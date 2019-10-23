 "Сенсей ушел в небо": в Киеве в результате взрыва на Пушкинской погиб легендарный воин батальона "Донбасс" Виктор Дегтярев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий Сергей Тищенко.

"Сенсей - ушел в небо. Страна потеряла живую легенду. Что и как пока не понятно. Ведутся следственные действия", - написал он.

Также, о том, что погиб Сенсей сообщил и политический эксперт, журналист и общественный деятель Назар Приходько в Facebook.

"Виктор Дегтярев. Сенсей. Воин батальона "Донбасс". Погиб в результате взрыва гранаты на Пушкинской

Я его знал ... Не буду комментировать .."

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Как пишет "24 канал" Виктор Дегтярев родился в 1966 году (53 года) в российском Якутске в семье военных. Проживал в Киеве. С 2014 года с оружием в руках защищал Украину на Донбассе. В частности, участвовал в боях под Иловайском.

Был гвардейцем батальона "Донбасс", в котором командовал группой "Купол". Под Иловайском получил многочисленные ранения – перебитое сухожилие левой руки, оторванные пальцы правой и ранения в ребра.

После полученных ранений ездил на Донбасс лишь для того, чтобы инструктировать других бойцов. Последствия травм рук не позволяли больше держать оружия.

Сам Дегтярев рассказывал, что выжить в районе Иловайска ему помогла спортивная подготовка – он был тренером Федерации кунг-фу Украины. Сначала он тренировал работников охранных фирм и будущих военных, а после полученных травм начал заниматься с детьми. Именно из-за занятий кунг-фу он и получил свой позывной.

После ранения под Иловайском Виктор Дегтярев некоторое время был советником заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда.

В 2015 году, когда из-за травм уже не в силах было держать оружие, Сенсей вместе с бойцами своего подразделения организовали одноименный благотворительный фонд "Купол", занимающейся волонтерской помощью для военных.

Благотворительный фонд "Купол" занимался поиском пропавших без вести в результате боевых действий, а также военнопленных, а затем работал над их освобождением.

После окончания своего боевого пути на Донбассе, вел постоянную борьбу в тылу – за права и признание украинских воинов. Так, он неоднократно выступал с жалобами на нелажну поддержку воинов государством, а его фонд "Купол" помогал ветеранам с реабилитацией.

У Виктора Дегтярева остались трое детей.