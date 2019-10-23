 Зеленский на встрече со Штайнмайером: Нормандский формат является ключевым для прекращения агрессии против Украины

Стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Лидеры стран согласились, что Нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.
"Украина выполнила свою часть для возобновления работы "Нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "Нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - отметил Владимир Зеленский.
Президент пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·22 окт.
Степень подчинения Макрона Пу поразительна, он как попугай требует разведения войск в Zolotoye и Petrovskjy . Oн и слов-то этих до звонка Путину не ведал. А в 17-ом размазывал Пу на пресс-конференции. Нашли какой-то ключик.
Команда, то певна справа, повинна бути своя, котрій довіряєш. Та, яке їхало, таке і здибало. У бездарності не може бути сильної команди, по замовчуванню.
Що далі?
Деградація суспільної більшості продовжується, тому, що вони вірують в головного бездаря.
Що далі?
Поки нічого. Буде економічний прорив в сторону ДНА. А звідти ще й постукають. Бізнес буде викатувати гроші з України, бо тут неможливо стає його вести.
Ціни побили усі рекорди передбаченості по відношенню до валюти. Валюта повільно, але впевнено росте і буде рости...
ЗЕбільня, ви ще все ж так упевненні в кінець епохи бідності?
все по-накатаной пэтром тропинке.с пеньками.
давай я тобі нагадаю той та позатой рік,на ротації 25ки майже кожен день втрати від снайперів.десь 3 місяці цей ******* тривав...
достойна,*****,порохнява відповідь.
це ти плутаєш.
у Порошенко путь к победе был устлан трупами врагов, а у Зеленского телами погибших воинов Украины. может это все же разные пути?
Зеленский в Токио встретился со Штайнмайером. Лучше бы с Альцгеймером - этот немец, по крайней мере, никаких формул Украине не навязывал.
***
х%йло не відмовиться від своїх забаганок. Тому Мінськ 2 буде виконано лише по х%йловські, або не виконано.
Мюнхенський зговір 1938 року - номандський зговір ...? року
Невже хтось ще вірить, що подібні "четвірки" зупиняють агресію?
Я готов к Майдану, но заверяю - кровопролития не будет, - прохрипел истошным голосом экс- клоун продажный ...резидент ( кремлёвский) этот Иуда ЗЕбил капитулянт ... И потому что как только появятся первые признаки " Майдана" я зразу же экстренно по сценарию ЗЭКА сбегу в дружественную мене паРашу на хлеба )(уйла .И я уже своей преданностью кремлю и капитуляцией по кремлёвской формуле Швайнмайера честно заработал свои кровавые кремлёвские сребреники для Иуды и безбедное проживание в лапотной паРаше....
А вот Путин так не думает. см. новость от 22.10 2019, 12:00
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают бессмысленным говорить сейчас о конкретных сроках созыва саммита в "нормандском формате".
"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - отметил Песков.