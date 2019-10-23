 Трамп хотел от Зеленского публичного заявления о расследовании относительно Байдена и вмешательства Украины в выборы в США, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор заявляет в своих показаниях в Палате представителей Конгресса, посол Соединенных Штатов в ЕС Сондланд заявил ему: поддержка Украины зависит от того, объявил ли Владимир Зеленский публично о расследовании в отношении компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Хантер Байдена, а также о якобы вмешательстве в выборы в США в 2016 г. с территории Украины.
Полный текст вступительного слова Уильяма Тейлора опубликовала ряд американских изданий, включая The Washington Post.
Критики президента США настаивают, что он использовал задержку военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть правительство к расследованиям, которые могли бы повредить его сопернику на будущих выборах президента - демократу Джо Байдену. Вместе с тем у Трампа говорят, что, будучи в должности вице-президента, Байден добился отставки прокурора Шокина через якобы его расследование Burisma, в которой работал сын Байдена.
У Трампа также хотят, чтобы Киев проверил упреки о том, что с территории Украины вмешивались в выборы президента США в 2016 году. Речь идет об обстоятельствах обнародования в Украине информации о получении экс-менеджером избирательной кампании Трампа Полом Манафортом наличных платежей от "Партии Регионов". Предоставление этой информации НАБУ американскому изданию The New York Times стало важной вехой в сообщениях СМИ и дальнейшему расследованию в США по якобы связей штаба Трампа с Россией.
Согласно тексту заявления Тейлора, в разговоре с ним посол США в ЕС Сондланд сообщил, что Трамп сказал ему, что он хочет "чтобы Зеленский пубично заявил, что Украина будет расследовать Burisma и якобы украинское вмешательство в выборы в США 2016-го года".
"Посол Сондланд также заявил мне, что он осознает, что ранее допустил ошибку, когда заявил украинским чиновникам, что проведение встречи в Белом доме между Зеленским и Трампом будет зависеть от публичного заявления о расследовании - в действительности, заявил мне посол Сондланд, "все "будет зависеть от такого заявления, включая помощь по безопасности. Он заявил, что президент Трамп хотел, чтобы Зеленский "вслух и публично" заявил, что он приказывает провести такие расследования", - говорится в тексте заявления Тейлора.
Напомним, осенью в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшихся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита украинского президента в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь, а Зеленский Вашингтон пока не посетил, но зато провел переговоры с Трампом в Нью-Йорке.
Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы по деятельности компании и Хантеру Байдену.
Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.
Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.
Видную роль в "украинском деле" сыграл личный адвокат Трампа Руди Джулиани, утверждают СМИ. Сам Джулиани заявлял, что он действительно обсуждал с украинскими чиновниками вопрос расследования, но действовал как частное лицо. Затем он признал, что организовать встречу с украинской стороной ему помог спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. В результате Волкера вызвали в Конгресс, где он дал показания по "украинскому скандалу", а американские СМИ в конце сентября сообщили, что Волкер подал в отставку.
В результате демократы в Палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.
Зустрівся з Меркель - бабусю трясучка взяла.
Зустрівся з Трампом - йому імпічмент шиють...
Ой, а що станеться в Японії? Може лише обійдеться неприємностями одному імператору?
Тейлор оправдал все ожидания, и на сегодня нанес наибольшую пробоину в Титанике Трампа.
Тейлор под присягой подтвердил главное: Трамп поставил условие Украине - военная помощь в 400 млн долл будет разморожена в обмен на "расследование" своего политического конкурента - Джо Байдена!
Многие конгрессмены, которые немало повидали и не новички в политике, переживают бурю эмоций.
Олег Пономарь
Даже когда,президентом становится купленный ************ безумный дед-срабатывают противовесы,не позволяющие США превратиться во что-то на подобии **********,Ирана или Северной Кореи.
Прощай Трамп-твоя фамилия будет вписана в историю,как самого позорного,грязного президента США.
-горила в Трампа , зАдниця ,
- песець все нАближаецця ,
-импичментОм запАхло-ло ..! .
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Публичное заявление "прогнувшегося" Зеленского в студию !
По существу сказать нечего , брьісь под лавку , ватан!
Повідомляється, що конгресмен-демократ Стівен Лінч заявив, що свідчення Тейлора стали "переламними", а вступна заява Тейлора виклала вигуки здивування серед присутніх.
"Це переламні свідчення. Я думаю, що вони можуть все пришвидшити. Я думаю, що ми отримати більше відповідей, ніж нових запитань", - цитує Лінча журналіст Шимон Прокупець.
За словами журналіста CNBC Ґарретта Гааке, законодавці, присутні під час свідчень Тейлора назвали їх такими, що викликають довіру та занепокоєння. Відзначається, що Тейлор детально нотував своє спілкування з питань України, а його свідчення у значній мірі спираються на його власні нотатки.
Вільям Тейлор в був послом США в Україні у 2006-2009 роках, а у червні 2019 року вдруге очолив американське посольство у Києві на посаді тимчасово повіреного США в Україні, після відкликання послиці Марі Йованович.
"Чимало демократів, наприклад конгресмен Лью називають свідчення Тейлора вибуховими. Конгресмен Еспаят назвав Тейлора найважливішим свідком. Демократи одностайні щодо цього. Республіканці говорять менше, ніж демократи", - твітує Кайл Чені, репортер американського видання Politico. "Ніхто не каже, що свідчення Тейлора виправдали Трампа, навіть коли питаєш".
Оглядачі відзначають, що у ході свідчень Тейлор буцімто озвучив інформацію, яка може викликати додаткові запитання до попередніх свідків у справі спілкування урядовців США та України.
https://newsua.one/news/svidchennya-vilyama-teilora-u-kongresi-nazivayut-vibuhovimi.html