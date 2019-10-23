 Депутат от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов, коллеги по партии осудили его

Об этом он сам написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп уточнил, что решение далось ему нелегко, а целью было - "донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях".
Его коллега по фракции Елизавета Богуцкая в комментариях уточнила, чем озвученная позиция отличается от позиции ОПЗЖ. Шевченко отметил: "Россияне вырезали мои тезисы про Крым".
Комментарии другого коллеги из "Слуги народа" Гео Лероса нардеп удалил, оппонент повторил на личной странице: "Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки. И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины".
Ехали б в дыру и там доносили свою позицию.
Ну идея конечно хорошая, только за 5 лет войны не понять, что первый канал не даст этого сделать, очень глупо.
Смысл в том что если ***** перестанут поддерживать, ничего он не сможет
Так что смысл есть. Только вряд ли главный пропагандисткий канал РФ даст это сделать и не перекрутит информацию
Не знала, что в Дании тещи коз держат.
Ты такою чепуху несёшь , что не знаю , что и делать ? Плакать или смеяться ?
Что там обычным россиянам ? Рабам , как скажет цар , так и есть . Вы это не знаете ? Что так в Чили , Эквадоре ? Люди бунтуют ? А почему россияне нет ? Потому что раб не может бунтовать против царя .
Кто перестанет поддерживать путина? Рабы ? Так со смеха можно и в кровать пописат.
Вот на кой хрен гражданам РФ наша позиция? Они в своих действиях хоть раз учитывали нашу позицию?