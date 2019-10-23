EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  602  30
Все про:Зеленский (3404) Япония (973) Фукусима-1 (50)

 Чувствую дружеское отношение с вашей стороны, - Зеленский на встрече с японскими парламентариями

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой парламентской ассоциации дружбы "Япония-Украина" Эйсуке Мори обсудил возможности для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Японией

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

На встрече стороны также обсудили вопрос сотрудничества в рамках реализации инфраструктурных проектов в Украине, а также взаимовыгодных проектов в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина намерена продолжить сотрудничество с Японией в сфере ядерной безопасности ради блага всего мира, - Порошенко

"Сегодня нам нужно модернизировать и объединить Украину. С этой целью наш парламент принимает много законов. Например, закон о концессии, ведь нам надо восстановить и модернизировать украинскую инфраструктуру: порты, железную дорогу, дороги, мосты, дамбы", - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что в новом парламенте создана депутатская группа по межпарламентским связям с Японией, в состав которой входят 117 депутатов, 80 из которых, в том числе сопредседатель группы, представляют политическую партию "Слуг народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и его супруга приняли участие в интронизации нового императора Японии Нарухито. ВИДЕО

Стороны обменялись опытом по вопросам преодоления последствий ядерных чрезвычайных ситуаций. Зеленский отметил эффективность деятельности украинско-японского совместного комитета по вопросам сотрудничества в сфере улучшения послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях.

"Мы подтверждаем свое намерение продолжать сотрудничество по вопросам преодоления последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" путем взаимодействия между нашими странами в рамках так называемого механизма "Фукусима-Чернобыль". Перспективное направление деятельности - разработка и внедрение новых технологий утилизации радиоактивных отходов", - добавил глава украинского государства.

Японская сторона высоко оценила результаты своего визита в Украину в сентябре 2019 года. При этом они отметили, что он (визит. - Ред.) дал новый импульс развитию межпарламентского диалога и всего спектра сотрудничества между странами.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил за последовательную политику правительства и парламента Японии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности в рамках международных организаций, а также за широкомасштабную гуманитарную и финансовую помощь со стороны Японии для проведения структурных реформ.

"Высоко ценим помощь вашей страны для восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Украины. Чувствую дружеское отношение с вашей стороны", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3155360
 
 
 Топ комментарии
 
чувствует он - где то глубоко ,глубоко моника чувствует парламентариев Японии - позор та какой - хоть бы уже молчал, шо ли))))
 показать весь комментарий
 
Начальник паники, фсё прапала, да?Чувствую дружеское отношение с вашей стороны, - Зеленский на встрече с японскими парламентариями - Цензор.НЕТ 4942
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ти вже тут уклоніст? Шо там у твоїх сцикопіхотних військах, порядок?
 показать весь комментарий
 
 
потеря хозяина для многих животных - очень тяжелый стресс..
 показать весь комментарий
 
 
тебе не грозит - ты всегда себе хозяина найдешь.
 показать весь комментарий
 
Порошенко у вересні 2019-го заплатив 135 млн.грн штрафів до бюджету окупантів
 показать весь комментарий
 
 
чувствует он - где то глубоко ,глубоко моника чувствует парламентариев Японии - позор та какой - хоть бы уже молчал, шо ли))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не стоит путать приветливость японцев (по традиции и этикету) и истиным отношением. К примеру, крымскую прокуроршу "няшу" они любят (буквально)! Чувствую дружеское отношение с вашей стороны, - Зеленский на встрече с японскими парламентариями - Цензор.НЕТ 3722


 показать весь комментарий
 
нахрен ты сюда кацапскую пропаганду притащил?!.. фу, пилят!.. гавном завоняло!!!
 показать весь комментарий
 
 
Да, клоун в Японии представляет Украину, которую он сдает уйлу….
 показать весь комментарий
 
 
как говорил мой командир: "Чувствуют *ер в заднице, а устав надо ЗНАТЬ!"
 показать весь комментарий
 
 
"Чувствую дружеское отношение "
моника оно и есть моника ))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх