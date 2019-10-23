 "Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти?" - Бутусов о выступлении "слуги" Шевченко на российском ТВ

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Он с гордостью выложил это в фейсбуке. А на "Первом" как обычно хаяли Украину, хаяли 14 октября - День защитника, и тут как раз удачно Шевченко им подмахнул. Депутат правящей партии оправдывался перед агрессором за проведение общественных акций в Украине. Как это будет воспринято в Москве? "Хохлы побежали сдаваться". Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти, и подыгрывать российской пропаганде, унижающей твою собственную страну. Надеюсь, фракция СН быстро определит свою позицию по коллаборантскому поведению Шевченко", - резюмировал журналист.
Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.
ЗЫ: Если э\то не прекратить, то "немытой раССее" скоро придется сказать "здрасьте"...
-Кабмін зобов'язав «Нафтогаз» поставляти блакитне паливо до ОРДЛО без урахування боргів сепарів!!!
https://dilo.net.ua/ekonomika/kabmin-zobov-yazav-naftogaz-postavlyaty-blakytne-palyvo-do-ordlo-bez-urahuvannya-borgiv/
Тобто українці платитимуть ще й за газ, спожитий сепарами...Платитимуть зі своїх кишень!
Якщо це не фейк, то нинішній Уряд слід негайно гнати геть! НЕГАЙНО!!
Чем вы,так называемые лидеры мнения,думали когда клоуна выбирали?!Почему вы не били в колокола?!Да хотя бы не поддерживали...
Причём депутатов участвующих в таком за последние 5 лет дохрена
Лёша Гончаренко например
Кондом обыкновенный , и уже его пользуют !
Из мозгов - одна извилина, да и та является прямой кишкой...…
Узеленські, кого ви наобирали?
Націоналісти- задоволені?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!…
Марио Пьюзо "Крестный отец"
И дальше будет скандал как с канатами, то есть "веревками" - парни умеют делать шоу. Правда шоу у них такие приблизительно как из Царева(Што?) - британский лорд)
42 хв. ·
ЗАХІД ПОКАЗУЄ ІКЛА
Віце-президент Асоціації «Україна-ЄС» і депутат Європараламенту Віола фон Крамон-Таубадел дала феєричне інтерв'ю «Інтерфаксу», з якого очевидно - фора з поправкою на недосвідченість добігла кінця, і тепер «молодого президента» будуть сильно гамселити.
Будуть багато питати, і вимагати чітких відповідей. У тому числі - кадрових. Пані фон Крамон не приховувала свого розчарування від процесів що відбуваються в Україні.
Дослівно: «Витрачені значні фінансові статки, списані гори паперу, і після всього цього зараз бачити деякі «радянські» законопроекти, які не сприяють розвиткові ********* суспільства та економіки, - від цього я починаю хворіти і втомлююся».
Пані фон Крамон вказує на те що в Україні повертаються старі корупційні схеми. Як приклад вона наводить те, що за часів тво міністра Супрун парковка біля МОЗ була пуста. Лобісти, які їздили до МОЗ роками, знали - тепер їздити марно. Але за «нових облич» повернулося все як у блаженні часи Раїси Богатирьової, у коридорах МОЗ тиняються до болі знайомі особи».
Причину проблем пані фон Крамон назвала без дипломатичних реверансів - непрофесійність чинного керівництва України. «Я була доволі наївною. Я думала, що Зеленський - нова фігура, але ні. Сам по собі - так, але не люди, які за ним стоять.
Україні потрібна реальна демократія і парламент який обговорює закони, а не штампує їх в режимі «скаженого принтера».
При цьому Європдепутат спростувала байки про якусь «втому від України в Європарламенті». Підтримка України там є, і чимала.
Ба-більше, санкції на думку пані фон Крамон удуть продовжені - банально тому що Росія не виконала нічого аби їх зняти. Щодо майбутнього українців вона сповнена оптимізму, українці, мовляв, пильні щодо тоталітаризму. Натомість - розчарування від української влади сильнішатиме і Європа - реагуватиме.
Вона не приховувала - пасаж Зеленського щодо Європи, яка нібито надає Україні мало коштів, там почули. І сприйняли як ще один доказ кричущого непрофесіоналізму керівника держави Україна.
Особлива дісталося голові ОПУ Андрію Богдану. Пані фон Крамон сказала чітко: «Містер Богдан небезпечний». Він - професіонал без морального компасу, відтак - очевидно, керується він не інтересами країни і західні фінансові донори це вже усвідомили.
«Те небагато гарного, що було досягнуто за Порошенка, поки не просувається вперед».
По-перше, західні партнери вже розуміють куди веде Україну молода команда і діятимуть відповідно. «Ми надаємо достатню кількість грошей цій дивовижній країні…
І якщо пан Зеленський не хоче продовжувати з цими реформами… ми мусимо на це реагувати».
Мабуть важко більш дипломатично сказати фразу «грошей не дамо». І це - не межа. «Наступний Майдан не буде мирний. Це може бути жахливо». На заперечиш.
Що означає настільки різке інтерв'ю? Відповідь очевидна. Захід помалу втрачає терпець.
Стає все більш очевидно - українців добряче обдурили, і оплачувати те обдурення Захід не має ані найменшого наміру. Час коли з Зеленського почнуть питати дуже жорстко - все ближче. А питати Захід уміє неймовірно жорстко. Президент Порошенко добряче натерпівся від вимог Європи. Зеленський же - далеко не Порошенко.
Это что за гавно и почему оно из себя возомнило ландыш?
Или это твой кумир и авторитет что ты им здесь навоняла?
Про "рєшал" від фармцевтичної мафії при Зе та про Богдана вона також все правильно каже.
Навіщо Віце-президент Асоціації «Україна-ЄС» і депутат Європараламенту Віола фон Крамон-Таубадел сказала те, що сказала?
Це про гроші.
Куди за ними потім побіжать зелені, до путлєра, як Янучарій?
Нечего бидкаться теперь
Сумління аффтара не мучить?
. Жаль но , Украина всё больше превращается в новомалоросею . Я ещё до выборов знал что так будет ,, и жаль что не ошибся в прогнозах .
Вангую , в скором будущем уголовные дела за свержение Овоща и сопротивление кацапской агрессии . И признание С. Бандеры -вне закона . .
- весной 14 года со страхом открывал новости, опасаясь прочесть - какой еще город захватили боевики
- с июня по август включительно с надеждой открывал новости, радуясь, читая, какой еще город освободили ВСУ и добробаты
- с весны 19 года у меня конкретное дежа вю с весной 14 года - открываешь и читаешь, что еще сдали Зеля и Ко.
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
дада, Юра - и ВЫ тоже.
Но удивительно другое, ни одна партия не хочет досрочных выборов .. Может украинцы что то не знают, или все партии не переживают за сложившуюся ситуацию в государстве .