 "Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти?" - Бутусов о выступлении "слуги" Шевченко на российском ТВ

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Он с гордостью выложил это в фейсбуке. А на "Первом" как обычно хаяли Украину, хаяли 14 октября - День защитника, и тут как раз удачно Шевченко им подмахнул. Депутат правящей партии оправдывался перед агрессором за проведение общественных акций в Украине. Как это будет воспринято в Москве? "Хохлы побежали сдаваться". Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти, и подыгрывать российской пропаганде, унижающей твою собственную страну. Надеюсь, фракция СН быстро определит свою позицию по коллаборантскому поведению Шевченко", - резюмировал журналист.

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Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.