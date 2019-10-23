 Трамп хотел от Зеленского публичного заявления о расследовании относительно Байдена и вмешательства Украины в выборы в США, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор заявляет в своих показаниях в Палате представителей Конгресса, посол Соединенных Штатов в ЕС Сондланд заявил ему: поддержка Украины зависит от того, объявил ли Владимир Зеленский публично о расследовании в отношении компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Хантер Байдена, а также о якобы вмешательстве в выборы в США в 2016 г. с территории Украины.

Полный текст вступительного слова Уильяма Тейлора опубликовала ряд американских изданий, включая The Washington Post.

Критики президента США настаивают, что он использовал задержку военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть правительство к расследованиям, которые могли бы повредить его сопернику на будущих выборах президента - демократу Джо Байдену. Вместе с тем у Трампа говорят, что, будучи в должности вице-президента, Байден добился отставки прокурора Шокина через якобы его расследование Burisma, в которой работал сын Байдена.

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У Трампа также хотят, чтобы Киев проверил упреки о том, что с территории Украины вмешивались в выборы президента США в 2016 году. Речь идет об обстоятельствах обнародования в Украине информации о получении экс-менеджером избирательной кампании Трампа Полом Манафортом наличных платежей от "Партии Регионов". Предоставление этой информации НАБУ американскому изданию The New York Times стало важной вехой в сообщениях СМИ и дальнейшему расследованию в США по якобы связей штаба Трампа с Россией.

Согласно тексту заявления Тейлора, в разговоре с ним посол США в ЕС Сондланд сообщил, что Трамп сказал ему, что он хочет "чтобы Зеленский пубично заявил, что Украина будет расследовать Burisma и якобы украинское вмешательство в выборы в США 2016-го года".

"Посол Сондланд также заявил мне, что он осознает, что ранее допустил ошибку, когда заявил украинским чиновникам, что проведение встречи в Белом доме между Зеленским и Трампом будет зависеть от публичного заявления о расследовании - в действительности, заявил мне посол Сондланд, "все "будет зависеть от такого заявления, включая помощь по безопасности. Он заявил, что президент Трамп хотел, чтобы Зеленский "вслух и публично" заявил, что он приказывает провести такие расследования", - говорится в тексте заявления Тейлора.

Напомним, осенью в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшихся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита украинского президента в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь, а Зеленский Вашингтон пока не посетил, но зато провел переговоры с Трампом в Нью-Йорке.

Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы по деятельности компании и Хантеру Байдену.

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Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.

Видную роль в "украинском деле" сыграл личный адвокат Трампа Руди Джулиани, утверждают СМИ. Сам Джулиани заявлял, что он действительно обсуждал с украинскими чиновниками вопрос расследования, но действовал как частное лицо. Затем он признал, что организовать встречу с украинской стороной ему помог спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. В результате Волкера вызвали в Конгресс, где он дал показания по "украинскому скандалу", а американские СМИ в конце сентября сообщили, что Волкер подал в отставку.

В результате демократы в Палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.