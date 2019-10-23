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 Общество, Фоторепортаж
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 "За отвагу и несокрушимость": Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии. ФОТОрепортаж

Польская киноакадемия наградила украинского режиссера Олега Сенцова специальной наградой - Орлом за "Отвагу и несокрушимость".

Награду вручил председатель Польской киноакадемии Дариуш Яблонский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Выступая на церемонии известный кинорежиссер Агнешка Холланд отметила, что Сенцов может и в дальнейшем рассчитывать на польское киносообщество.

За отвагу и несокрушимость: Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии 01

Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил кинематографистов этой страны за поддержку, отметив, что без постоянного напоминания об Олеге Сенцове и других украинских политических заключенных освободить их не удалось бы.

За отвагу и несокрушимость: Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии 02

"То, что вы делаете, как художники, распространяете эту информацию на весь мир, – очень нам помогло в переговорах и давлении, который, как оказывается, является результативным. Ведь в результате это привело к освобождению Олега и это показало что вместе, сообща, мы можем добиться успеха",- подчеркнул Дещица.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы должны продолжать давить на Путина, пока он не отдаст всех, – Сенцов при получении премии Ukrainian ID Awards. ФОТО

За отвагу и несокрушимость: Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии 03

Вице-маршалок Сейма Малгожата Кидава-Блонская отметила, что период пребывания Сенцова в тюрьме также был временем испытаний для многих поляков: насколько они готовы быть солидарными с другими. Она напомнила, что именно от Польской киноакадемии в мир пошел сигнал о необходимости поддержки Сенцова и украинских политзаключенных, а Сейм принял специальную резолюцию по этому поводу.

За отвагу и несокрушимость: Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии 04

Сенцов поблагодарил за награду, отметив, что свобода является величайшей ценностью на земле. И чтобы ею владеть, нужно быть готовым заплатить всем, что имеешь.

За отвагу и несокрушимость: Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии 05
Фото: "Укринформ"

Источник: https://censor.net.ua/n3155348
 
   
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Горить у пеклі москалі !!! "За отвагу и несокрушимость": Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии - Цензор.НЕТ 6956
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Це він лише виглядає на живого - живоподібний. Його слова про братерські корені Українців і мокшан свідчать, що у його тілі поселилось ФСБ.
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"Агнєшка Голланд зазначила, що Сенцов може й надалі розрахувати на польську кіноспільноту."- краще б другий "кіношедевр" допомогла зняти!
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я довольно осторожно отношусь к освобожденным рашей заключенным. помните как за Ходорковского вся прогрессивная общественность топила? а за Савченко? так ото ж...
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От і я щось підозріло ставлюся до безперервних поїздок "сеннцова". Здавалося б, пройшов такі випробовування, повернувся -- відпочинь, роздивися. Аж ні. Зразу поїздки, почесний_призЬЄн, премії. І результат: ...мишебратЬя...
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а ты посиди 5 лет на колыме..и тебя позовут и премию вручат
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Після 5-ті_лЄт_колЬІмЬІ я ніколи не назвав би кацапню братЙАмі.
А він називає. Напевне, не така вже й та страшна "колЬІма" була, якщо не дійшло.
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А что там Американская киноакадемия думает? Сроки то поджимают уже. Как там насчет "Оскара"? Непорядок! Или Трампа надо подключить?
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