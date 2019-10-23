 "За отвагу и несокрушимость": Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии. ФОТОрепортаж

Награду вручил председатель Польской киноакадемии Дариуш Яблонский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Выступая на церемонии известный кинорежиссер Агнешка Холланд отметила, что Сенцов может и в дальнейшем рассчитывать на польское киносообщество.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил кинематографистов этой страны за поддержку, отметив, что без постоянного напоминания об Олеге Сенцове и других украинских политических заключенных освободить их не удалось бы.

"То, что вы делаете, как художники, распространяете эту информацию на весь мир, – очень нам помогло в переговорах и давлении, который, как оказывается, является результативным. Ведь в результате это привело к освобождению Олега и это показало что вместе, сообща, мы можем добиться успеха",- подчеркнул Дещица.

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Вице-маршалок Сейма Малгожата Кидава-Блонская отметила, что период пребывания Сенцова в тюрьме также был временем испытаний для многих поляков: насколько они готовы быть солидарными с другими. Она напомнила, что именно от Польской киноакадемии в мир пошел сигнал о необходимости поддержки Сенцова и украинских политзаключенных, а Сейм принял специальную резолюцию по этому поводу.

Сенцов поблагодарил за награду, отметив, что свобода является величайшей ценностью на земле. И чтобы ею владеть, нужно быть готовым заплатить всем, что имеешь.



Фото: "Укринформ"