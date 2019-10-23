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 Один человек погиб, семеро пострадали в результате ДТП на Николаевщине, - полиция

Полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на автодороге Н-24, в результате которого один человек погиб и семеро получили телесные повреждения.

22 октября около 22:30 на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" в Арбузинском районе столкнулись Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с водителем и пассажиром, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Предварительно, в результате ДТП пассажир Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте. Других участников ДТП доставили в ближайшее медицинское учреждение.

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Сейчас на месте работают группы реагирования патрульной полиции Арбузинского и Южноукраинского отделений полиции, следователи и криминалисты Следственного управления.

Один человек погиб, семеро пострадали в результате ДТП на Николаевщине, - полиция 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3155346
 
 
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