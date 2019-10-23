 Взрыв на Пушкинской в Киеве будут расследовать как умышленное убийство

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом сообщил начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа.

По его словам, полиция инициировала уголовное производство по факту умышленного убийства. Сейчас ожидают заключения экспертов.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

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Известно, что взрыв на Пушкинской, который произошел в ночь с 22-го на 23 октября, был вызван гранатой. В результате инцидента погибли двое мужчин. Один из них скончался на месте происшествия, другой – в карете скорой помощи.

Одним из погибших был ветеран война на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным Сенсей. Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждениями. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.