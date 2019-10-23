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Все про:Лисичанск (122) водоснабжение (452) ГСЧС (2307) вода (313)

 В Лисичанске подключили к электропитанию насосные станции: система заполняется водой, - ГСЧС

В Лисичанске подключили к электропитанию насосные станции "Лисичанскводоканала", которые отключали в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"22 октября в 16:50 в г.Лисичанск насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал", которые 18 октября были отключены в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, подключены к электроснабжению", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что осуществляется постепенное заполнение системы водой.

Кроме того, спасатели в течение суток подвозили 170,8 куб. м. технической воды населению и на объекты инфраструктуры (с начала работ 630,3 м3 технической воды).

Как сообщалось, Лисичанск с 18 октября оставался без водоснабжения из-за ограничения подачи электроэнергии в связи с задолженностью. 22 октября специальная комиссия объявила чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Источник: https://censor.net.ua/n3155353
 
 
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Це приємна новина. Без води а ні туди, а ні сюди..😃
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" Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" поставляти газ на територію ОРДЛО без урахування боргів "


Украинцы будут мерзнуть а гандония бесплатно греться


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особый статус, что поделаешь..., осталось только в Конституцию записать и все - мы им по жизни будем должны, а они нам нет, еще и рашке сдадимся и ей будем должны за то, что столько бабла потратила на войну с нами..., но ведь мир же, любой ценой....
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Гончарук видав постанову про забезпечення ОРДЛО газом на халяву мотивуючи це тим що вони бідні замерзають а всі їх борги які є і які ще будуть в майбутньому перекинути на НАК Нафтогаз це перемога так перемога.
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Так, а почему не освещают вопрос как решился финансовый вопрос и за чей счет?
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то нада по фейсбуку полазить,по форумам, там може бути відповідь.
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