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 Политика Украины
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Все про:ВР (23870) пропаганда (2330) Слуга народа (366)

 Депутат от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов, коллеги по партии осудили его

Избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.

Об этом он сам написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп уточнил, что решение далось ему нелегко, а целью было - "донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях".

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Депутат от Слуги народа Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов, коллеги по партии осудили его 01

Его коллега по фракции Елизавета Богуцкая в комментариях уточнила, чем озвученная позиция отличается от позиции ОПЗЖ. Шевченко отметил: "Россияне вырезали мои тезисы про Крым".

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Депутат от Слуги народа Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов, коллеги по партии осудили его 02

Комментарии другого коллеги из "Слуги народа" Гео Лероса нардеп удалил, оппонент повторил на личной странице: "Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки. И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины".

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Депутат от Слуги народа Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов, коллеги по партии осудили его 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3155343
 
 
 Топ комментарии
 
Ждём ЗЕбилов которые нам расскажут как его Порошенко заставил насильно.
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Что то он как то скромненько.
Ехали б в дыру и там доносили свою позицию.
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Враження від скріна з перепискою у фейсбуці таке ніби її вели пацієнти дурдому..
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Ждём ЗЕбилов которые нам расскажут как его Порошенко заставил насильно.
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Не удивлюсь, если для этого биомусора и в этот раз Порох виноват будет
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Что то он как то скромненько.
Ехали б в дыру и там доносили свою позицию.
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так и дрыщ леха гончаренко тоже там частенько гавкал..и гордон..
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Гончаренко засланный казачок с России .
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Сивохо вже спит,нихто не в курсах?Бо нехай би объяснил в чём смыслы компромиссов с москалями Депутат от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов, коллеги по партии осудили его - Цензор.НЕТ 2792
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"донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях" Источник: https://censor.net.ua/n3155343

Ну идея конечно хорошая, только за 5 лет войны не понять, что первый канал не даст этого сделать, очень глупо.
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У моей тещи есть коза , так я с ней не разговариваю и свою позицию не доношу , а зачем если она коза ? Зачем варварам его позиция ? В чем смысл? Русские как были варвари , так и варварами остались
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Смысл в том что Россия страдает от ***** и что обычным россиянам вообще не нужна война с Украиной.
Смысл в том что если ***** перестанут поддерживать, ничего он не сможет

Так что смысл есть. Только вряд ли главный пропагандисткий канал РФ даст это сделать и не перекрутит информацию

Не знала, что в Дании тещи коз держат.
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Кацапы украинцев ненавидят.для них мы или их рабы или враги которых нужно в концлагеря загнать
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Ты когда не знаешь, то сразу в рот бери . И будешь знать , что не все тещи живут в Дании. Ты наверное с руского мира , что такое не умное ?
Ты такою чепуху несёшь , что не знаю , что и делать ? Плакать или смеяться ?
Что там обычным россиянам ? Рабам , как скажет цар , так и есть . Вы это не знаете ? Что так в Чили , Эквадоре ? Люди бунтуют ? А почему россияне нет ? Потому что раб не может бунтовать против царя .
Кто перестанет поддерживать путина? Рабы ? Так со смеха можно и в кровать пописат.
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Враження від скріна з перепискою у фейсбуці таке ніби її вели пацієнти дурдому..
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Я Вас умоляю...Ни для кого не секрет, шо и у "слуг народа" и у всей шоблы Моники - московитские блохи. Вот помощник Моники Андрей Ермак, тот самый, который на встрече Моники с Трампом пытался подсказывать клоуну. У этого московитские блохи - племенные, от "единой раисси".
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Всё он правильно сделал. Защищал свою страну на враждебной территории. Кто считает, что этого делать не нужно - трусы, либо просто недалёкие.
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Пробивается очередное дно! Кстати вы в курсе что " святое украинское семейство" в очередной раз его пробило? На приеме у императора , мадам Зеленская появилась в желтом цвете своего платья! А ничего что согласно придворному этикету, желтый цвет позволен только императору Японии и его супруге! Это так, быдло, оно и в Африке и в Украине быдло! У меня другой вопрос, а что дипломатическая миссия в Японии не могла обьяснить этой клуши и этому долбодятлу, что это не прилично! Хотя , о каком приличии я говорю! Я абсолютно не удивлен! Наглость- второе счастье!
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Колеги по партії осудили його🧐 Це як осудили? Єдіногласно із занєсєнієм у учьотную карточку?
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Подзатыльника ему Богдам дал. За то шо спалился.
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Не підсрачник, якщо не можна псувати "нове обличчя"?
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Не надо врать и лицемерить , что он хотел донести позицию, правда есть такая , что кто больше лизнёт России , то и больше получает крох с путинского стола . Вот и пошли перегонки
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"целью было - "донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины"

Вот на кой хрен гражданам РФ наша позиция? Они в своих действиях хоть раз учитывали нашу позицию?
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И типа у граждан РФ есть какая-то своя позиция. У них есть только позиция Кремля.
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Проблема в том РФ под этими договорёностями не подразумевает мир.
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