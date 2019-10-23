 Из-за операции Турции в Сирии на свободе оказались десятки боевиков ИГ, - спецпредставитель Трампа Джеффри

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
"В данный момент, я бы сказал, десятки" - сказал Джеффри во время слушаний в Сенате, отвечая на вопрос сенатора-демократа Криса Кунса о том, знает ли он, сколько "закоренелых" боевиков "Исламского государства" оказались на свободе после вторжения Турции. По некоторым сведениям, гораздо большее число исламистов было выпущено из тюрем.
Джеймс Джеффри давал показания на открытых слушаниях, которые проводились Комитетом по международным отношениям Сената по поводу вывода американских военнослужащих с северо-востока Сирии.
Потім американці сіли у автівки, підірвали базу і виїхали в бік Іракського кордону за наказом Трампа. Курдів вбили і бойовики ігіл втекли.
Зараз йде пошук винуватих і кажуть що то турки . Хоча ті готували операцію більше року і всі про це знали.
умереть за алавитских братьев в песках родной Сирии!" Яхта-Оля Сечина.
А по геноциду армян Штаты пока отказались признавать по политическим мотивам