардепа, уже необходим больше чем проверка на полиграфе.
Но удивительно другое, ни одна партия не хочет досрочных выборов .. Может украинцы что то не знают, или все партии не переживают за сложившуюся ситуацию в государстве .
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