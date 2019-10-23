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Все про:журналистика (2484) Асеев (15)

 Асеева нужно немедленно освободить и позволить вернуться на подконтрольную Киеву территорию, - CPJ

Комитет защиты журналистов (CPJ) осудил объявленный террористами "ДНР" "приговор" журналисту Станиславу Асееву.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Станислав Асеев не является ни шпионом, ни экстремистом. Он является журналистом, который подавал редкий взгляд на жизнь простых людей в зоне, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами. Так называемый суд, который осудил Асеева, не является законным; его следует немедленно освободить и позволить вернуться на подконтрольную Киеву территорию", - заявила координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейская ассоциация журналистов потребовала освобождения Асеева

Напомним, поддерживаемые Россией террористы группировки "ДНР" на своих ресурсах 22 октября сообщили об осуждении так называемой "прокуратурой ДНР" к 15 годам заключения Станислава Асеева.

С требованиями освободить Асеева после объявления "приговора" уже выступили Радіо Свобода, МИД Украины, посольство США в Украине, журналистские организации в Украине и мире.

Источник: https://censor.net.ua/n3155341
 
 
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Зараз бібізяни злякаються і віддадуть його.))
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А что на ето скажет ОБСЕ которое контролирует окупированную территорию? Ну кто там еще хочет поехать в дыныры провести выборы под контролем ОБСЕ?
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а обсе следит за порядком - беспорядки и нарушения закона их не интересуют.
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