 Директора интерната, которого подозревают в эксплуатации несовершеннолетних в Запорожской области, отпустили под ночной домашний арест

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Судебное заседание проходило в режиме видеоконференции. Поддержать обвиняемого, пастора церкви евангельских христиан-баптистов, пришли несколько сотен человек, которые заявляют, что дело сфабриковано, а директора интерната оговорили намеренно.

61-летнего Ивана Демьяненко подозревают в том, что он сдавал "в аренду" воспитанников школы-интерната в возрасте от 14 до 17 лет. В материалах следствия говорится, что дети выполняли тяжелую работу на частных дворах.

Несколько депутатов Запорожского областного совета заявили, что готовы взять на поруки директора интерната.

Запорожский апелляционный суд рассмотрел материалы дела и постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 06:00 сроком до 9 декабря.

Напомним, 10 октября работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Запорожской области с привлечением спецназа "КОРД", под процессуальным руководством прокуратуры, разоблачили подозреваемого после получения денежного вознаграждения в сумме 1000 гривен за предоставление 4 несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет , мальчиков, постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном домовладении поселка городского типа Приазовское.

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