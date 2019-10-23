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 Директора интерната, которого подозревают в эксплуатации несовершеннолетних в Запорожской области, отпустили под ночной домашний арест

Запорожский апелляционный суд назначил ночной домашний арест директору школы-интерната "Надежда", пастору баптистской церкви, которого подозревают в трудовой эксплуатации воспитанников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Судебное заседание проходило в режиме видеоконференции. Поддержать обвиняемого, пастора церкви евангельских христиан-баптистов, пришли несколько сотен человек, которые заявляют, что дело сфабриковано, а директора интерната оговорили намеренно.

61-летнего Ивана Демьяненко подозревают в том, что он сдавал "в аренду" воспитанников школы-интерната в возрасте от 14 до 17 лет. В материалах следствия говорится, что дети выполняли тяжелую работу на частных дворах.

Несколько депутатов Запорожского областного совета заявили, что готовы взять на поруки директора интерната.

Запорожский апелляционный суд рассмотрел материалы дела и постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 06:00 сроком до 9 декабря.

Напомним, 10 октября работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следователи ГУНП в Запорожской области с привлечением спецназа "КОРД", под процессуальным руководством прокуратуры, разоблачили подозреваемого после получения денежного вознаграждения в сумме 1000 гривен за предоставление 4 несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет , мальчиков, постороннему лицу для выполнения строительных работ в частном домовладении поселка городского типа Приазовское.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155362
 
 
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"сдавал в аренду"? так половина армии "в аренде" у офицеров и генералов! Директора интерната, которого подозревают в эксплуатации несовершеннолетних в Запорожской области, отпустили под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 2706
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Тут надо разбираться.Если дети зарабатывали свою денежку и приучались к труду -это одно.Деньги полученные пастором врядли шли на личное обогащение,они шли на на интернат или на общину.В любом случае они во благо детей.Мусора просто лютуют.
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Досить часто можновладці пропонують якісь мутні схеми очільникам дитячих інтернатів - в основному, це матеріальна допомога від закордонних фондів: "Тобі 15-20%, решта - нам". Християнські заклади, як правило, відмовляються, ще й погрожують обнародувати цю інфу - їх починають щемити.
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