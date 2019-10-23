 Один человек погиб, семеро пострадали в результате ДТП на Николаевщине, - полиция

22 октября около 22:30 на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" в Арбузинском районе столкнулись Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с водителем и пассажиром, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Предварительно, в результате ДТП пассажир Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте. Других участников ДТП доставили в ближайшее медицинское учреждение.

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Сейчас на месте работают группы реагирования патрульной полиции Арбузинского и Южноукраинского отделений полиции, следователи и криминалисты Следственного управления.

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