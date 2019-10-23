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 Политика Украины
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 "Трамп не сделал ничего плохого", - Белый дом о показаниях Тейлора по давлению на Украину

Белый дом обвинил конгрессменов от Демократической партии в скоординированной и политически мотивированной кампании против президента США Дональда Трампа, заявив, что американский лидер "не сделал ничего плохого".

Так пресс-секретарь администрации президента США Стефани Гришем отреагировала на показания временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора в Конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого - это скоординированная грязная кампания со стороны левых законодателей и бюрократов, которые ведут войну с Конституцией. Не было никакого quid pro quo (что-то за что-то)", - сказала она.

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В Белом доме назвали расследование относительно импичмента Трампа "дуростью" и отметили, что на нее тратится все больше средств налогоплательщиков.

"Президент Трамп управляет американским народом, обеспечивая более безопасную, более сильную и более безопасную страну - демократам, которые ничего не делают, нужно делать то же самое", - заявила Гришем.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения. В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/n3155356
 
 
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-Господин президент , к вам звонит Зеленский . "Трамп не зробив нічого поганого", - Білий дім про свідчення Тейлора щодо тиску на Україну - Цензор.НЕТ 4172 .

"Трамп не зробив нічого поганого", - Білий дім про свідчення Тейлора щодо тиску на Україну - Цензор.НЕТ 7059,
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Білий дім- це аналог Адміністрації Президента (чи то Офісу). Звичайно, вони будуть вигороджувати свого роботодавця. Бо у випадку його імпічменту вони будуть шукати нову роботу.
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А що там їм залишається ще казати? Та чи навряд це вже хахалю Монікі допоможе. Раз лікар сказав в морг значить в морг 😕
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Білий дім- це аналог Адміністрації Президента (чи то Офісу). Звичайно, вони будуть вигороджувати свого роботодавця. Бо у випадку його імпічменту вони будуть шукати нову роботу.
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А що там їм залишається ще казати? Та чи навряд це вже хахалю Монікі допоможе. Раз лікар сказав в морг значить в морг 😕
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-Господин президент , к вам звонит Зеленский . "Трамп не зробив нічого поганого", - Білий дім про свідчення Тейлора щодо тиску на Україну - Цензор.НЕТ 4172 .

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Зеленский уже понял , что за собака порьілась у Трампа , вернее , две собаки.
Вторую звать Орбан...
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Рыжему другу )(уйла - импичмент! Почему санкции против ********* не вводишь?
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У трамповских холуев какие-то сильно нетрадиционные понятия о том, что хорошо и что плохо. Никсон с его Уотергейтом у них бы вообще пай-мальчиком выглядел бы, ну подумаешь хотели там какие-то жучки поставить, что в этом плохого, тем более что их же в конце концов таки не поставили.
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